Согласно расписанию в календаре

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие на поиски легендарного Северного Сияния. Это то, ради чего к нам в регион едут толпы туристов со всего мира, ведь увидеть его можно только в самых северных точках нашей планеты.

Город Мурманск считается самым удобным местом, откуда можно выезжать на площадки для наблюдения за этим удивительным природным явлением. Сезон охоты за Северным Сиянием в Заполярном крае начинается с конца августа и продолжается по апрель. От красок Авроры захватывает дух, но это довольно капризное явление и показывается не в любую погоду. Мы мониторим активность солнечного ветра и подбираем наиболее благоприятные дни для поездок.