Алёна П. – Гид из Самары

Приглашаем вас совершить уникальную обзорную экскурсию ⛳, во время которой вы услышите историю 📖, как антипатия к Самаре сменилась любовью и восхищением, изменив жизнь и профессию.



Вы душевно проведете время и посмотрите на привычные для вас самарские места с необычной стороны.



В завершении экскурсии 🧭 мы попьем кофе в уютной кофейне и услышим интересные факты об этом напитке.