Вас притягивают места, которых нет в путеводителях? Приглашаю посетить нетуристическую локацию — заброшенную сверхглубокую скважину на Кольском. Мы побываем на забытых объектах когда-то сверхсекретного проекта СССР. Зачем бурили скважину в 12 км? Что выяснили учёные? Что произошло на СГ-3 перед консервацией? Отправимся искать ответы туда, где было снято немало фильмов.

Описание

Что вас ожидает

СГ-3 — что это вообще?

Кольская сверхглубокая скважина — важный советский проект по изучению недр земли. Бурение велось с 1970 по 1991 год, глубина составила 12 262 метров и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Долгие годы проект был засекречен, а потом вызвал ажиотаж во всём мире и вдохновил режиссёров на фильмы. Я расскажу вам:

зачем бурили многокилометровую скважину там, где не было нефти;

с какими проблемами сталкивались учёные и что происходило с оборудованием на глубине;

что доставали из недр земли и что узнали о возрасте нашей планеты;

что за «адские» звуки записали в глуби и кто вылез из скважины;

почему бурение прекратили, а скважину забросили;

и многое другое!

Это интересно! А что мы увидим?

🔹 Дорога из Мурманска займёт 3 часа, поэтому начнём рано утром. Я заберу вас из отеля в 8:00 на комфортабельном микроавтобусе. По пути, если уже будет светло (зависит от времени года), полюбуетесь уникальной природой Кольского. В темноте же либо поспите, либо послушаете мои истории. Обязательно сделаем одну остановку, можно будет перекусить в придорожном кафе. А ещё по дороге на КСГ-3 хорошо ловит финское радио!

🔹 При желании заедем в самый северный в Европе мужской православный монастырь Трифона Печенгского.

🔹 А вот и скважина — легко угадывается по апокалиптического вида пейзажам с заброшенными строениями. Мы пройдём по территории, осмотрим всё снаружи, найдём место, где под землёй до сих пор находится многокилометровый «тоннель». Также зайдём внутрь зданий с лабораториями, осмотрим цеха с фонариками, и найдём артефакты, оставшиеся со времён, когда советская наука процветала.

Организационные детали