Водопады Заполярья - джип-тур в мини-группе

Путешествие на внедорожнике по природным достопримечательностям Мурманской области

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Ответы на вопросы
Кольский полуостров — не только край тысячи озёр и рек. Благодаря ландшафту наш регион богат и водопадами. В группе до 12 человек вы посетите несколько живописных водопадов. Познакомитесь с географией и историей Заполярья. А в одном из красивых мест мы организуем походный обед. Из поездки вы вернётесь обновлёнными и наполненными чистой энергией северной природы.
Водопады Заполярья - джип-тур в мини-группе
Водопады Заполярья - джип-тур в мини-группе
Водопады Заполярья - джип-тур в мини-группе
Водопады Заполярья - джип-тур в мини-группе
Водопады Заполярья - джип-тур в мини-группе
Водопады Заполярья - джип-тур в мини-группе
Водопады Заполярья - джип-тур в мини-группе
Ближайшие даты:
21
мая
25
мая
28
мая
1
июн
4
июн
8
июн
11
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа путешествия

9:00 — встреча в холле вашего отеля
9:10 — выезд на маршрут, путевая экскурсия с рассказами о реках и озёрах Кольского полуострова
10:30 — прибытие на первый водопад, фотосессия
11:15 — выезд ко второму водопаду
12:00 — прибытие к водопаду, пешая прогулка (500 м), фотосессия
13:00 — обед, полевая кухня (горячее, салат, пирог и чай)
14:00 — выезд на третий водопад
14:30 — прибытие на водопад, фотосессия
15:15 — выезд на смотровую площадку, фотосессия с видом на долину реки Титовка
16:00 — возвращение в Мурманск
16:30 — посещение придорожного кафе (дегустация местных рыбных пирогов)
18:30 — прибытие в Мурманск

В маршрут включены водопады на реках Лавна, Западная Лица и Титовка. Последовательность посещения может меняться, поэтому в программе с таймингом мы их перечислили без наименований.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на подготовленных внедорожниках, услуги гида-фотографа, перекус/пикник на свежем воздухе
  • После поездки вы получите шесть снимков без обработки. За дополнительную плату можно заказать фото с обработкой (10 снимков — 1000 руб.)
  • По договорённости возможна встреча в аэропорту/на вокзале
  • Мы можем предоставить в аренду снаряжение/оборудование (сапоги, дождевики, сканди-палки)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в четверг и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Джиппинг
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Кольский полуостров
Мурманская область
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