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Пешеходная экскурсия «Улица Алексея Толстого: блеск и забвение»

Алёна П.
Алёна П. – Гид из Самары
Приглашаем вас прогуляться 👣 по одной из старейших и когда-то богатейших улиц Самары, которая в разные годы носила названия Большая, Дворянская, Казанская.

У вас будет хорошая возможность интересно и с пользой провести время, и пройдя лишь по одной улице, узнать многое об истории 📖 Самары.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия «Улица Алексея Толстого: блеск и забвение»
Пешеходная экскурсия «Улица Алексея Толстого: блеск и забвение»

Что вы увидите

  • Ул. А. Толстого
  • Масонский дом
  • Реальное училище
  • «Дворянское гнездо»
  • и многое другое
Улица Алексея Толстого
Эта улица была главной в нашем городе, она знала блеск, а теперь — забвение. На улице Алексея Толстого мы окунёмся в мир дореволюционной Самары с её чванливым дворянством и богатейшим купечеством, благодаря которым Самару называли «новым поволжским Орлеаном» и «Чикаго на Волге».

Что вас ждёт на экскурсии:

  • Познакомимся с представителями крупнейших купеческих кланов Самары, таких как Шихобаловы, Субботины, Аржановы, Курлины и другими;
  • Увидим дом, где проходили заседания масонской ложи;
  • Прикоснёмся к удивительной истории 📖 Реального училища;
  • Полюбуемся на «дворянское гнездо» и многое другое.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. А. Толстого, 19
Место завершения
🏁 Ул. А. Толстого
Пешеходная экскурсия «Улица Алексея Толстого: блеск и забвение»
Пешеходная экскурсия «Улица Алексея Толстого: блеск и забвение»
Пешеходная экскурсия «Улица Алексея Толстого: блеск и забвение»
Пешеходная экскурсия «Улица Алексея Толстого: блеск и забвение»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна П.
Алёна П.
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