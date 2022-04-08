Что вас ожидает

Влюбиться в атмосферу Заполярья

Только исследуя тундру пешком, можно в полной мере ощутить дух и мощь северной природы, почувствовать себя её частью и открыть нетронутые цивилизацией пейзажи. За день мы пройдём 10 — 15 км по лаконичным, но разнообразным ландшафтам Кольского. Заберёмся на сопку, с которой открываются захватывающие виды, пройдём вдоль ручьёв с чистейшей водой. Маршрут мы составим, ориентируясь на подготовку и численность группы, но в любом случае вас ждут панорамы Заполярья, которые надолго останутся в сердце и на фото.

Рыбалка и беседы у костра

Чтобы взять передышку и впитать атмосферу севера, мы сделаем привал на берегу озера и приготовим обед на костре. Если захотите, даже устроим небольшую рыбалку (снаряжение мы возьмем с собой). У костра поговорим о жизни на Севере, о походах, об истории тех мест, по которым проложен наш маршрут, о первых поселенцах Кольского полуострова и обычаях его коренных народов.

Кому подойдет поход

Активным путешественникам с хорошей физической формой, которые хотят исследовать дикие пространства и любят приключения.

Организационные детали

Как проходит поход

До точки старта мы добираемся на автомобиле (60 — 80 км), далее идем на снегоступах 10 — 15 км пешком. Трансфер на внедорожниках Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Delica.

Маршрут выбираем, исходя из погодных условий, вашей подготовки и сезона. Для прохождения требуется физическая подготовка, но экстрима не предполагается.

С вами будет гид-проводник из нашей команды

При желании можем организовать и многодневный поход (детали уточняйте в переписке)

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер до точки выхода и обратно, обед, элементы снаряжения (рюкзаки, кемпинговое и костровое снаряжение), рыбалка

В зимнее время предоставим снегоступы/лыжи и сапоги ЭВА . Аренда снегоступов с палками: 600 руб. с человека.

Что взять с собой