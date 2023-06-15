На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам

Отправиться в плавание в море, взойти на гору в тундре и посетить кулинарный мастер-класс

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Ответы на вопросы
В Арктику летом! Увидим все главные достопримечательности Мурманска, найдём драконьи яйца в Териберке, «кладбище кораблей» и прокатимся на качелях с видом на Баренцево море. На катере поищем морских обитателей: дельфинов, касаток и китов. В треккинге по Ловозёрским тундрам увидим северную панораму с вершины. Попробуем арктическую кухню и сами приготовим саамские блюда в этнической деревне.

Покормим северных оленей ягелем, выпьем чай в национальной хижине и попробуем заговорить на саамском.
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
На край земли к океану, китам, северным оленям и саамам
Ближайшие даты:
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
13
июл
20
июл
27
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие с детьми от 6 лет.

Возможны изменения в программе, в зависимости от погодных условий, с сохранением качества и полноты услуг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, до 13:00
Завершение: Мурманск, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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