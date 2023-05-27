Териберка — исключительное место! Одно из немногих на Земле, где можно выйти в море и увидеть своими глазами малого полосатика, сейвала, финвала, синего кита, горбача, гренландского кита, дельфинов, тюленей. Но, даже если морские обитатели не пожелают показаться вам, вы останетесь в восторге от северных пейзажей, побывав у водопада, на арктических берегах и кладбище кораблей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особенность этой поездки в том, что мы включили такие расходы, как питание в кафе и выход в море на катере, в стоимость. Вы оплачиваете экскурсию и больше не думаете об организации — мы всё предусмотрели.

Часть 1. Суша

Вы увидите:

величественные скалы и могучее море, незамерзающее даже в лютый мороз;

бескрайнюю тундру: снежные просторы зимой и пёстрый ковер из северных растений летом;

арктический песчаный пляж с гигантскими качелями и скелетом кита из фильма «Левиафан»;

кладбище кораблей: остовы брошенных промысловых судов, отслуживших местным рыбакам верой и правдой;

водопад, устремляющий свои воды в Баренцево море;

птичий базар: морские птицы то облаком поднимаются над морем, то ищут убежище в скалах, нависающих над водой;

пляж с круглыми камнями, похожими на драконьи яйца: так и тянет посмотреть в небо — вдруг там уже кружит встревоженная дракониха?

Часть 2. Море

Цель нашего путешествия — встреча с китами и другими морскими жителями. Мы предусмотрели всё, что от нас зависит, чтобы вы смогли увидеть морских гигантов. Но обещать ничего не можем — это дикая природа!

1️⃣ Выход в море: трёхчасовой рейс с настоящим капитаном и внимательным гидом.

2️⃣ Комфорт и безопасность: мы используем только те катера, где есть тёплая каюта, санузел и удобная палуба для наблюдения за китами. На каждом катере есть спасательные жилеты, в т. ч. и для детей.

3️⃣ После морской экспедиции вас ждёт полноценный обед в одном из кафе Териберки.

Организационные детали