Северное сияние: охота за волшебством

Полюбоваться «радужным» ночным небом и прочувствовать атмосферу Заполярья в мини-группе до 8 человек

5
20 отзывов
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Ответы на вопросы
Северное сияние — ни на что не похожее природное явление, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Только представьте: ночь, север, звенящая темнота. Неожиданно небо окрашивается всеми цветами радуги и начинает сиять. Этот феномен уже тысячи лет удивляет и очаровывает людей со всего мира. Приглашаем и вас присоединиться к их числу!
Северное сияние: охота за волшебством
Северное сияние: охота за волшебством
Северное сияние: охота за волшебством
Северное сияние: охота за волшебством
Северное сияние: охота за волшебством
Северное сияние: охота за волшебством
Северное сияние: охота за волшебством
Северное сияние: охота за волшебством
Северное сияние: охота за волшебством
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Охота» в надежной компании

Мы заедем за вами в 9 вечера на подготовленном транспорте — кроссовере, джипе или минивэне — и отправимся на поиски северного сияния. Постараемся отыскать лучшее место для наблюдения за фантастическими переливами ночного неба и сделаем для вас десятки кадров на профессиональный фотоаппарат. Создадим веселую душевную атмосферу и приложим максимум усилий, чтобы поездка запомнилась вам на всю жизнь!

Организационные детали

  • Северное сияние — явление природы, которое зависит не только от нас. Экскурсия может быть отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Просьба относиться к этому с пониманием.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт и фото включены в стоимость

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Северное сияние: охота за волшебством (Роман)Северное сияние: охота за волшебством (Роман)Северное сияние: охота за волшебством (Ольга)Северное сияние: охота за волшебством (Дмитрий)Северное сияние: охота за волшебством (Дмитрий)Северное сияние: охота за волшебством (Дмитрий)Северное сияние: охота за волшебством (Дмитрий)Северное сияние: охота за волшебством (Дмитрий)Северное сияние: охота за волшебством (Дмитрий)Северное сияние: охота за волшебством (Анастасия)Северное сияние: охота за волшебством (Анастасия)Северное сияние: охота за волшебством (Анастасия)Северное сияние: охота за волшебством (Анастасия)
София
12 мар 2023
Все очень понравилось! Организаторы максимально коммуникабельные, заранее позвонили, сориентировали по времени, приехали вовремя!

Было очень весело и занимательно, рассказали не только про северное сияние, но и про Мурманск, достопримечательности

Увидели северное сияние, нас пофотографировали каждого миллион раз на проф аппарат, после чего отогрели в теплой машине и развезли по домам

Завтра с этими же организаторами едем в Териберку. Надеемся увидеть китов
В
12 мар 2023
Сбылась еще одна моя мечта - это увидеть северное сияние!
Спасибо огромное ребятам за эту возможность 🤗
Elena
12 мар 2023
Это та команда, которую стоит выбрать! Сделают всё, что бы ты увидел сияние! 😍 Спасибо Вам, в частности Антону, который нас сопровождал! Мы насладились, на фоткались и счастливы! 🤍
А
11 мар 2023
Хочется выразить огромную благодарность всем причастным лицам)Все прошло на высшем уровне. Комфотный транспорт,все организовали на высшем уровне,забрали от гостиницы и доставили обратно,все четко,на месте был фотограф,с профессиональной камерой,много фоткались,все остались довольны)
Хочется отметить гида Илью! По пути рассказывал про Мурманск,про северное сияние,что это за явление и его природу.
Нам повезло и я увидела невероятную красоту.
На обратном пути еще увидели сияние-остановились и смотрели. Это невероятно и очень завораживает. Желаю каждому это увидеть,оно того стоит)Я под впечатлением.
Смело обращайтесь к этой команде! Буду рекомендовать знакомым)Еще раз спасибо)Жду фотки)
А
11 мар 2023
Экскурсия понравилась! Мы посмотрели чудесное сияние, спасибо, нашему гиду Виталию!
Н
10 мар 2023
Всё супер, спасибо за отличную поездку! Весело, комфортно и сияние увидели!
М
9 мар 2023
Николай зарядил на весь последующий отдых в Мурманске, хочу заметить его преданность делу, пока северное сияние не было поймано, наша охота не заканчивалась! Огромное спасибо! Экскурсия - восторг🤩
И
9 мар 2023
Всё отлично, сияние увидели, Вячеслав прекрасный экскурсовод, чай тоже был вкусным)
В
5 мар 2023
Экскурсия понравилась, хотя было очень холодно и мы сильно замерзли. Организаторы экскурсии - настоящие энтузиасты, с искренним азартом "охотятся" за северным сиянием, стараются найти самые лучшие точки для наблюдения. Нет такого, чтобы привезли "на смотровую", а там есть сияние или нет - как повезет, Маршрут меняется в зависимости от того, где заметили лучшее сияние (организаторы обмениваются между собой информацией по рации). До начала экскурсии нас предупредили. что скорее всего сияния сегодня почти не будет, поэтому экскурсию можно отменить. По итогу, как сказал гид, сияние оказалось самым большим по площади за последние месяц-полтора (хотя и не самым ярким). Так что многое все-таки зависит от удачи. Кроме того, организаторы делают снимки участников экскурсии на фоне сияния на профессиональную фотокамеру, и на фото сияние выходит очень красивым. Снимки можно бесплатно скачать через несколько дней после окончания экскурсии.
В
4 мар 2023
Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилось. Прям настоящая охота, но с фотоаппаратами) Очень приятный экскурсовод Павел, на комфортабельном автомобиле! Всем советую!
Р
3 мар 2023
Это было здорово!
Во-первых, организация. Быстрое реагирование на сообщения в чате на сайте. Оповестили днем в дату "охоты" во сколько будет примерный выезд. Позвонили незадолго до самого выезда, предупредили, что скоро заедут. Заехали за нами непосредственно в отель и по окончанию туда же и вернули)
Мы ездили 2 марта. В этот же день прилетели в Мурманск. Небо весь день было занянуто сплошной облачностью. Думали, что "охота" не состоится. Но она прошла и была успешной.
Нашли ясное небо. И поймали сияние. Это было здорово! Мечта реализовалась) Наделали много фотографий сами, а еще нас снимали гиды.
Очень рекомендуем. Все было отлично! Супер, понравилось, получили много положительных эмоций!!!
Это было здорово!Это было здорово!
О
3 мар 2023
Дорогой читатель этого отзыва,
Если ты еще сомневаешься ехать или не ехать на охоту, то "Однозначно ехать"! Ребята, не только профессиональные охотники за северным сиянием, но и профессиональные волшебники. С самых первых минут создается атмосфера комфорта, расслабленности и надежности.
Мне понравилось очень:
- поезда проходит на комфортных машинах в небольших группах. Мы вообще были втроем в машине;
- сопровождающий ответит на все твои, даже самые нестандартные, вопросы;
- атмосфера добра и магии. Никто никого никуда не торопит и не задерживает. Все успевают сделать фото. насладиться сиянием.
- индивидуальный и гибкий подход. Если ты вдруг замерз, то ты можешь всегда вступить в "преступный сговор" с путниками по машине и вернуться обратно в город. (про сговор - шутка, про отзывчивость ребят - правда:)
- без опозданий забирают от места проживания и туда же возвращают.

