Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Дикая природа северного края

Самая первая остановка на развилке дорог — Териберка-Туманный. Здесь начнется погружение в атмосферу северной природы и первые шаги к пониманию масштабов тундры, где кроме болот, озер, рек и мха нет больше ничего.

Перевал с каменным городком

По пути я покажу каменную мозаику, называемую турами (мини-сейды), — их собирают многие местные путешественники. А с перевала вам откроется потрясающий вид на дикую скалистую панораму, как раз там, где заканчивается тундра и начинается скалистый барьер Баренцева моря 🌊.

Страж Териберки

Рукотворная достопримечательность 🏛️ находится недалеко от посёлка и является неофициальным символом Териберки. Собранное из различных вещей туристов чучело некоторые именуют Теребонькой и это первый ориентир того, что вы совсем рядом с краем земли.

Водопад Малого Батарейского озера

Перед вами предстанет непередаваемой красоты вид озера, который можно спутать с альпийскими пейзажами в миниатюре, если повезёт с погодой. А также дивный водопад, впадающий с большой высоты в Баренцево море. Вы откроете незабываемый вид на «пустой» океанический горизонт, а в качестве бонуса будет небольшая прогулка 👣.

Каменный пляж 🏖️ — яйца и логово драконов

Далее в программе — с виду обычный галечный пляж, которых много на побережье Черного моря, но стоит спуститься на него — и вы поразитесь размерам «гальки», огромным овальным валунам, которые прославились как териберские яйца драконов/динозавров. Снимки на пляже получаются оригинальными и по-настоящему сказочными! А еще одна мифологическая отсылка вас ждет в скалах прямо у вод Баренцева моря, где находится живописное драконье «гнездо».

Метеостанция Териберки

Вы познакомитесь с историей 📖 первой на кольском берегу метеостанции, работающей до сих пор. И здесь оцените новые впечатляющие пейзажи северной природы, с одной стороны, и «арктический» океан, с другой.

Кладбище кораблей

В этом живописном месте поговорим о временах, когда Териберка была центром прибрежного рыболовного промысла кольского региона, и о том, как поселок обзавелся фактурными «скелетами» кораблей, ставшими излюбленными объектами местных фотосессий.

Старая Териберка — по следам Левиафана

В самом посёлке вы прогуляетесь по песчаному пляжу, осмотрите выброшенное на берег штормом судно прибрежного лова и сможете досконально изучить его. А после посетите кафе на берегу моря, где вам предложат отведать морские деликатесы, перекусить или просто утонуть в своих мыслях за чашечкой кофе у окна с потрясающим видом на Териберскую бухту, где среди скал открывается новый сногсшибательный вид на океан.

Организационные детали