Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Но, даже если морские обитатели не пожелают показаться вам, вы останетесь в восторге от северных пейзажей, побывав у водопада, на арктических берегах и кладбище кораблей.
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Описание
Что вас ожидает
Особенность этой поездки в том, что мы включили такие расходы, как питание в кафе и выход в море на катере, в стоимость. Вы оплачиваете экскурсию и больше не думаете об организации — мы всё предусмотрели.
Часть 1. Суша
Вы увидите:
- величественные скалы и могучее море, незамерзающее даже в лютый мороз;
- бескрайнюю тундру: снежные просторы зимой и пёстрый ковер из северных растений летом;
- арктический песчаный пляж с гигантскими качелями и скелетом кита из фильма «Левиафан»;
- кладбище кораблей: остовы брошенных промысловых судов, отслуживших местным рыбакам верой и правдой;
- водопад, устремляющий свои воды в Баренцево море;
- птичий базар: морские птицы то облаком поднимаются над морем, то ищут убежище в скалах, нависающих над водой;
- пляж с круглыми камнями, похожими на драконьи яйца: так и тянет посмотреть в небо — вдруг там уже кружит встревоженная дракониха?
Часть 2. Море
Цель нашего путешествия — встреча с китами и другими морскими жителями. Мы предусмотрели всё, что от нас зависит, чтобы вы смогли увидеть морских гигантов. Но обещать ничего не можем — это дикая природа!
1️⃣ Выход в море: трёхчасовой рейс с настоящим капитаном и внимательным гидом.
2️⃣ Комфорт и безопасность: мы используем только те катера, где есть тёплая каюта, санузел и удобная палуба для наблюдения за китами. На каждом катере есть спасательные жилеты, в т. ч. и для детей.
3️⃣ После морской экспедиции вас ждёт полноценный обед в одном из кафе Териберки.
Организационные детали
- Необходимо взять с собой паспорт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на микроавтобусе
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, выход в море, обед в кафе
в субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Пять углов
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.