Мурманск со вкусом кофе

Погрузиться в кофейную культуру за полярным кругом, а заодно увидеть главные достопримечательности

Индивидуально
для 4 чел.
С любовью к Мурманску я помогу вам ощутить его аромагию! Моя гастро-прогулка не только про кофе — она про душу города, про жителей, про культуру, про красоту и лаконичность Севера.

Вы побываете в лучших кофейнях, узнаете секреты бариста и кофейные тренды.

Кроме того, за 5 часов увидите знаковые памятники, посетите ледокол «Ленин» и услышите о прошлом Мурманска.
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Мурманск со вкусом кофе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кофейный, душевный, теплый Мурманск

Старинные улочки, кофейни и пекарни на первых этажах домов, крики птиц и гудение машин, залив и сопки, и, конечно, любимый кофе to go. Это мой Мурманск! На прогулке я предлагаю вам посетить лучшие городские кофейни и открыть историю самого популярного напитка в мире. В уютной атмосфере за чашкой пряного капучино и не только поговорим о современных кофейных тенденциях, культуре потребления и традиции «подвешенного кофе». А еще вы поучаствуете в мастер-классе от бариста и розыгрыше кофе, продегустируете образцы и узнаете 3 способа заваривания кофе.

По следам обзорных экскурсий

Переходя и переезжая от одной кофейни до другой, вы увидите must see достопримечательности Мурманска, а я расскажу о его хрониках. В нашем маршруте будут оживленная площадь Пять Углов; памятник Защитникам Советского Заполярья, ласково прозванный «Алёшей», и соседнее Семёновское озеро; храм Спас-на-водах, маяк и рубка подводной лодки «Курск». Кроме того, посетим знаменитый атомный ледокол «Ленин».

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, но нам нужно будет 1-2 раза проехать на транспорте (автобус — 34 руб. или такси — около 200 руб.)
  • Дополнительные расходы: напитки и еда в кофейнях и с собой по желанию, посещение атомного ледокола (600 руб. с человека)
  • Время экскурсии может корректироваться в зависимости от погоды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Азимут в Мурманске
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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