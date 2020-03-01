Петр проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня

Посетить Каменный город, этнопарк р. Чусовой, вершины горных хребтов — и перенестись в сказы Бажова

Петр
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Петр – ваш гид
Пермский край на четверть занимают древние Уральские горы и правда, что здесь «каждый большой камень имеет за собой неумирающие предания».

В окружении живых декораций к «Хозяйке Медной горы» вы узнаете о самородках и самоцветах, посетите этнографический парк, услышите легенды о городе из валунов и влюбитесь в таежные дали!
11900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня

Что вас ожидает

Уральская сокровищница
В путешествии вы узнаете об одной из древнейших горных систем в мировой геологической истории и ее природных особенностях. Я расскажу о первом найденном в России алмазе, золотой лихорадке 19 века в наших краях и крупнейшем самородке благородного металла, добытом на Урале. И все это — на фоне невероятных пейзажей, сошедших со страниц сказок. А со смотровой площадки на вершине горного хребта вам откроется панорамный вид тайги на многие километры вокруг — поверьте, эту потрясающую картину уже невозможно будет забыть!

Этнографический парк истории реки Чусовой
По пути вы заедете в парк у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповка, которую в своих произведениях не раз описывал Виктор Астафьев, 17 лет проживший в этих местах. На территории комплекса вы узнаете об идейном вдохновителе — Леонарде Постникове, создавшем уникальное пространство, где можно познакомиться с крестьянским бытом и ремеслами прошлых веков, а также узнать о начале покорения Сибири в Музее похода Ермака. Кроме того, на другой стороне реки вы увидите школу олимпийского резерва «Огонек», где тренируются спортсмены, занимающиеся фристайлом, горнолыжным и санным спортом.

Зрелищный Каменный город
В завершение программы я отвезу вас к природному памятнику на вершине хребта Рудянский спой. Вы преодолеете несложный 1,5-километровый участок деревянного настила и окажетесь в царстве тайги и камня. Осматривая комплекс огромных валунов, создавших улочки, лабиринты и даже площади с арочными воротами, вы услышите легенду о возникновении «города». Познакомитесь с его «жителями» — Большой и Малой черепахами, Пернатым стражем, Идолами. И откроете место, до которого еще недавно мало кто добирался.

Организационные детали

  • Транспортные услуги (поездка на легковом автомобиле) входят в стоимость экскурсии.
  • Для групп от 5 человек возможен заказ микроавтобуса за дополнительную плату. Подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • По пути будут кафе, где вы сможете пообедать. Либо можно взять с собой перекус для пикника на природе.
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня
Северный Урал — побывать в царстве тайги и камня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Петр
Петр
Мне 36 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре на кафедре Сервис и туризм Пермского университета. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе (детям нравится). Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Провожу экскурсии потому что хочу поделиться с людьми красотой и историей пермского края. Все мои экскурсии также возможно провести на английском языке.
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Петр проводит ещё 2 экскурсии

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