Отдельное спасибо Антону, за его all inclusive. Если вы с Антоном, значит сиянию точно быть. Потому что в начале поездки у нас был в машине скептик с прогнозом сияния в 15%, но в итоге мы увидели такую красоту, что не передать словами. Так что с небесной канцелярией у Антона очевидно прямой контакт:)

Я получила от поездки гораздо больше, чем ожидала!!!

Поэтому
Бери сачок! Хорошее настроение! И вперед на охоту!
Дорогой читатель этого отзыва,
Дмитрий
1 мар 2023
Это была моя мечта-увидеть северное сияние своими глазами.) Готовились к этому с сестрой как к военной операции, мониторили прогнозы погоды, солнечной активности и летели с запасом в 2 ночи, с 23 на 24 и с 24 на 25. В последние дни перед поездкой прогноз испортился, активность Солнца стала чуть ниже, и на 23 обещали затянутое небо. Но все равно решили с сестрой ехать в ночь с 23 на 24. И не пожалели!
Это было настоящее приключение! Мы с сестрой и гидом Александром в машине, ночь, темно, за окном тундра и дикие места, деревья постепенно становятся все ниже и ниже и исчезают, через дорогу метет поземок, атмосферно!) Сияния все не было видно, но Александр постоянно мониторил ситуацию, связывался со своими коллегами из разных точек, получал прогнозы. Намотали километров 200 за эту ночь, увидели столько всего.
Раньше видел что-то подобное только в фильмах про охотников за ураганами и реально ощутил себя героем фильма, так здорово!)
В итоге увидели одну вспышку недалеко от развилки Териберка-Туманный, остановились на возвышенности и Александр сказал нам подождать.
Внезапно небо разорвалось, показались звезды, в просветах белые облачка, которые набирали силу и внезапно стали яркими зелеными полосами в небе. Александр позвонил коллегам и приехали еще люди от нашей же команды, все успели сфотографироваться на профессиональную камеру, поймать кучу эмоций и увидеть эту магию огненного неба, когда все было видно своими глазами, без ухищрений с камерой (хотя это тоже так интересно! когда глазами видно что-то слабо, а фотографируешь-и на снимке зеленый огонь, какая-то магия!).
Отдельное спасибо Александру за то, что быстро помог и посоветовал какие настройки выставить на телефоне, так что получилось снять сияние даже на телефон. Самому экспериментировать с настройками на морозе -20 с влажным ветром было бы удовольствием ниже среднего.)
Спасибо Александру, Славе и его команде и всему Кольскому полуострову!

Успели четко и попали очень хорошо. Хорошо, что поехали в эту ночь. Потом смотрели прогнозы и погода сильно испортилась, а нам очень повезло.) Прикрепил немножко своих фото на телефон.) А сегодня получили наши проф фото, вышло волшебно.
Мы с сестрой до сих пор в восторге и впечатлениях и будем долго переживать и помнить
это.
Это была моя мечта-увидеть северное сияние своими глазами.) Готовились к этому с сестрой как к военнойЭто была моя мечта-увидеть северное сияние своими глазами.) Готовились к этому с сестрой как к военнойЭто была моя мечта-увидеть северное сияние своими глазами.) Готовились к этому с сестрой как к военнойЭто была моя мечта-увидеть северное сияние своими глазами.) Готовились к этому с сестрой как к военнойЭто была моя мечта-увидеть северное сияние своими глазами.) Готовились к этому с сестрой как к военнойЭто была моя мечта-увидеть северное сияние своими глазами.) Готовились к этому с сестрой как к военной
Анна
1 мар 2023
Спасибо ребятам за замечательную поездку. Это было наше первое сияние. Потрясающе!)
Е
27 фев 2023
Сияние увидели, ждём фотки👍👍
Ещё 5 отзывов

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