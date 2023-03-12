в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00

Это была моя мечта-увидеть северное сияние своими глазами.) Готовились к этому с сестрой как к военной операции, мониторили прогнозы погоды, солнечной активности и летели с запасом в 2 ночи, с 23 на 24 и с 24 на 25. В последние дни перед поездкой прогноз испортился, активность Солнца стала чуть ниже, и на 23 обещали затянутое небо. Но все равно решили с сестрой ехать в ночь с 23 на 24. И не пожалели!

Это было настоящее приключение! Мы с сестрой и гидом Александром в машине, ночь, темно, за окном тундра и дикие места, деревья постепенно становятся все ниже и ниже и исчезают, через дорогу метет поземок, атмосферно!) Сияния все не было видно, но Александр постоянно мониторил ситуацию, связывался со своими коллегами из разных точек, получал прогнозы. Намотали километров 200 за эту ночь, увидели столько всего.

Раньше видел что-то подобное только в фильмах про охотников за ураганами и реально ощутил себя героем фильма, так здорово!)

В итоге увидели одну вспышку недалеко от развилки Териберка-Туманный, остановились на возвышенности и Александр сказал нам подождать.

Внезапно небо разорвалось, показались звезды, в просветах белые облачка, которые набирали силу и внезапно стали яркими зелеными полосами в небе. Александр позвонил коллегам и приехали еще люди от нашей же команды, все успели сфотографироваться на профессиональную камеру, поймать кучу эмоций и увидеть эту магию огненного неба, когда все было видно своими глазами, без ухищрений с камерой (хотя это тоже так интересно! когда глазами видно что-то слабо, а фотографируешь-и на снимке зеленый огонь, какая-то магия!).

Отдельное спасибо Александру за то, что быстро помог и посоветовал какие настройки выставить на телефоне, так что получилось снять сияние даже на телефон. Самому экспериментировать с настройками на морозе -20 с влажным ветром было бы удовольствием ниже среднего.)

Спасибо Александру, Славе и его команде и всему Кольскому полуострову!



Успели четко и попали очень хорошо. Хорошо, что поехали в эту ночь. Потом смотрели прогнозы и погода сильно испортилась, а нам очень повезло.) Прикрепил немножко своих фото на телефон.) А сегодня получили наши проф фото, вышло волшебно.

Мы с сестрой до сих пор в восторге и впечатлениях и будем долго переживать и помнить

это.