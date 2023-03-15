Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив

Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу

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Териберка, Хибины, Ловозеро — эти места стали визитными карточками Кольского. Я же хочу показать вам полуостров с другой стороны — в прямом и переносном смысле.

Потому что отправимся мы на юг, в Кадалакшу, город на берегу Белого моря с живописными природными уголками.

Проедем Кольский насквозь, чтобы забраться на гору Крестовая, увидеть залив, водопад и лабиринт Вавилон.
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Из Мурманска на севере — в Кандалакшу на юге

Чтобы всё успеть и не торопиться, выезжаем в 6 утра на комфортабельном микроавтобусе. Дорога неблизкая — 3 часа в одну сторону. Вы сможете либо подремать, либо послушать мои рассказы о здешних краях. Обязательно сделаем техническую остановку.

За день в Кандалакше вы:

  • познакомитесь с историей самого южного города Мурманской области и историей возникновения Кандалакшского заповедника;
  • проедете по центру города;
  • узнаете о крушении самого большого в СССР дирижабля;
  • подниметесь на гору Крестовая (300 м), с которой открывается отличный вид на Кандалакшский залив Белого моря и сам город;
  • побываете у древнего каменного лабиринта Вавилон и услышите различные версии его происхождения;
  • посетите живописную Колвицкую губу Белого моря и увидите водопад Чёрный Падун на реке Колвица;
  • пообедаете в местном кафе.

Организационные детали

  • Я заберу вас на микроавтобусе из удобного вам места в Мурманске и по окончании экскурсии привезу обратно
  • Мы будем много ходить, чтобы увидеть всё самое интересное и ощутить природу севера, поэтому одевайтесь тепло и удобно. Особенно важна обувь, т. к. будет подъём на небольшую гору. Зимой для перемещения по снегу я выдам вам снегоступы и палки. Летом советую взять спрей от комаров и сменную футболку.
  • Трансфер, сопровождение гида, снегоступы и палки входят в стоимость
  • Обед в кафе — за дополнительную плату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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