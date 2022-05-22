Автобусный тур «Волшебная страна Ундория»

На экскурсии мы: посетим Женский монастырь Михаила-Архангела, прогуляемся по территории барского сада, попробуем

На экскурсии мы: посетим Женский монастырь Михаила-Архангела, прогуляемся по территории барского сада, попробуем продукцию завода «Волжанка», посетим Ундоровский палеонтологический музей, окунемся в источник и станем археологами и геологами на один день.
Автобусный тур «Волшебная страна Ундория»
Автобусный тур «Волшебная страна Ундория»
Автобусный тур «Волшебная страна Ундория»
Автобусный тур «Волшебная страна Ундория»

Что вас ожидает 🤩

  • Геопарк Ундория
  • Женский монастырь Михаила-Архангела
  • Источники
  • Ундоровский палеонтологический музей

Об экскурсии:

  • Геопарк Ундория — уникальный уголок природы в Ульяновской области, созданный в 2018 г. Здесь из земных пластов, хранящих фрагменты древней жизни, бьют целебные источники и добывают янтарный камень симбирцит — волжский янтарь, который встречается только на территории Ульяновской обл.

На экскурсии мы:

Окунемся в источник

Окунемся в два оборудованных источника. В районе геопарка Ундория расположены 14 источников лечебно-минеральных вод. Самый известный – это главный источник, оборудованный купелью, которая освящена, где можно искупаться. Возьмите с собой бутылки для набора воды.

Станем археологами и геологами

Поищем минералогические и палеонтологические образцы окаменелостей ископаемых морей мезозоя: аммониты, белемниты, двустворчатые моллюски, позвонки морских динозавров. Редкий уголок земли может сравниться с ундоровскими окрестностями по количеству и качеству останков доисторических животных. Особенно много здесь фрагментов морских рептилий. Это настоящая «золотая жила» для палеонтологов. Ископаемыми усыпан весь берег, они постоянно вымываются водой. Прогуляемся по берегу Волги и соберём косметическую глину. И взрослым, и детям будет интересно хотя бы на один день стать археологом и геологом!

Посетим Женский монастырь Михаила-Архангела

Посетим женский монастырь Михаила-Архангела в с. Комаровка, где у вас будет возможность приобрети бальзам. Бальзам изготавливается в период постов, по старинному рецепту, на основе пчелиного воска. Применяется наружно при простудных заболеваниях, насморке, аллергии, головной боли, трещинах на руках и ногах, ожогах, герпесе, при болях а суставах, варикозном расширении вен, облегчает приступы астмы, обладает ранозаживляющими свойствами. Окунемся в источник.

Прогуляемся по территории барского сада

Прогуляемся по территории барского сада, где находилась опоэтизированная усадьба, принадлежавшей в XVIII – XIX столетиях дворянам Толстым и Ивашевым, сделанных с натуры замечательным русским советским художником, симбирским уроженцем Дмитрием Архангельским (1885 – 1980), популяризатором симбирской усадебной старины. До нашего времени усадьба, увы, не сохранилась… Наберем воды и окунемся в источник рядом с барским садом.

Пообедаем в кафе

Пообедаем в кафе, попробуем продукцию завода «Волжанка». Мало кому известно, что «Волжанка» производит молочные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, разные виды напитков, мед.

Посетим Ундоровский палеонтологический музей

В настоящее время музей располагает уникальной коллекцией ископаемых остатков позвоночных и беспозвоночных животных, живших на территории края в позднеюрское и раннемеловое время. Открыты три экспозиционных зала — природный, палеонтологический и исторический. Природный зал знакомит с географией Ульяновской области и полной характеристикой нашего региона. Большое внимание уделяется предпосылкам создания курорта Ундоры на нашей территории и природным богатствам края: лечебным минеральным водам, цветным и поделочным камням, полезным ископаемым. Остальная экспозиция зала знакомит с флорой и фауной курорта Ундоры.

Необходимо взять с собой:

  • купальные принадлежности;
  • воду, перекус;
  • бутылки для воды;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Работа экскурсовода
  • Обед
  • Комплимент от компании
  • Входной билет в музей
Место начала и завершения?
пр. Кирова, 308
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмыЦветы и сады

Еще несколько похожих предложений в Самаре

Экскурсия по самарским дворикам
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
Нет отзывов
Экскурсия по самарским дворикам
Мы приглашаем вас на экскурсию по самарским дворикам
4 500 за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
3 часа
Индивидуальная
Гиды
5
1 отзыв
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания
6 500 за 1-3 чел.
Экскурсия в замок Гарибальди
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.6
120 отзывов
Экскурсия в замок Гарибальди
Погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам: побывайте в неоготическом замке Гарибальди
22 мая
29 мая
7 июня
1 490 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Самаре
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.9
154 отзыва
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
27 мая
29 мая
1 июня
5 000 за 1-4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
4 500 за 1-10 чел.
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
3 часа
Индивидуальная
Павел
4.9
36 отзывов
Идеальный микс из Самарских компонентов. Обзорная экскурсия
Путеводитель по Волге, вышедший в Петербурге в конце XIX века, о Самаре писал: Самара - город молодой живой
5 000 за 1-4 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Эмма
5
2 отзыва
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Познакомиться с визитными карточками и историей волжского города в самое романтичное время суток
4 июня
6 июня
7 июня
3 900 за 1-3 чел.
По улочкам старой Самары
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
4.9
22 отзыва
По улочкам старой Самары
Неклассическая экскурсия по историческому центру Самары с посещением архитектурных достопримечательностей: фахверковый
4 000 за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Самара
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Натали
4.9
74 отзыва
Знакомьтесь, Самара
Раскрыть тайны старинного города и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии
Завтра
22 мая
23 мая
2 600 за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Самару
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
5
10 отзывов
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
24 мая
25 мая
26 мая
5 000 за 1-4 чел.
Были и легенды Царева кургана
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
5
2 отзыва
Были и легенды Царева кургана
Посетить вершину, с которой любовался Волгой Петр I, и поразиться насыщенной истории горы-останца
Завтра
22 мая
23 мая
7 600 за 1-3 чел.
Бункер Сталина и подземная Самара
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Petr
5
25 отзывов
Бункер Сталина и подземная Самара
Узнать, что скрыто в недрах города и посетить советские убежища
24 мая
25 мая
26 мая
от 4 475 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самаре
ХОРОШО
🧭
ТАМ