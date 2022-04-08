Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах

Остаться наедине с дикой природой Севера, устроить привал у костра и забраться на сопки

Индивидуальная
Провести день в заполярной тундре — значит открыть уголки Кольского полуострова, которые недоступны обычным туристам.

Чтобы помочь вам слиться с природой Севера, мы проведем вас по мшистым сопкам, расскажем о первых поселенцах и коренных народах, устроим рыбалку и обед у костра.

Приготовьтесь пробудить дух авантюризма и проверить свои силы среди озер и скал!
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Поход по заполярной тундре: пешком, на лыжах или снегоступах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Влюбиться в атмосферу Заполярья

Только исследуя тундру пешком, можно в полной мере ощутить дух и мощь северной природы, почувствовать себя её частью и открыть нетронутые цивилизацией пейзажи. За день мы пройдём 10 — 15 км по лаконичным, но разнообразным ландшафтам Кольского. Заберёмся на сопку, с которой открываются захватывающие виды, пройдём вдоль ручьёв с чистейшей водой. Маршрут мы составим, ориентируясь на подготовку и численность группы, но в любом случае вас ждут панорамы Заполярья, которые надолго останутся в сердце и на фото.

Рыбалка и беседы у костра

Чтобы взять передышку и впитать атмосферу севера, мы сделаем привал на берегу озера и приготовим обед на костре. Если захотите, даже устроим небольшую рыбалку (снаряжение мы возьмем с собой). У костра поговорим о жизни на Севере, о походах, об истории тех мест, по которым проложен наш маршрут, о первых поселенцах Кольского полуострова и обычаях его коренных народов.

Кому подойдет поход

Активным путешественникам с хорошей физической формой, которые хотят исследовать дикие пространства и любят приключения.

Организационные детали

Как проходит поход

  • До точки старта мы добираемся на автомобиле (60 — 80 км), далее идем на снегоступах 10 — 15 км пешком. Трансфер на внедорожниках Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Delica.
  • Маршрут выбираем, исходя из погодных условий, вашей подготовки и сезона. Для прохождения требуется физическая подготовка, но экстрима не предполагается.
  • С вами будет гид-проводник из нашей команды
  • При желании можем организовать и многодневный поход (детали уточняйте в переписке)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер до точки выхода и обратно, обед, элементы снаряжения (рюкзаки, кемпинговое и костровое снаряжение), рыбалка
  • В зимнее время предоставим снегоступы/лыжи и сапоги ЭВА. Аренда снегоступов с палками: 600 руб. с человека.

Что взять с собой

  • Удобные (лучше треккинговые) ботинки (в зимнее время сапоги ЭВА предоставим)
  • Непродуваемая быстросохнущая одежда (не х/б). В зимнее время лучше горнолыжный костюм.
  • Запасной флисовый свитер
  • Запасное бельё, носки (не х/б, в зимнее время + шерстяные)
  • Кружка, ложка, миска, нож

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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