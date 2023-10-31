Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Вы узнаете, как город-порт развивался в единстве с суровыми северными сопками и незамерзающими водами залива. Взглянете на геометрию Мурманска с высоты и отыщите следы его истории на берегах Кольского фьорда.
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Описание
Что вас ожидает
Город в огнях
Вы взглянете на Мурманск с самой высокой точки города — памятника «Алёша»: рассмотрите геометрию улиц и красоту перспектив. Посетите морской вокзал и набережную — последнее пристанище ледокола «Ленин». С противоположной стороны Кольского фьорда вам откроются панорамные виды акватории, бороздящие воду суда и ледоколы и порт, подсвеченный огнями. В этих видах — сама суть нашего заполярного города!
Погружение в историю
Мурманск появился благодаря незамерзающим даже в лютый мороз водам Кольского фьорда — в порту мы поговорим, как благодаря этому развивался город. Посетим город Кола: осмотрим старинную церковь и останки торгового судна 19 века в поморском селении. Я покажу секретную точку, с которой можно увидеть легендарные ледоколы 20 века. И отведу на высокий берег Кольского фьорда, чтобы вы загадали желание и полюбовались оттуда суровой северной природой.
План маршрута:
- Вид на город от памятника «Алёша» — самая популярная точка обзора у мурманчан
- Вид на порт у ледокола «Ленин» — краны, ванты и незамерзающая акватория
- Видовая площадка в центре города
- Город Кола — набережная и вид на залив, старинная церковь и «поморский коч» — ладья для полярного плавания
- Посёлок Дровяное — останки деревянного торгового судна конца 19 века
- Мыс Абрам — виды Мурманска и порта с высоких берегов Кольского фьорда
- Точка ПВО времён Второй мировой: легендарный Як и зенитные установки
- Мыс Мишуков и радиомаяк — вид на Кольский залив и советские ледоколы, работавшие в Арктике
Кому подойдёт
Экскурсия не предполагает долгих прогулок и сложных подъёмов, поэтому подходит детям и взрослым всех возрастов, включая пожилых участников.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Renault или минивэне
- Если вашему ребёнку необходимо детское кресло/бустер, сообщите об этом при бронировании
- Рекомендуем одеваться теплее — мороз у воды за пределами города ощущается сильнее!
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Пять углов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.