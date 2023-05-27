Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Это путешествие будто на другую планету: чешуйчатые породы, вырывающиеся вверх из земли, берег Рыжих камней, напоминающий Марс, магические скалы Два брата — кажется, будто попадаешь в другой мир.
Вы окажетесь вдали от суеты городов и шумных дорог — только плеск океана, звуки природы и чистая нетронутая красота.
А еще нам будут встречаться заброшенные военные объекты: подземные казематы, старые гарнизоны и маяки и даже остатки немецкой канатной дороги времен Великой Отечественной войны.
Вы окажетесь вдали от суеты городов и шумных дорог — только плеск океана, звуки природы и чистая нетронутая красота.
А еще нам будут встречаться заброшенные военные объекты: подземные казематы, старые гарнизоны и маяки и даже остатки немецкой канатной дороги времен Великой Отечественной войны.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
3
июн
июн
11
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, любое удобное для вас местоЗавершение: Мурманск, любое удобное для вас место, 21-22 часа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 342 экскурсии для 317 туристов
Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на все сто процентов! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.Задать вопрос
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