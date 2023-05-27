Артем — ваша команда гидов в Мурманске

Провели 342 экскурсии для 317 туристов

Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на все сто процентов! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.