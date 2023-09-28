Познакомимся со всеми главными достопримечательностями Арктики и совершим 2 выезда на охоту за северным сиянием, что увеличивает шансы увидеть его до 98%. Попробуем морские деликатесы, приготовим традиционные саамские блюда и покормим оленей. Прогуляемся по побережью Северного Ледовитого океана, найдём «яйца дракона», «кладбище кораблей» и окажемся на краю земли у Батарейского водопада. Прокатимся на квадроциклах и выпьем чай в национальном жилище саамов. Посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин» в Мурманске и сохраним впечатления на снимках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие с детьми от 6 лет.

Возможны изменения в программе, в зависимости от погодных условий, с сохранением качества и полноты услуг.

Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появления. Если нам не посчастливится увидеть северное сияние, скидок и возвратов не предусмотрено. В нашем путешествии запланировано 2 выезда на охоту за северным сиянием, что повышает шансы, но не даёт 100% гарантии.

Рекомендуем ответственно подойти к выбору вещей, исходя из прогноза погоды, чтобы вам было комфортно гулять длительное время. В Териберке практически всегда дует сильный и холодный ветер. Не забудьте шапку, варежки и тёплую куртку.