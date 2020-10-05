1 отзыв оставили туристы

Северное сияние: граница мира человека и небожителей Красочное природное явление, встречающееся в северных и южных широтах близ полюсов и в приполярных регионах, мечтают хотя бы раз в жизни увидеть многие. И Мурманская область — одно из мест, где это чудо можно наблюдать с сентября по апрель. По пути я расскажу, как коренные народы Русского Севера трактовали красивый феномен и что о нем стало известно современной науке.
Фотоохота за сиянием Аврора показывается ночью или вечером, в зависимости от магнитных бурь, освещенности, магнитного поля Земли и облачности. Как видите, множество факторов должны совместиться, чтобы зрелище появилось на небесной сцене. Направление для поездки из Мурманска я выберу заранее по облачному атласу. Дорога до первой локации займет полчаса-час. Затем, после настройки техники можно будет затаить дыхание и ожидать мерцающие вспышки. Иногда возможна смена места. При появлении сияния фотограф сделает снимки группы и каждого по отдельности. Ссылки на фотосессию 📷 вы получите через несколько дней.
Организационные детали
Особенности поездки
Экскурсия длится максимум 4 часа вместе с дорогой от отеля и обратно
В середине программы будет перерыв на чай с печеньками
Фото присылаются по почте или в мессенджере (ссылка на облачное хранилище)
Вопрос гарантий
100% гарантий, что вы увидите сияние во всей красе, дать, к сожалению, не может никто. Однако я сделаю все для того, чтобы корректно предсказать явление, назначить подходящий день и выбрать правильную локацию.
Стоимость экскурсии 🧭 в случае неудачи полностью не возвращается, так как есть список затрат на совершенную поездку (время фотографа, топливо и т. д. )
С сентября по декабрь выезды оговариваются заранее
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Мурманске
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Иван. Примерно 4 года назад я начал работать в туристической компании и с того времени полюбил свое дело. Научился находить и фотографировать северное сияние. Начал исследовать Кольский полуостров и Мурманскую область. И до сих пор учусь. В итоге я открыл свой бизнес и начал принимать гостей со всего мира. Буду рад показать вам северные красоты!
Наша экскурсия попала на самый конец периода, когда можно увидеть очередное северное сияние. И тем не менее мы смогли увидеть его! И в этом нам помог Иван. Но сначала должна заметить, что он очень быстро отреагировал на нашу просьбу провести экскурсию - буквально за два часа до времени, когда нас забирать на экскурсию, он ответил на заявку, мы списались, и он все успел подготовить, включая чай, печеньки и светоотражающие жилеты. Во-вторых, нам он показался очень знающим человеком, причем явно с любовью относящимся к своему городу. Вместе с тем - заботливым и вежливым. Помог нам советами, как лучше организовать наши следующие дни, когда мы уже будем путешествовать без него. Считаю, нам повезло не только с северным сиянием, но и с гидом.