1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Северное сияние: граница мира человека и небожителей

Красочное природное явление, встречающееся в северных и южных широтах близ полюсов и в приполярных регионах, мечтают хотя бы раз в жизни увидеть многие. И Мурманская область — одно из мест, где это чудо можно наблюдать с сентября по апрель. По пути я расскажу, как коренные народы Русского Севера трактовали красивый феномен и что о нем стало известно современной науке.

Фотоохота за сиянием

Аврора показывается ночью или вечером, в зависимости от магнитных бурь, освещенности, магнитного поля Земли и облачности. Как видите, множество факторов должны совместиться, чтобы зрелище появилось на небесной сцене. Направление для поездки из Мурманска я выберу заранее по облачному атласу. Дорога до первой локации займет полчаса-час. Затем, после настройки техники можно будет затаить дыхание и ожидать мерцающие вспышки. Иногда возможна смена места. При появлении сияния фотограф сделает снимки группы и каждого по отдельности. Ссылки на фотосессию 📷 вы получите через несколько дней.

Организационные детали

Особенности поездки

Экскурсия длится максимум 4 часа вместе с дорогой от отеля и обратно

В середине программы будет перерыв на чай с печеньками

Фото присылаются по почте или в мессенджере (ссылка на облачное хранилище)

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