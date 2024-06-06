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различных функциональных зон. Основная составляющая - это, конечно, городские легенды; но посещение этого места будет полезно и людям, которые интересуются не только самарским городским фольклором, но и проблемами сохранения исторически-архитектурного наследия. Я посещал экскурсию в составе группы музейных сотрудников из другого самарского музея и, с точки зрения организации данного экспозиционного пространства, оно создано на достаточно высоком уровне. В процессе экскурсии затрагиваются темы как истории самого дома - имения - в котором сейчас располагается музей, так и истории борьбы владельца музея за спасение исторического здания от сноса. И, разумеется, в подвале дома как раз и располагается экспозиция, посвящённая самарским городским легендам, которые были собраны при создании этого музея. В качестве экспонатов в целом на разных этажах представлены как предметы дореволюционной мебели/обстановки, так и инсталляции/живописные работы современных самарских художников, близкие по своей тематике этому месту, и многое другое. Персонал музея очень открытый и доброжелательный; о смысловом наполнении, требуемом возрастном цензе, времени и дате возможно договориться заранее.