Эта улица была главной в нашем городе, она знала блеск, а теперь — забвение. На улице Алексея Толстого мы окунёмся в мир дореволюционной Самары с её чванливым дворянством и богатейшим купечеством, благодаря которым Самару называли «новым поволжским Орлеаном» и «Чикаго на Волге».
Что вас ждёт на экскурсии:
Познакомимся с представителями крупнейших купеческих кланов Самары, таких как Шихобаловы, Субботины, Аржановы, Курлины и другими;
Увидим дом, где проходили заседания масонской ложи;
Прикоснёмся к удивительной истории 📖 Реального училища;
Полюбуемся на «дворянское гнездо» и многое другое.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. А. Толстого, 19
Место завершения
🏁 Ул. А. Толстого
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.