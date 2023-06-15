Отправиться в плавание в море, взойти на гору в тундре и посетить кулинарный мастер-класс
В Арктику летом! Увидим все главные достопримечательности Мурманска, найдём драконьи яйца в Териберке, «кладбище кораблей» и прокатимся на качелях с видом на Баренцево море. На катере поищем морских обитателей: дельфинов, касаток и китов. В треккинге по Ловозёрским тундрам увидим северную панораму с вершины. Попробуем арктическую кухню и сами приготовим саамские блюда в этнической деревне.
Покормим северных оленей ягелем, выпьем чай в национальной хижине и попробуем заговорить на саамском.
Покормим северных оленей ягелем, выпьем чай в национальной хижине и попробуем заговорить на саамском.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие с детьми от 6 лет.
Возможны изменения в программе, в зависимости от погодных условий, с сохранением качества и полноты услуг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, до 13:00Завершение: Мурманск, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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