Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история

Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном

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Это путешествие будто на другую планету: чешуйчатые породы, вырывающиеся вверх из земли, берег Рыжих камней, напоминающий Марс, магические скалы Два брата — кажется, будто попадаешь в другой мир.

Вы окажетесь вдали от суеты городов и шумных дорог — только плеск океана, звуки природы и чистая нетронутая красота.

А еще нам будут встречаться заброшенные военные объекты: подземные казематы, старые гарнизоны и маяки и даже остатки немецкой канатной дороги времен Великой Отечественной войны.
Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история
Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история
Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история
Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история
Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история
Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история
Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история
Два дня на полуострове Рыбачий и Средний: берег Рыжих камней, магические скалы и военная история
Ближайшие даты:
27
мая
3
июн
11
июн
17
июн
25
июн
1
июл
8
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
Завершение: Мурманск, любое удобное для вас место, 21-22 часа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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