Экскурсии на 1 день в Самаре

Найдено 11 экскурсий в категории «На весь день» в Самаре, цены от 8 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Самарское Заволжье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
15 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
«Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
«Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
Пешие прогулки, природа и вдохновляющие виды ждут вас на экскурсии по Самаре. Посетите Царев курган, Жигулевские ворота и сосновый заповедник
Начало: Самарская улица, 267
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
13 000 за человека
«Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
«Ширяево - Волжская Швейцария»: незабываемая прогулка на теплоходе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Волге из Самары в Ширяево, где природа и история сливаются воедино
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 900 за всё до 5 чел.
Место силы Самары: остров, которого не было
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Место силы Самары: остров, которого не было
Наполниться гармонией и зарядиться солнцем в волшебной локации с целительницей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 10 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700 за всё до 4 чел.
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
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    внимание гостей. Отдельно стоит отметить ее терпение по отношению к подросткам) Я с удовольствием порекомендовала бы Ольгу в качестве экскурсовода по красотам Самарской земли друзьям и сама бы хотела посетить и другие ее экскурсии.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
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    историю этих мест. Ольга очень тщательно подготовилась к экскурсии, показывала нам привезенную с собой карту местности, старые фотографии, предметы быта. Все организационные моменты прошли очень гладко и четко. Мы довольны экскурсией! Большое спасибо!

    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было
  • Я
    Ярослав
    2 июня 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
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    шикарные, эту красоту нужно увидеть своими глазами. Обратно в Самару лучше возвращаться на теплоходе, так вы увидите красоты Самары и Самарской Луки еще и непосредственно с Волги.

  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине было не жарко, предложена
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    вода. Огромное спасибо Юлии и Ивану за те виды и пейзажи, которые они нам показали на молодецком Кургане и отважном. Сделано большое количество фото и получено много эмоций🙏

    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-) Началось с того, что она сумела найти минивен, чтобы в него влезла вся наша
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    группа (а это 5 человек)! Ольга чётко объяснила, как нам добраться до места встречи с ней и как нам её там найти. Рассказ гида был отличный. Ольга показала нам, что находится в теме всех вопросов о самарской области, даже тех, которые выходили за рамки экскурсии! Это дорогого стоит! Также отмечу, что Ольга отличный водитель. И сделала всё, чтобы мы не опоздали на обратную электричку от Жигулёвска до Самары. Ольга даже подготовила для нас специальные фонарики, чтобы можно было спокойно ходить в штольнях. Показала отличные виды для фотосъёмки. Да даже прочитала стихи! Мы все, а группа состоялась из человек разных возрастов - от студентов до пожилых, остались очень довольны:-) Однозначно рекомендую Ольгу и эту экскурсию!:-)

    Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
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    площадках, поднялись на гору Стрельная, взглянули на Волгу с высоты птичьего полета, заехали в село Ширяево, где останавливался Репин, работая над своей картиной "Бурлаки на Волге", посетили рукотворные штоль, посмотрели на Волгу с Поповой горы. Вкусный обед в кафе по дороге, купили с собой немного сыра и рыбы по совету Екатерины. Отличная, комфортная, очень познавательная экскурсия!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Огромное спасибо Екатерине за прекрасную поездку и интересную экскурсию.
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Интересно и познавательно. А какая природа! Гид Виктория заслуживает высшей оценки. Спасибо!
  • А
    Антонина
    17 мая 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Благодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченные пока большим туристическим потоком.
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    Юля и Иван очень любят свой край и с искренней радостью делятся его красотой. Нам повезло увидеть Молодецкий курган весь в цвету (а это что-то невероятное, тут особенная флора) и совсем без других посетителей. Виды с гор Отважной и Шишки тоже захватывают дух. Великолепно организованное путешествие, отдельное спасибо за чай, снеки и душевный обед в отличном ресторане с видом на Волгу!) Очень рады знакомству, будем рекомендовать всем друзьям)

    Благодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченные

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На весь день»

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  7. Сквер Пушкина
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "На весь день" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 8 900 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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