Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Териберка — побывать на краю Русского Севера!

Почувствовать истинный характер Арктики, рассмотреть визитные карточки поселка и узнать его историю

Владислав
Владислав – Гид из Мурманска
Бескрайние просторы тундры и обтесанные океаном валуны, «скелеты» кораблей и старинная метеостанция, потрясающий водопад и, конечно, сокрушительная мощь Северного Ледовитого океана.

Вы откроете незабываемые ракурсы дикой природы Кольского полуострова и самые яркие уголки Териберки, а также познакомитесь с историей 📖 заполярной деревушки, прославленной Левиафаном.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 11 995 ₽ за экскурсию

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Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!

Что вас ожидает

Дикая природа северного края
Самая первая остановка на развилке дорог — Териберка-Туманный. Здесь начнется погружение в атмосферу северной природы и первые шаги к пониманию масштабов тундры, где кроме болот, озер, рек и мха нет больше ничего.

Перевал с каменным городком
По пути я покажу каменную мозаику, называемую турами (мини-сейды), — их собирают многие местные путешественники. А с перевала вам откроется потрясающий вид на дикую скалистую панораму, как раз там, где заканчивается тундра и начинается скалистый барьер Баренцева моря 🌊.

Страж Териберки
Рукотворная достопримечательность 🏛️ находится недалеко от посёлка и является неофициальным символом Териберки. Собранное из различных вещей туристов чучело некоторые именуют Теребонькой и это первый ориентир того, что вы совсем рядом с краем земли.

Водопад Малого Батарейского озера
Перед вами предстанет непередаваемой красоты вид озера, который можно спутать с альпийскими пейзажами в миниатюре, если повезёт с погодой. А также дивный водопад, впадающий с большой высоты в Баренцево море. Вы откроете незабываемый вид на «пустой» океанический горизонт, а в качестве бонуса будет небольшая прогулка 👣.

Каменный пляж 🏖️ — яйца и логово драконов
Далее в программе — с виду обычный галечный пляж, которых много на побережье Черного моря, но стоит спуститься на него — и вы поразитесь размерам «гальки», огромным овальным валунам, которые прославились как териберские яйца драконов/динозавров. Снимки на пляже получаются оригинальными и по-настоящему сказочными! А еще одна мифологическая отсылка вас ждет в скалах прямо у вод Баренцева моря, где находится живописное драконье «гнездо».

Метеостанция Териберки
Вы познакомитесь с историей 📖 первой на кольском берегу метеостанции, работающей до сих пор. И здесь оцените новые впечатляющие пейзажи северной природы, с одной стороны, и «арктический» океан, с другой.

Кладбище кораблей
В этом живописном месте поговорим о временах, когда Териберка была центром прибрежного рыболовного промысла кольского региона, и о том, как поселок обзавелся фактурными «скелетами» кораблей, ставшими излюбленными объектами местных фотосессий.

Старая Териберка — по следам Левиафана
В самом посёлке вы прогуляетесь по песчаному пляжу, осмотрите выброшенное на берег штормом судно прибрежного лова и сможете досконально изучить его. А после посетите кафе на берегу моря, где вам предложат отведать морские деликатесы, перекусить или просто утонуть в своих мыслях за чашечкой кофе у окна с потрясающим видом на Териберскую бухту, где среди скал открывается новый сногсшибательный вид на океан.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от отеля (места размещения) в Мурманске до Териберки и обратно
  • Дополнительно оплачивается обед в ресторане на берегу Баренцева моря
  • Погода в Териберке изменчивая, суровая и холодная — спрашивайте заранее о прогнозе погоды у гида
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!
Териберка — побывать на краю Русского Севера!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владислав
Владислав
Рад вас приветствовать, друзья! Зовут меня Владислав. Я родился и вырос в Мурманске, с детства увлекался пейзажной фотографией и объездил всю Мурманскую область ради интересных и красивых кадров. Со временем стал показывать интересные места гостям нашего края. Очень много времени провёл в Териберке, изучая этот далёкий загадочный край земли, с которым хочу познакомить и вас. Регулярно работаю как с иностранными туристами, так и с соотечественниками. Буду рад познакомить вас с суровым северным регионом нашей Родины!
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