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Нестандартная экскурсия по Самаре

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Приглашаем вас совершить уникальную обзорную экскурсию ⛳, во время которой вы услышите историю 📖, как антипатия к Самаре сменилась любовью и восхищением, изменив жизнь и профессию.

Вы душевно проведете время и посмотрите на привычные для вас самарские места с необычной стороны.

В завершении экскурсии 🧭 мы попьем кофе в уютной кофейне и услышим интересные факты об этом напитке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Нестандартная экскурсия по Самаре
Нестандартная экскурсия по Самаре

Что вы увидите

  • Площадь Славы с монументом
  • Молодогвардейская улица
  • Самарская улица
  • Ленинская улица
  • Театральные скверы
  • Здания, напоминающие боярские хоромы
  • Незабываемый объект промышленного зодчества
  • Цветочный и растительный орнамент
  • Восхитительные готические шпили

Уникальные грани Самары, которые смогли изменить отношение к городу:

  • Площадь Славы с её героическим монументом;
  • Молодогвардейскую улицу с её купеческим прошлым;
  • Самарскую улицу с охотничьим домом, замком волшебников и старинной аптекой;
  • Ленинскую улицу с домиком кукол и деревянным магазином;
  • Театральные скверы с дивными хранителями;
  • Здания, напоминающие боярские хоромы;
  • Незабываемый объект промышленного зодчества;
  • Цветочный и растительный орнамент как неотъемлемая часть провинциального модерна;
  • Восхитительные готические шпили, стремящиеся к самарскому небу;
  • В завершении экскурсии 🧭 мы попьем кофе в уютной кофейне и услышим интересные факты об этом напитке.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (кофе, сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Молодогвардейская, 210
Место завершения
🏁 Самара
Нестандартная экскурсия по Самаре
Нестандартная экскурсия по Самаре
Нестандартная экскурсия по Самаре
Нестандартная экскурсия по Самаре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
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