Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

  1. Россия
  2. Экскурсии

Веселая охота за Северным сиянием

Отправиться на поиски «разноцветного неба» и раскрыть тайны Русского Севера

Алексей
Алексей – представитель из Мурманска
Мурманск — одно из лучших мест в стране для наблюдения за чарующим Северным сиянием.

Выбрав благоприятный день, мы поедем в погоню за светящимися огоньками на ночном небе.

В пути вы услышите интересные факты о Мурманске и Кольском полуострове и насладитесь бескрайними северными просторами.

А если замерзнете, согреетесь горячим чаем с плюшками и баранками!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 55004 125 ₽ за экскурсиюскидка25%

    Заказать экскурсию
Веселая охота за Северным сиянием
Веселая охота за Северным сиянием

Что вас ожидает

Волшебное Северное сияние
Северное сияние — одно из самых красивых 🤩 и загадочных природных явлений на планете. Вы узнаете, как оно образуется, когда и кем оно было впервые замечено, в каких странах его регулярно наблюдают и почему его боялись древние люди. А также насладитесь суровой и прекрасной северной природой на фоне ночного неба и услышите занимательные истории 📖 о Мурманске и местной жизни.

Погоня за магическим свечением
Мы каждый день отслеживаем на специальных ресурсах параметры солнечного ветра и облачности — это увеличивает шансы на успех. Однако северная природа непредсказуема и порой обманчива, поэтому до конца предугадать Северное сияние в определенный день невозможно. Если поймать его все-таки не удастся, мы вернем 50% стоимости экскурсии 🧭 или перенесем ее на другую дату.

Организационные детали

Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость.

Начало и место завершения
🚩 на площади Пять Углов
Веселая охота за Северным сиянием
Веселая охота за Северным сиянием
Веселая охота за Северным сиянием
Веселая охота за Северным сиянием
Веселая охота за Северным сиянием
Веселая охота за Северным сиянием
Веселая охота за Северным сиянием
Веселая охота за Северным сиянием

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, я вырос на Кольском полуострове и очень его люблю. Вместе с командой гидов мы с радостью покажем наши живописные места и расскажем о них нескучные факты.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Знакомство с Мурманском и историей русского флота
7 000
3 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
28 отзывов
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
11 500
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
27 отзывов
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
От 12 000
10 часов
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
21 отзыв
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
11 500
10 часов
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
20 отзывов
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Путешествие в Териберку в мини-группе
5 000
9 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
18 отзывов
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
5 000
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
15 отзывов
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний