Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Волшебное Северное сияние

Северное сияние — одно из самых красивых 🤩 и загадочных природных явлений на планете. Вы узнаете, как оно образуется, когда и кем оно было впервые замечено, в каких странах его регулярно наблюдают и почему его боялись древние люди. А также насладитесь суровой и прекрасной северной природой на фоне ночного неба и услышите занимательные истории 📖 о Мурманске и местной жизни.

Погоня за магическим свечением

Мы каждый день отслеживаем на специальных ресурсах параметры солнечного ветра и облачности — это увеличивает шансы на успех. Однако северная природа непредсказуема и порой обманчива, поэтому до конца предугадать Северное сияние в определенный день невозможно. Если поймать его все-таки не удастся, мы вернем 50% стоимости экскурсии 🧭 или перенесем ее на другую дату.

Организационные детали

Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость.