Об экскурсии:

Геопарк Ундория — уникальный уголок природы в Ульяновской области, созданный в 2018 г. Здесь из земных пластов, хранящих фрагменты древней жизни, бьют целебные источники и добывают янтарный камень симбирцит — волжский янтарь, который встречается только на территории Ульяновской обл.

На экскурсии мы:

Окунемся в источник

Окунемся в два оборудованных источника. В районе геопарка Ундория расположены 14 источников лечебно-минеральных вод. Самый известный – это главный источник, оборудованный купелью, которая освящена, где можно искупаться. Возьмите с собой бутылки для набора воды.

Станем археологами и геологами

Поищем минералогические и палеонтологические образцы окаменелостей ископаемых морей мезозоя: аммониты, белемниты, двустворчатые моллюски, позвонки морских динозавров. Редкий уголок земли может сравниться с ундоровскими окрестностями по количеству и качеству останков доисторических животных. Особенно много здесь фрагментов морских рептилий. Это настоящая «золотая жила» для палеонтологов. Ископаемыми усыпан весь берег, они постоянно вымываются водой. Прогуляемся по берегу Волги и соберём косметическую глину. И взрослым, и детям будет интересно хотя бы на один день стать археологом и геологом!

Посетим Женский монастырь Михаила-Архангела

Посетим женский монастырь Михаила-Архангела в с. Комаровка, где у вас будет возможность приобрети бальзам. Бальзам изготавливается в период постов, по старинному рецепту, на основе пчелиного воска. Применяется наружно при простудных заболеваниях, насморке, аллергии, головной боли, трещинах на руках и ногах, ожогах, герпесе, при болях а суставах, варикозном расширении вен, облегчает приступы астмы, обладает ранозаживляющими свойствами. Окунемся в источник.

Прогуляемся по территории барского сада

Прогуляемся по территории барского сада, где находилась опоэтизированная усадьба, принадлежавшей в XVIII – XIX столетиях дворянам Толстым и Ивашевым, сделанных с натуры замечательным русским советским художником, симбирским уроженцем Дмитрием Архангельским (1885 – 1980), популяризатором симбирской усадебной старины. До нашего времени усадьба, увы, не сохранилась… Наберем воды и окунемся в источник рядом с барским садом.

Пообедаем в кафе

Пообедаем в кафе, попробуем продукцию завода «Волжанка». Мало кому известно, что «Волжанка» производит молочные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, разные виды напитков, мед.

Посетим Ундоровский палеонтологический музей

В настоящее время музей располагает уникальной коллекцией ископаемых остатков позвоночных и беспозвоночных животных, живших на территории края в позднеюрское и раннемеловое время. Открыты три экспозиционных зала — природный, палеонтологический и исторический. Природный зал знакомит с географией Ульяновской области и полной характеристикой нашего региона. Большое внимание уделяется предпосылкам создания курорта Ундоры на нашей территории и природным богатствам края: лечебным минеральным водам, цветным и поделочным камням, полезным ископаемым. Остальная экспозиция зала знакомит с флорой и фауной курорта Ундоры.

Необходимо взять с собой: