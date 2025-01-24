Что вас ожидает:

Исторический курс по саамскому поселению

Вы познакомитесь с национальными жилищами: чумами, куваксами и также

национальной домашней утварью. Вы узнаете о верованиях и приметах, местных обрядах, прогуляетесь по аллее заговоренных идолов.

Знакомство с местной фауной

Вас ждет очень интересное знакомство с хаски, енотами, лисами, песцами и

кроликами, а также с главными обитателями деревни — северными оленями! Вы сможете покормить их из своих рук, а также сделать вместе с ними замечательные фотографии!

Национальная кухня

После всей активной деятельности мы приглашаем вас на обед в национальное кафе «Петроглифы», где вы сможете отведать главное блюдо местной кухни – уху из семги «лим», безалкогольный напиток «пакула», ловозерский хлеб и др.

Фотосъемка и сувениры

Так же вы сможете поучаствовать в фотосессии в национальной одежде

коренного народа саами – вы получите прекрасные снимки и сохраните память о поездке в саамскую деревню на долгие годы!

А еще мы предлагаем вам приобрести памятные сувениры саамов — магические обереги и амулеты, магнитики.