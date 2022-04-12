КМВ - 4 города

КМВ - 4 города
КМВ - 4 города
КМВ - 4 города
КМВ - 4 города
КМВ - 4 города
КМВ - 4 города
КМВ - 4 города
КМВ - 4 города

Что вас ожидает 🤩

  • Пятигорск
  • Железноводск
  • Кисловодск
  • Ессентуки
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Знакомство с главными городами Кавказских Минеральных Вод стоит начать с этого путешествия! В этой программе мы посетим 4 города - визитных карточки Пятигорья - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. Мы вам расскажем об истории возникновения здравниц, развития региона, а также о богатстве его минеральных ресурсов.

Место дуэли Лермонтова, поющие фонтаны и цветущие аллеи, невысокие каменные здания в окружении гор, - все это Пятигорск. Он является крупнейшим городом Кавказских Минеральных вод, и по праву считается столицей Северного Кавказа.

Железноводск, - как самый уютный и зеленый город данной местности, также обязателен к посещению. Испить местной лечебной воды, прогуляться по улочкам, увидеть архитектурные памятники, а также ознакомиться с историей возникновения города мы сможем в течение этой прогулки.

Южнее всех в регионе Кавказских Минеральных вод расположился солнечный и гостеприимный Кисловодск. Здесь вас ждет не только знакомство с историей и достопримечательностями города, но и посещение одного из самых больших парков Европы. Мы также отправимся в настоящее ущелье, где у реки Аликоновки расположен овеянный легендами «Замок коварства и любви».

И, конечно, в завершении прогулки, мы с вами погостим в одном из самых известных и красивых городов Пятигорья, - городе-курорте Ессентуки. Всемирно известные воды «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17» сделали это место популярным, а местные парки, растительность и архитектура не оставят никого равнодушным!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:00

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