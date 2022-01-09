Что вас ожидает

Кофейный, душевный, теплый Мурманск

Старинные улочки, кофейни и пекарни на первых этажах домов, крики птиц и гудение машин, залив и сопки, и, конечно, любимый кофе to go. Это мой Мурманск! На прогулке я предлагаю вам посетить лучшие городские кофейни и открыть историю самого популярного напитка в мире. В уютной атмосфере за чашкой пряного капучино и не только поговорим о современных кофейных тенденциях, культуре потребления и традиции «подвешенного кофе». А еще вы поучаствуете в мастер-классе от бариста и розыгрыше кофе, продегустируете образцы и узнаете 3 способа заваривания кофе.

По следам обзорных экскурсий

Переходя и переезжая от одной кофейни до другой, вы увидите must see достопримечательности Мурманска, а я расскажу о его хрониках. В нашем маршруте будут оживленная площадь Пять Углов; памятник Защитникам Советского Заполярья, ласково прозванный «Алёшей», и соседнее Семёновское озеро; храм Спас-на-водах, маяк и рубка подводной лодки «Курск». Кроме того, посетим знаменитый атомный ледокол «Ленин».

Организационные детали