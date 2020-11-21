Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Невероятная Териберка По пути в Териберку вы остановитесь в тундре и в месте съемок фильма «Серферы». А также сфотографируетесь 📸 с «Гаишником» — талисманом местной дороги. В самой Териберке посетите кладбище старинных рыбацких кораблей, действующую метеостанцию и песчаный пляж 🏖️ с гигантскими качелями. А также увидите необыкновенный водопад Малого Батарейского озера с красными скалами и отыщете таинственные «яйца динозавров».
Териберка вчера и сегодня Вы узнаете, когда на Териберке появились первые постоянные жители и что заставило их поселиться за полярным кругом. А затем перенесетесь в наши дни и услышите, как северное рыбацкое поселение «проснулось знаменитым» после выхода на экраны «Левиафана» Звягинцева. Кроме того, увидите места съемок фильмов «Дуэлянт» и «Кольская сверхглубокая», найдете заброшенную школу, заглянете в местную пивоварню или пекарню и по желанию искупаетесь в Северном Ледовитом океане.
Организационные детали
Общая продолжительность маршрута — около 300 км, из них 160 км асфальтовых дорог и 140 км грунтовок и бездорожья.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Павел, я организую и провожу туры и джип-туры по Кольскому полуострову с 2015 года. За это время провел больше 50 туров (только за 2019 год), организовывал 8-дневные экспедиции по северу России и корпоративные туры для компаний Теле 2, Сбербанк и «Красное и белое». Буду рад познакомить вас с суровым и загадочным северным краем!
Всё было отлично, забрали от дома, в дороге сопровождала отличная музыка, хороший автомобиль. Экскурсовод Артем очень понравился, всё рассказывал, проявлял внимание к пожеланиям каждого. Экскурсия была очень интересной, посетили все запланированные места.
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