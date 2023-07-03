Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий

Отправиться на край земли к Северному Ледовитому океану и почувствовать дыхание Арктики

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Ответы на вопросы
Отправимся в объятия Русского Севера с арктическими тундрами, бескрайними просторами, морским воздухом и каменными пляжами. Будем жить на полуострове Средний в деревянных домиках на берегу.

Прогуляемся вдоль Северного Ледовитого океана, доедем до легендарного перевала Муста-Тунтури, который не смогли преодолеть немцы в годы войны.

Увидим край земли, скалы Два Брата, мысы, водопады, посетим музей местного жителя с уникальными артефактами.
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Путешествие к самой северной материковой точке России: полуострова Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
3
июл
17
июл
30
июл
6
авг
13
авг
28
авг
11
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие с детьми от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 9:00
Завершение: Мурманск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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