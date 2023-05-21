Кольский полуостров — не только край тысячи озёр и рек. Благодаря ландшафту наш регион богат и водопадами. В группе до 12 человек вы посетите несколько живописных водопадов. Познакомитесь с географией и историей Заполярья. А в одном из красивых мест мы организуем походный обед. Из поездки вы вернётесь обновлёнными и наполненными чистой энергией северной природы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа путешествия

9:00 — встреча в холле вашего отеля

9:10 — выезд на маршрут, путевая экскурсия с рассказами о реках и озёрах Кольского полуострова

10:30 — прибытие на первый водопад, фотосессия

11:15 — выезд ко второму водопаду

12:00 — прибытие к водопаду, пешая прогулка (500 м), фотосессия

13:00 — обед, полевая кухня (горячее, салат, пирог и чай)

14:00 — выезд на третий водопад

14:30 — прибытие на водопад, фотосессия

15:15 — выезд на смотровую площадку, фотосессия с видом на долину реки Титовка

16:00 — возвращение в Мурманск

16:30 — посещение придорожного кафе (дегустация местных рыбных пирогов)

18:30 — прибытие в Мурманск

В маршрут включены водопады на реках Лавна, Западная Лица и Титовка. Последовательность посещения может меняться, поэтому в программе с таймингом мы их перечислили без наименований.

Организационные детали