Отправиться на край земли к Северному Ледовитому океану и почувствовать дыхание Арктики
Отправимся в объятия Русского Севера с арктическими тундрами, бескрайними просторами, морским воздухом и каменными пляжами. Будем жить на полуострове Средний в деревянных домиках на берегу.
Прогуляемся вдоль Северного Ледовитого океана, доедем до легендарного перевала Муста-Тунтури, который не смогли преодолеть немцы в годы войны.
Увидим край земли, скалы Два Брата, мысы, водопады, посетим музей местного жителя с уникальными артефактами.
Прогуляемся вдоль Северного Ледовитого океана, доедем до легендарного перевала Муста-Тунтури, который не смогли преодолеть немцы в годы войны.
Увидим край земли, скалы Два Брата, мысы, водопады, посетим музей местного жителя с уникальными артефактами.
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие с детьми от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, 9:00Завершение: Мурманск, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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