Побывать в гостях у саамов, увидеть океан в Териберке и посетить кулинарный мастер-класс
Познакомимся со всеми главными достопримечательностями Арктики и совершим 2 выезда на охоту за северным сиянием, что увеличивает шансы увидеть его до 98%. Попробуем морские деликатесы, приготовим традиционные саамские блюда и покормим оленей.
Прогуляемся по побережью Северного Ледовитого океана, найдём «яйца дракона», «кладбище кораблей» и окажемся на краю земли у Батарейского водопада. Прокатимся на квадроциклах и выпьем чай в национальном жилище саамов. Посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин» в Мурманске и сохраним впечатления на снимках.
Прогуляемся по побережью Северного Ледовитого океана, найдём «яйца дракона», «кладбище кораблей» и окажемся на краю земли у Батарейского водопада. Прокатимся на квадроциклах и выпьем чай в национальном жилище саамов. Посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин» в Мурманске и сохраним впечатления на снимках.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие с детьми от 6 лет.
Возможны изменения в программе, в зависимости от погодных условий, с сохранением качества и полноты услуг.
Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появления. Если нам не посчастливится увидеть северное сияние, скидок и возвратов не предусмотрено. В нашем путешествии запланировано 2 выезда на охоту за северным сиянием, что повышает шансы, но не даёт 100% гарантии.
Рекомендуем ответственно подойти к выбору вещей, исходя из прогноза погоды, чтобы вам было комфортно гулять длительное время. В Териберке практически всегда дует сильный и холодный ветер. Не забудьте шапку, варежки и тёплую куртку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, до 16:00Завершение: Мурманск, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Мурманске
Наша команда организует арктические путешествия с 2016 года. Все гиды имеют опыт работы более 5 лет. Самое важное для нас — ваш комфорт и впечатления.Задать вопрос
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