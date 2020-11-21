Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана

Посетить самое известное село Мурманской области и впечатлиться его сюрреалистическими пейзажами

5
1 отзыв
Павел
Павел – Гид из Мурманска
Приглашаю в настоящую северную экспедицию, где вас ждут красные скалы, тундра, океан и водопад.

Вы попадете в таинственное село с кладбищем рыбацких кораблей, гигантскими качелями, «яйцами динозавров» и заброшенной школой.

И все это — на фоне фантастической природы! А я помогу расшифровать увиденное и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам на всю жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана

Что вас ожидает

Невероятная Териберка
По пути в Териберку вы остановитесь в тундре и в месте съемок фильма «Серферы». А также сфотографируетесь 📸 с «Гаишником» — талисманом местной дороги. В самой Териберке посетите кладбище старинных рыбацких кораблей, действующую метеостанцию и песчаный пляж 🏖️ с гигантскими качелями. А также увидите необыкновенный водопад Малого Батарейского озера с красными скалами и отыщете таинственные «яйца динозавров».

Териберка вчера и сегодня
Вы узнаете, когда на Териберке появились первые постоянные жители и что заставило их поселиться за полярным кругом. А затем перенесетесь в наши дни и услышите, как северное рыбацкое поселение «проснулось знаменитым» после выхода на экраны «Левиафана» Звягинцева. Кроме того, увидите места съемок фильмов «Дуэлянт» и «Кольская сверхглубокая», найдете заброшенную школу, заглянете в местную пивоварню или пекарню и по желанию искупаетесь в Северном Ледовитом океане.

Организационные детали

Общая продолжительность маршрута — около 300 км, из них 160 км асфальтовых дорог и 140 км грунтовок и бездорожья.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана
Джип-тур в Териберку к берегу Северного Ледовитого океана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Меня зовут Павел, я организую и провожу туры и джип-туры по Кольскому полуострову с 2015 года. За это время провел больше 50 туров (только за 2019 год), организовывал 8-дневные экспедиции по северу России и корпоративные туры для компаний Теле 2, Сбербанк и «Красное и белое». Буду рад познакомить вас с суровым и загадочным северным краем!
Напишите мне

1 реальный отзыв

21 ноя 2020
Всё было отлично, забрали от дома, в дороге сопровождала отличная музыка, хороший автомобиль. Экскурсовод Артем очень понравился, всё рассказывал, проявлял внимание к пожеланиям каждого. Экскурсия была очень интересной, посетили все запланированные места.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей#Териберка

Павел проводит ещё 1 экскурсию

Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
6 000
5 часов
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
Сделать потрясающие снимки на фоне разноцвеченного неба и узнать о природе явления

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Охота за северным сиянием
4 500
5 часов
Охота за северным сиянием
Путешествие в Териберку в мини-группе
5 000
10 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
89 отзывов
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Охота за Северным сиянием
5 000
4 часа
Охота за Северным сиянием
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
5 000
5 часов
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
29 отзывов
Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска — за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами
Город в стиле Хюгге
8 000
3 часа
Город в стиле Хюгге
Териберка — «маленький северный рай»
От 12 000
10 часов
Териберка — «маленький северный рай»
12 отзывов
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске