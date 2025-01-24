Что вас ожидает:
Исторический курс по саамскому поселению
Вы познакомитесь с национальными жилищами: чумами, куваксами и также
национальной домашней утварью. Вы узнаете о верованиях и приметах, местных обрядах, прогуляетесь по аллее заговоренных идолов.
Знакомство с местной фауной
Вас ждет очень интересное знакомство с хаски, енотами, лисами, песцами и
кроликами, а также с главными обитателями деревни — северными оленями! Вы сможете покормить их из своих рук, а также сделать вместе с ними замечательные фотографии!
Национальная кухня
После всей активной деятельности мы приглашаем вас на обед в национальное кафе «Петроглифы», где вы сможете отведать главное блюдо местной кухни – уху из семги «лим», безалкогольный напиток «пакула», ловозерский хлеб и др.
Фотосъемка и сувениры
Так же вы сможете поучаствовать в фотосессии в национальной одежде
коренного народа саами – вы получите прекрасные снимки и сохраните память о поездке в саамскую деревню на долгие годы!
А еще мы предлагаем вам приобрести памятные сувениры саамов — магические обереги и амулеты, магнитики.