Что вы увидите
- Площадь Славы с монументом
- Молодогвардейская улица
- Самарская улица
- Ленинская улица
- Театральные скверы
- Здания, напоминающие боярские хоромы
- Незабываемый объект промышленного зодчества
- Цветочный и растительный орнамент
- Восхитительные готические шпили
Уникальные грани Самары, которые смогли изменить отношение к городу:
- Площадь Славы с её героическим монументом;
- Молодогвардейскую улицу с её купеческим прошлым;
- Самарскую улицу с охотничьим домом, замком волшебников и старинной аптекой;
- Ленинскую улицу с домиком кукол и деревянным магазином;
- Театральные скверы с дивными хранителями;
- Здания, напоминающие боярские хоромы;
- Незабываемый объект промышленного зодчества;
- Цветочный и растительный орнамент как неотъемлемая часть провинциального модерна;
- Восхитительные готические шпили, стремящиеся к самарскому небу;
- В завершении экскурсии 🧭 мы попьем кофе в уютной кофейне и услышим интересные факты об этом напитке.
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что не входит
- Личные расходы (кофе, сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Молодогвардейская, 210
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алёна П.
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Алёна П. проводит ещё 5 экскурсий
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