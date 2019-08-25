Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний

Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний

5
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Строгий север забирает место в душе постепенно — с каждым вздохом Баренцева моря, с молчанием загадочных сейдов, с могучими сопками, черными мысами и изумрудными долинами.

Путешествие на Рыбачий и Средний позволит вам ненадолго забыть о цивилизации, почувствовать мощь и красоту здешней суровой и лаконичной природы.

Вы встретите священные скалы саамов, каменные кряжи первых поселенцев, эхо времен войны и железного занавеса.

И конечно, навсегда полюбите край, где время остановилось среди фантастических северных ландшафтов и шума гордого моря.
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
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Что вас ожидает

Мистическая красота полуострова Средний

На Среднем вас встретит шепот незамерзающего моря, лоскутный ковер из разноцветных лишайников и каменные пустыни, поднимающиеся ступенями из воды. Это загадочное место сейдов — древних мегалитов или «летучих камней Лапландии», проникнуть в тайну которых ещё не удавалось никому. На берегу моря вас встретят гигантские скалы-столбы «Два брата» — наследие саамов и культовые камни для жертвоприношений. Чем бы ни были нойды — творением природы или человеческих рук, — это завораживающее зрелище и место с сильнейшей энергетикой. Через несколько минут пейзаж сменится — и вы окажетесь на «Пляже рыжих камней». Яркие скалы у линии прибоя, принимающие формы людей и животных, поражают воображение. Здесь вы почувствуете мощь стихии и вкус океанического воздуха, а если повезет, увидите, косаток или нерп.

Урбанизм и «исландские» ландшафты Рыбачьего

За инопланетными пейзажами и первозданной природой мы отправимся на полуостров Рыбачий. Вы побываете в военном поселке Большое Озерко и прогуляетесь среди заброшенных пятиэтажек, создающих постапокалиптичную атмосферу. Окажетесь в самой северной точке европейской России — на мысе Немецком, пронзающем Северный Ледовитый океан. Навестите действующий алый Вайдагубский маяк, который зажигает огонь на краю земли, и мыс Кекурский с его хребтами причудливой формы. А по пути — увидите, как яркий ковер тундры, прозрачные ручьи и угольные скалы создают космические пейзажи.

Отголоски Великой Отечественной войны

На этих суровых северных землях, где ощущается размеренное дыхание истории, сохранилось немало напоминаний о военных годах. Вы побываете в Долине Славы, в которой в 1941 году было остановлено немецкое наступление, а сейчас воздвигнут мемориал с восстановленными и вырубленными в граните записками погибших солдат. Пройдете по хребту Муста-Тунтури — «черной горе», мрачно-красивой и погруженной в звенящую тишину. Здесь всё еще хрустят под ногами осколки и гильзы, а природа медленно залечивает глубокие шрамы от снарядов в монолитном граните.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана за 3 дня путешествия 1 человека
  • Поездка начинается и заканчивается в Мурманске у вашего отеля, жд вокзала или аэропорта
  • Протяженность маршрута 450 км
  • Сезонность экскурсии: июнь — октябрь
  • В стоимость включено:
    - передвижение на комфортабельном внедорожнике (внедорожники от 1 до 4 мест); сопровождение опытным гидом
    - подготовка разрешения для въезд на территорию природного парка “Полуострова Рыбачий и Средний”
    - проживание в комфортабельном эко-глэмпинге на берегу Ледовитого океана
    - питание на протяжении всего путешествия из блюд Арктической кухни
    - посещение достопримечательностей полуостровов Средний и Рыбачий
  • Дополнительные услуги (по желанию):
    - экспресс трансфер вертолетом или катером
    - морская гастрономическая программа
    - катание на квадроциклах
    - морская прогулка и рыбалка
    - фридайвинг

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
г. Мурманск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
25 авг 2019
Теперь моя жизнь никогда не будут прежней! Спасибо огромное гиду Артуру! Спасибо за сделанные открытия, за постоянное пребывание в одном из двух состояний: "ВАУ. " или "Ух ты. " Спасибо за искреннюю заботу, за удивительное бережное отношение к окружающей природе, за чувство юмора. К сожалению, была ограничена во времени и не удалось посмотреть все. Но! Это значит, что приеду обязательно еще раз. Север - это лучшее в моей жизни

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