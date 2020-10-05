1 отзыв оставили туристы

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Полярное сияние: увидеть сказку Севера

«Поймать» образы легендарного явления природы и ощутить границу мира вещного и вечного

5
1 отзыв
Иван
Иван – Гид из Мурманска
Прообраз радужного Биврёста и отсвет доспехов валькирий, души предков, огни шаманов и танцующие боги — с древности Аврору Бореалис воспринимали как магическое явление.

И даже современный человек зачастую поддается восхищению, наблюдая в небе сказочные сполохи.

Плениться полярным феноменом сможете и вы в фотопутешествии по окрестностям Мурманска!
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 10 000 ₽ за экскурсию

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Полярное сияние: увидеть сказку Севера
Полярное сияние: увидеть сказку Севера

Что вас ожидает

Северное сияние: граница мира человека и небожителей
Красочное природное явление, встречающееся в северных и южных широтах близ полюсов и в приполярных регионах, мечтают хотя бы раз в жизни увидеть многие. И Мурманская область — одно из мест, где это чудо можно наблюдать с сентября по апрель. По пути я расскажу, как коренные народы Русского Севера трактовали красивый феномен и что о нем стало известно современной науке.

Фотоохота за сиянием
Аврора показывается ночью или вечером, в зависимости от магнитных бурь, освещенности, магнитного поля Земли и облачности. Как видите, множество факторов должны совместиться, чтобы зрелище появилось на небесной сцене. Направление для поездки из Мурманска я выберу заранее по облачному атласу. Дорога до первой локации займет полчаса-час. Затем, после настройки техники можно будет затаить дыхание и ожидать мерцающие вспышки. Иногда возможна смена места. При появлении сияния фотограф сделает снимки группы и каждого по отдельности. Ссылки на фотосессию 📷 вы получите через несколько дней.

Организационные детали

Особенности поездки

  • Экскурсия длится максимум 4 часа вместе с дорогой от отеля и обратно
  • В середине программы будет перерыв на чай с печеньками
  • Фото присылаются по почте или в мессенджере (ссылка на облачное хранилище)

Вопрос гарантий

  • 100% гарантий, что вы увидите сияние во всей красе, дать, к сожалению, не может никто. Однако я сделаю все для того, чтобы корректно предсказать явление, назначить подходящий день и выбрать правильную локацию.
  • Стоимость экскурсии 🧭 в случае неудачи полностью не возвращается, так как есть список затрат на совершенную поездку (время фотографа, топливо и т. д. )
  • С сентября по декабрь выезды оговариваются заранее
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Мурманске
Полярное сияние: увидеть сказку Севера
Полярное сияние: увидеть сказку Севера
Полярное сияние: увидеть сказку Севера
Полярное сияние: увидеть сказку Севера
Полярное сияние: увидеть сказку Севера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Меня зовут Иван. Примерно 4 года назад я начал работать в туристической компании и с того времени полюбил свое дело. Научился находить и фотографировать северное сияние. Начал исследовать Кольский полуостров и Мурманскую область. И до сих пор учусь. В итоге я открыл свой бизнес и начал принимать гостей со всего мира. Буду рад показать вам северные красоты!
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1 отзыв оставили туристы

5 октября 2020
Наша экскурсия попала на самый конец периода, когда можно увидеть очередное северное сияние. И тем не менее мы смогли увидеть его! И в этом нам помог Иван. Но сначала должна заметить, что он очень быстро отреагировал на нашу просьбу провести экскурсию - буквально за два часа до времени, когда нас забирать на экскурсию, он ответил на заявку, мы списались, и он все успел подготовить, включая чай, печеньки и светоотражающие жилеты. Во-вторых, нам он показался очень знающим человеком, причем явно с любовью относящимся к своему городу. Вместе с тем - заботливым и вежливым. Помог нам советами, как лучше организовать наши следующие дни, когда мы уже будем путешествовать без него. Считаю, нам повезло не только с северным сиянием, но и с гидом.

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