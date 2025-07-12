Мои заказы

Билеты в музей Пушкина в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Билеты в музей Пушкина в Москве» в Москве, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальная прогулка с Часовщиком: история жизни Пушкина в Москве
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Билеты
Индивидуальная прогулка с Часовщиком: история жизни Пушкина в Москве
Познакомиться с моментами жизни знаменитого поэта на аудиоэкскурсии с проводником-волшебником
Начало: У входа в сад «Эрмитаж»
Завтра в 12:00
3 авг в 12:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Осколки пушкинской Москвы
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
Осколки пушкинской Москвы
Переулки. Лица. Истории
Начало: В районе Пушкинской площади
Завтра в 11:00
3 авг в 15:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Пушкинская верста»: бульвар поэзии и истории
Пешая
2.5 часа
Билеты
«Пушкинская верста»: бульвар поэзии и истории
Совершить путешествие в прошлое и узнать, кто жил на Тверском бульваре в разные времена
Начало: В районе метро «Тверская»
6 авг в 15:30
8 авг в 12:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Пушкинская Москва
Пешая
3 часа
Билеты
Пушкинская Москва
Прогулка по местам, где жил, творил, любил великий русский поэт
Начало: На Арбате
3 авг в 09:00
5 авг в 18:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Спасти Пушкина! Литературная экскурсия-квест (6+)
Пешая
2 часа
Билеты
Спасти Пушкина! Литературная экскурсия-квест (6+)
Занимательное путешествие по пушкинским местам с интерактивом
Начало: На Пушкинской Площади
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Осколки пушкинской Москвы
    Хочу от всей души поблагодарить Марину за эту удивительную экскурсию, которая перенесла нас в мир великого Пушкина и прекрасной Натальи
    читать дальше

    Гончаровой. Вы не просто провели нас по знаковым местам Москвы – вы оживили историю, наполнили её эмоциями, тонкими деталями и восхитительными историями. Каждый шаг по этим старинным улицам, каждое упоминание о любви, страсти и творчестве двух этих выдающихся личностей – всё было рассказано с такой теплотой и глубиной, что казалось, будто мы сами стали частью той эпохи. Ваши знания, обаяние и искренняя увлечённость темой сделали эту экскурсию по-настоящему незабываемой! Спасибо вам за вдохновение, за красоту поданного материала и за то, что подарили нам возможность прикоснуться к великому наследию. Обязательно вернёмся на ваши прогулки – с вами даже знакомые места открываются по-новому! С огромной благодарностью, Елена и Диана.

  • Е
    Екатерина
    31 марта 2025
    Индивидуальная прогулка с Часовщиком: история жизни Пушкина в Москве
    Благодарю организаторов за экскурсию! Была с сыном 12 лет, он вообще был в восторге от экскурсии. Хвалил игру актеров и
    читать дальше

    саму подачу информации! Были сладкие перекусы такие как золотой петушок, клюква в сахаре и сок, что также было приятной неожиданностью. Рекомендую в качестве семейного досуга

  • Н
    Надежда
    12 августа 2024
    Индивидуальная прогулка с Часовщиком: история жизни Пушкина в Москве
    Когда я записывалась на экскурсию, то не ожидала такого формата. Несмотря на то, что было в описании, все равно не
    читать дальше

    ожидала в хорошем смысле) благодаря наушникам все было прекрасно слышно, если слишком задерживаешься - связь пропадает и это подстегивает скорее догонять, чтобы ничего не пропустить) В ходе экскурсии организаторы угощали вкусняшками, что успокоило и заняло детей) Несмотря на пеший формат, мы не торопились, успели и пофлтографироваться, и видео заснять, и все услышать. Единственный минус для меня с коляской было наличие лестниц на маршруте, на которые приходилось тратить больше времени. В любом случае - спасибо! Я и мои друзья остались довольны!

    Когда я записывалась на экскурсию, то не ожидала такого формата. Несмотря на то, что было в

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты в музей Пушкина в Москве»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Индивидуальная прогулка с Часовщиком: история жизни Пушкина в Москве
  2. Осколки пушкинской Москвы
  3. «Пушкинская верста»: бульвар поэзии и истории
  4. Пушкинская Москва
  5. Спасти Пушкина! Литературная экскурсия-квест (6+)
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Билеты в музей Пушкина в Москве" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Москве на 2025 год по теме «Билеты в музей Пушкина в Москве», 3 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь