Загадочное Сейдозеро в Ловозёрских тундрах на Кольском полуострове давно занимает умы учёных, которые пытаются разгадать тайну его происхождения. На протяжении всего похода вы будете слушать мифы, легенды и истории о Ловозёрских тундрах, Гиперборее и Куйве. Увидите и самого каменного великана. Мы преодолеем несложный перевал Эльморайок, поднимемся на гору, чтобы полюбоваться панорамой водоёма и душевно пообщаемся у согревающего костра.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Необходимое снаряжение и экипировка: рюкзак 60-80 литров, спальный мешок, палатка (удобный вариант двухместной палатки на двоих. Один человек несёт палатку, другой несёт его еду), пенка (коврик), лёгкая пуховка (вечера холодные+можно в ней спать), флис низ+верх (для ночёвки), носки (на случай дождя, если будем переходить реку вброд, для ночёвки), шапка либо баф (на перевале может быть холодно и спать также можно в шапке), обувь, в которой будете ходить в лагере, бутылка не менее 0,75, мешок 100 литров (на рюкзак в случай дождя), средства личной гигиены. Одежда, спальник упаковываются в отдельные мешки, чтобы не промокли.

В чём идти: термо (низ и верх), треккинговая обувь, штаны треккинговые/ветро- и влагозащитные/мембрана, флисовая кофта, куртка софтшел или гортекс/мембрана,

треккинговые палки (по желанию).