Билеты
Индивидуальная прогулка с Часовщиком: история жизни Пушкина в Москве
Познакомиться с моментами жизни знаменитого поэта на аудиоэкскурсии с проводником-волшебником
Начало: У входа в сад «Эрмитаж»
Завтра в 12:00
3 авг в 12:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Осколки пушкинской Москвы
Переулки. Лица. Истории
Начало: В районе Пушкинской площади
Завтра в 11:00
3 авг в 15:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
«Пушкинская верста»: бульвар поэзии и истории
Совершить путешествие в прошлое и узнать, кто жил на Тверском бульваре в разные времена
Начало: В районе метро «Тверская»
6 авг в 15:30
8 авг в 12:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Пушкинская Москва
Прогулка по местам, где жил, творил, любил великий русский поэт
Начало: На Арбате
3 авг в 09:00
5 авг в 18:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Спасти Пушкина! Литературная экскурсия-квест (6+)
Занимательное путешествие по пушкинским местам с интерактивом
Начало: На Пушкинской Площади
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 июля 2025Хочу от всей души поблагодарить Марину за эту удивительную экскурсию, которая перенесла нас в мир великого Пушкина и прекрасной Натальи
- ЕЕкатерина31 марта 2025Благодарю организаторов за экскурсию! Была с сыном 12 лет, он вообще был в восторге от экскурсии. Хвалил игру актеров и
- ННадежда12 августа 2024Когда я записывалась на экскурсию, то не ожидала такого формата. Несмотря на то, что было в описании, все равно не
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты в музей Пушкина в Москве»
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