Северное сияние - чудо Севера

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие на поиски легендарного Северного Сияния

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие на поиски легендарного Северного Сияния.

Это то, ради чего к нам в регион едут толпы туристов со всего мира, ведь увидеть его можно только в самых северных точках нашей планеты.
Северное сияние - чудо Севера
Северное сияние - чудо Севера
Северное сияние - чудо Севера
Северное сияние - чудо Севера
Северное сияние - чудо Севера
Северное сияние - чудо Севера
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие на поиски легендарного Северного Сияния. Это то, ради чего к нам в регион едут толпы туристов со всего мира, ведь увидеть его можно только в самых северных точках нашей планеты.
Город Мурманск считается самым удобным местом, откуда можно выезжать на площадки для наблюдения за этим удивительным природным явлением. Сезон охоты за Северным Сиянием в Заполярном крае начинается с конца августа и продолжается по апрель. От красок Авроры захватывает дух, но это довольно капризное явление и показывается не в любую погоду. Мы мониторим активность солнечного ветра и подбираем наиболее благоприятные дни для поездок.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на комфортных автомобилях для индивидуальных поездок и больших групп
  • Горячий чай с бутербродами.
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

Надежда
Надежда
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