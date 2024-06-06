Искусство – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Погрузитесь в мир авангарда в Самаре: уникальная возможность взглянуть на искусство глазами его создателей
Начало: На площади Революции
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 499 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    6 июня 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
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    различных функциональных зон. Основная составляющая - это, конечно, городские легенды; но посещение этого места будет полезно и людям, которые интересуются не только самарским городским фольклором, но и проблемами сохранения исторически-архитектурного наследия. Я посещал экскурсию в составе группы музейных сотрудников из другого самарского музея и, с точки зрения организации данного экспозиционного пространства, оно создано на достаточно высоком уровне. В процессе экскурсии затрагиваются темы как истории самого дома - имения - в котором сейчас располагается музей, так и истории борьбы владельца музея за спасение исторического здания от сноса. И, разумеется, в подвале дома как раз и располагается экспозиция, посвящённая самарским городским легендам, которые были собраны при создании этого музея. В качестве экспонатов в целом на разных этажах представлены как предметы дореволюционной мебели/обстановки, так и инсталляции/живописные работы современных самарских художников, близкие по своей тематике этому месту, и многое другое. Персонал музея очень открытый и доброжелательный; о смысловом наполнении, требуемом возрастном цензе, времени и дате возможно договориться заранее.

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
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    обаятельный и грамотный экскурсовод Мариша рассказала нам удивительные истории этого дома и провела нас по вехам событий нашего города! А радушная и щедрая хозяйка этого музея встретила наших бойцов щедрыми угощениями и восхитительным видом на центр города! А еще по секрету рассказала мне про новую экскурсию 18+, которая скоро будет доступна для посещения! Очень любопытно,с нетерпением жду и с удовольствием приду в это уникальное место снова!

    Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже
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    знала, услышала новую и очень интересную интерпретацию. Сразу видно, экскурсовод Оля любит знает город и его легенды. Место действительно мистическое. В подвале страшновато и пробирает до мурашек. Немного рассказали про экскурсию, на которую попасть не просто. Эта экскурсия только для взрослых. С огромным удовольствием посещу тайную комнату. Огромное спасибо, что мне пошли на встречу и провели экскурсию в удобное для меня время. Вид с крыши восхитительный, так же, как и чай, угощения и конечно предсказание. Подарили «волшебную красную нить желаний» очень жду что все сбудется. Экскурсию очень рекомендую!!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
    Два часа пролетели очень быстро, словно на одном дыхании! Александра показала нам город в другом ракурсе - интересном, современном, красочном. Мы еще на протяжении вечера смаковали увиденное и услышанное. Спасибо 🙏
  • Т
    Татьяна
    5 октября 2023
    Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
    Всё очень понравилось, ОДНОЗНАЧНО рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Искусство»

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  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Искусство" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 8 499. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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