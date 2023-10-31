По берегам Кольского фьорда - в мини-группе

Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска

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Долой банальные «обзорки»! Мы предлагаем динамичную экскурсию не только по видовым площадкам Мурманска, но и поездку в живописные места за городской чертой.

Вы узнаете, как город-порт развивался в единстве с суровыми северными сопками и незамерзающими водами залива. Взглянете на геометрию Мурманска с высоты и отыщите следы его истории на берегах Кольского фьорда.
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
По берегам Кольского фьорда - в мини-группе
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город в огнях

Вы взглянете на Мурманск с самой высокой точки города — памятника «Алёша»: рассмотрите геометрию улиц и красоту перспектив. Посетите морской вокзал и набережную — последнее пристанище ледокола «Ленин». С противоположной стороны Кольского фьорда вам откроются панорамные виды акватории, бороздящие воду суда и ледоколы и порт, подсвеченный огнями. В этих видах — сама суть нашего заполярного города!

Погружение в историю

Мурманск появился благодаря незамерзающим даже в лютый мороз водам Кольского фьорда — в порту мы поговорим, как благодаря этому развивался город. Посетим город Кола: осмотрим старинную церковь и останки торгового судна 19 века в поморском селении. Я покажу секретную точку, с которой можно увидеть легендарные ледоколы 20 века. И отведу на высокий берег Кольского фьорда, чтобы вы загадали желание и полюбовались оттуда суровой северной природой.

План маршрута:

  • Вид на город от памятника «Алёша» — самая популярная точка обзора у мурманчан
  • Вид на порт у ледокола «Ленин» — краны, ванты и незамерзающая акватория
  • Видовая площадка в центре города
  • Город Кола — набережная и вид на залив, старинная церковь и «поморский коч» — ладья для полярного плавания
  • Посёлок Дровяное — останки деревянного торгового судна конца 19 века
  • Мыс Абрам — виды Мурманска и порта с высоких берегов Кольского фьорда
  • Точка ПВО времён Второй мировой: легендарный Як и зенитные установки
  • Мыс Мишуков и радиомаяк — вид на Кольский залив и советские ледоколы, работавшие в Арктике

Кому подойдёт

Экскурсия не предполагает долгих прогулок и сложных подъёмов, поэтому подходит детям и взрослым всех возрастов, включая пожилых участников.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Renault или минивэне
  • Если вашему ребёнку необходимо детское кресло/бустер, сообщите об этом при бронировании
  • Рекомендуем одеваться теплее — мороз у воды за пределами города ощущается сильнее!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для пенсионеров
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Мыс Абрам
Мурманская область
Кольский залив
Для студентов
Монумент «Алёша»
Набережная
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