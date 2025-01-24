Саамская деревня под микроскопом

Саамская деревня - это место, которое хоть расположено недалеко от Мурманска, но оно сохранило

Индивидуально
для 2 чел.
Саамская деревня — это место, которое хоть расположено недалеко от Мурманска, но оно сохранило в себе традиции одного из древнейших народов северного края.

Вы познакомитесь с саамским бытом, местными жителями и четвероногими обитателями!
Саамская деревня под микроскопом
Саамская деревня под микроскопом
Саамская деревня под микроскопом
Саамская деревня под микроскопом
Саамская деревня под микроскопом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Исторический курс по саамскому поселению
    Вы познакомитесь с национальными жилищами: чумами, куваксами и также
    национальной домашней утварью. Вы узнаете о верованиях и приметах, местных обрядах, прогуляетесь по аллее заговоренных идолов.

    Знакомство с местной фауной

    Вас ждет очень интересное знакомство с хаски, енотами, лисами, песцами и
    кроликами, а также с главными обитателями деревни — северными оленями! Вы сможете покормить их из своих рук, а также сделать вместе с ними замечательные фотографии!

    Национальная кухня

    После всей активной деятельности мы приглашаем вас на обед в национальное кафе «Петроглифы», где вы сможете отведать главное блюдо местной кухни – уху из семги «лим», безалкогольный напиток «пакула», ловозерский хлеб и др.
    Фотосъемка и сувениры
    Так же вы сможете поучаствовать в фотосессии в национальной одежде
    коренного народа саами – вы получите прекрасные снимки и сохраните память о поездке в саамскую деревню на долгие годы!
    А еще мы предлагаем вам приобрести памятные сувениры саамов — магические обереги и амулеты, магнитики.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    • трансфер
    Место начала и завершения?
    просп. Ленина, 82, Мурманск
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
    Важная информация
    • Благодарим за доверие!
    • Скоро с Вами свяжется координатор и сообщит более подробно об экскурсии.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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