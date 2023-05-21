Путешествие на внедорожнике по природным достопримечательностям Мурманской области
мая
мая
мая
июн
июн
июн
июн
даты
Описание
Программа путешествия
9:00 — встреча в холле вашего отеля
9:10 — выезд на маршрут, путевая экскурсия с рассказами о реках и озёрах Кольского полуострова
10:30 — прибытие на первый водопад, фотосессия
11:15 — выезд ко второму водопаду
12:00 — прибытие к водопаду, пешая прогулка (500 м), фотосессия
13:00 — обед, полевая кухня (горячее, салат, пирог и чай)
14:00 — выезд на третий водопад
14:30 — прибытие на водопад, фотосессия
15:15 — выезд на смотровую площадку, фотосессия с видом на долину реки Титовка
16:00 — возвращение в Мурманск
16:30 — посещение придорожного кафе (дегустация местных рыбных пирогов)
18:30 — прибытие в Мурманск
В маршрут включены водопады на реках Лавна, Западная Лица и Титовка. Последовательность посещения может меняться, поэтому в программе с таймингом мы их перечислили без наименований.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на подготовленных внедорожниках, услуги гида-фотографа, перекус/пикник на свежем воздухе
- После поездки вы получите шесть снимков без обработки. За дополнительную плату можно заказать фото с обработкой (10 снимков — 1000 руб.)
- По договорённости возможна встреча в аэропорту/на вокзале
- Мы можем предоставить в аренду снаряжение/оборудование (сапоги, дождевики, сканди-палки)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.