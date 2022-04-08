Только исследуя тундру пешком, можно в полной мере ощутить дух и мощь северной природы, почувствовать себя её частью и открыть нетронутые цивилизацией пейзажи. За день мы пройдём 10 — 15 км по лаконичным, но разнообразным ландшафтам Кольского. Заберёмся на сопку, с которой открываются захватывающие виды, пройдём вдоль ручьёв с чистейшей водой. Маршрут мы составим, ориентируясь на подготовку и численность группы, но в любом случае вас ждут панорамы Заполярья, которые надолго останутся в сердце и на фото.
Чтобы взять передышку и впитать атмосферу севера, мы сделаем привал на берегу озера и приготовим обед на костре. Если захотите, даже устроим небольшую рыбалку (снаряжение мы возьмем с собой). У костра поговорим о жизни на Севере, о походах, об истории тех мест, по которым проложен наш маршрут, о первых поселенцах Кольского полуострова и обычаях его коренных народов.
Активным путешественникам с хорошей физической формой, которые хотят исследовать дикие пространства и любят приключения.