Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из Мурманска на севере — в Кандалакшу на юге
Чтобы всё успеть и не торопиться, выезжаем в 6 утра на комфортабельном микроавтобусе. Дорога неблизкая — 3 часа в одну сторону. Вы сможете либо подремать, либо послушать мои рассказы о здешних краях. Обязательно сделаем техническую остановку.
За день в Кандалакше вы:
познакомитесь с историей самого южного города Мурманской области и историей возникновения Кандалакшского заповедника;
проедете по центру города;
узнаете о крушении самого большого в СССР дирижабля;
подниметесь на гору Крестовая (300 м), с которой открывается отличный вид на Кандалакшский залив Белого моря и сам город;
побываете у древнего каменного лабиринта Вавилон и услышите различные версии его происхождения;
посетите живописную Колвицкую губу Белого моря и увидите водопад Чёрный Падун на реке Колвица;
пообедаете в местном кафе.
Организационные детали
Я заберу вас на микроавтобусе из удобного вам места в Мурманске и по окончании экскурсии привезу обратно
Мы будем много ходить, чтобы увидеть всё самое интересное и ощутить природу севера, поэтому одевайтесь тепло и удобно. Особенно важна обувь, т. к. будет подъём на небольшую гору. Зимой для перемещения по снегу я выдам вам снегоступы и палки. Летом советую взять спрей от комаров и сменную футболку.
Трансфер, сопровождение гида, снегоступы и палки входят в стоимость
Обед в кафе — за дополнительную плату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Мурманске
Провёл 361 экскурсию для 346 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав, я вырос в Мурманске. С детства моя жизнь связана с природой Севера. Я накопил большой багаж знаний о моём крае — и готов ими с вами делиться. Организую поездки по Мурманской области на комфортабельных микроавтобусах.
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