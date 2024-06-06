1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Погрузитесь в мир авангарда в Самаре: уникальная возможность взглянуть на искусство глазами его создателей
Начало: На площади Революции
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 499₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём6 июня 2024Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
- ММарина3 июня 2024Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
- ООльга31 мая 2024Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже
- ЕЕлена12 мая 2024Два часа пролетели очень быстро, словно на одном дыхании! Александра показала нам город в другом ракурсе - интересном, современном, красочном. Мы еще на протяжении вечера смаковали увиденное и услышанное. Спасибо 🙏
- ТТатьяна5 октября 2023Всё очень понравилось, ОДНОЗНАЧНО рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Искусство»
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