Алёна П. – Гид из Самары

Приглашаем вас прогуляться 👣 по одной из старейших и когда-то богатейших улиц Самары, которая в разные годы носила названия Большая, Дворянская, Казанская.



У вас будет хорошая возможность интересно и с пользой провести время, и пройдя лишь по одной улице, узнать многое об истории 📖 Самары.