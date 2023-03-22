Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3

Разведать мистическую Кольскую сверхглубокую скважину

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Вас притягивают места, которых нет в путеводителях? Приглашаю посетить нетуристическую локацию — заброшенную сверхглубокую скважину на Кольском. Мы побываем на забытых объектах когда-то сверхсекретного проекта СССР.

Зачем бурили скважину в 12 км? Что выяснили учёные? Что произошло на СГ-3 перед консервацией? Отправимся искать ответы туда, где было снято немало фильмов.
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
Сталкер-поездка на заброшенную СГ-3
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Описание

Что вас ожидает

СГ-3 — что это вообще?

Кольская сверхглубокая скважина — важный советский проект по изучению недр земли. Бурение велось с 1970 по 1991 год, глубина составила 12 262 метров и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Долгие годы проект был засекречен, а потом вызвал ажиотаж во всём мире и вдохновил режиссёров на фильмы. Я расскажу вам:

  • зачем бурили многокилометровую скважину там, где не было нефти;
  • с какими проблемами сталкивались учёные и что происходило с оборудованием на глубине;
  • что доставали из недр земли и что узнали о возрасте нашей планеты;
  • что за «адские» звуки записали в глуби и кто вылез из скважины;
  • почему бурение прекратили, а скважину забросили;
  • и многое другое!

Это интересно! А что мы увидим?

🔹 Дорога из Мурманска займёт 3 часа, поэтому начнём рано утром. Я заберу вас из отеля в 8:00 на комфортабельном микроавтобусе. По пути, если уже будет светло (зависит от времени года), полюбуетесь уникальной природой Кольского. В темноте же либо поспите, либо послушаете мои истории. Обязательно сделаем одну остановку, можно будет перекусить в придорожном кафе. А ещё по дороге на КСГ-3 хорошо ловит финское радио!
🔹 При желании заедем в самый северный в Европе мужской православный монастырь Трифона Печенгского.
🔹 А вот и скважина — легко угадывается по апокалиптического вида пейзажам с заброшенными строениями. Мы пройдём по территории, осмотрим всё снаружи, найдём место, где под землёй до сих пор находится многокилометровый «тоннель». Также зайдём внутрь зданий с лабораториями, осмотрим цеха с фонариками, и найдём артефакты, оставшиеся со времён, когда советская наука процветала.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля в Мурманске и по окончании отвезу обратно
  • Мы будем довольно много ходить (6 км), так что советую надевать удобную обувь. Зимой я выдам вам снегоступы для передвижения по снегу.
  • Дополнительных трат, кроме расходов в придорожном кафе, не будет
  • При себе обязательно иметь паспорт РФ, т. к. мы будем в пограничной зоне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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