В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)

Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе

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Териберка — исключительное место! Одно из немногих на Земле, где можно выйти в море и увидеть своими глазами малого полосатика, сейвала, финвала, синего кита, горбача, гренландского кита, дельфинов, тюленей.

Но, даже если морские обитатели не пожелают показаться вам, вы останетесь в восторге от северных пейзажей, побывав у водопада, на арктических берегах и кладбище кораблей.
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особенность этой поездки в том, что мы включили такие расходы, как питание в кафе и выход в море на катере, в стоимость. Вы оплачиваете экскурсию и больше не думаете об организации — мы всё предусмотрели.

Часть 1. Суша

Вы увидите:

  • величественные скалы и могучее море, незамерзающее даже в лютый мороз;
  • бескрайнюю тундру: снежные просторы зимой и пёстрый ковер из северных растений летом;
  • арктический песчаный пляж с гигантскими качелями и скелетом кита из фильма «Левиафан»;
  • кладбище кораблей: остовы брошенных промысловых судов, отслуживших местным рыбакам верой и правдой;
  • водопад, устремляющий свои воды в Баренцево море;
  • птичий базар: морские птицы то облаком поднимаются над морем, то ищут убежище в скалах, нависающих над водой;
  • пляж с круглыми камнями, похожими на драконьи яйца: так и тянет посмотреть в небо — вдруг там уже кружит встревоженная дракониха?

Часть 2. Море

Цель нашего путешествия — встреча с китами и другими морскими жителями. Мы предусмотрели всё, что от нас зависит, чтобы вы смогли увидеть морских гигантов. Но обещать ничего не можем — это дикая природа!

1️⃣ Выход в море: трёхчасовой рейс с настоящим капитаном и внимательным гидом.

2️⃣ Комфорт и безопасность: мы используем только те катера, где есть тёплая каюта, санузел и удобная палуба для наблюдения за китами. На каждом катере есть спасательные жилеты, в т. ч. и для детей.

3️⃣ После морской экспедиции вас ждёт полноценный обед в одном из кафе Териберки.

Организационные детали

  • Необходимо взять с собой паспорт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на микроавтобусе
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, выход в море, обед в кафе

в субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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