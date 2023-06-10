3-дневный поход до мистического Сейдозера

Пожить в палатке на берегу, перезагрузиться в тишине и пощекотать нервы, слушая будоражащие легенды

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Ответы на вопросы
Загадочное Сейдозеро в Ловозёрских тундрах на Кольском полуострове давно занимает умы учёных, которые пытаются разгадать тайну его происхождения.

На протяжении всего похода вы будете слушать мифы, легенды и истории о Ловозёрских тундрах, Гиперборее и Куйве. Увидите и самого каменного великана.

Мы преодолеем несложный перевал Эльморайок, поднимемся на гору, чтобы полюбоваться панорамой водоёма и душевно пообщаемся у согревающего костра.
3-дневный поход до мистического Сейдозера
3-дневный поход до мистического Сейдозера
3-дневный поход до мистического Сейдозера
3-дневный поход до мистического Сейдозера
3-дневный поход до мистического Сейдозера
3-дневный поход до мистического Сейдозера
3-дневный поход до мистического Сейдозера
Ближайшие даты:
10
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
Необходимое снаряжение и экипировка: рюкзак 60-80 литров, спальный мешок, палатка (удобный вариант двухместной палатки на двоих. Один человек несёт палатку, другой несёт его еду), пенка (коврик), лёгкая пуховка (вечера холодные+можно в ней спать), флис низ+верх (для ночёвки), носки (на случай дождя, если будем переходить реку вброд, для ночёвки), шапка либо баф (на перевале может быть холодно и спать также можно в шапке), обувь, в которой будете ходить в лагере, бутылка не менее 0,75, мешок 100 литров (на рюкзак в случай дождя), средства личной гигиены. Одежда, спальник упаковываются в отдельные мешки, чтобы не промокли.
В чём идти: термо (низ и верх), треккинговая обувь, штаны треккинговые/ветро- и влагозащитные/мембрана, флисовая кофта, куртка софтшел или гортекс/мембрана,
треккинговые палки (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 09:00-09:30, или Ревда, 12:00-12:20
Завершение: Мурманск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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