Эмма проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Водные ворота города

В начале путешествия я обращу ваше внимание на дух и атмосферу речного вокзала, куда приходят белоснежные лайнеры, совершающие круизы вверх и вниз по Волге. Вы увидите несколько причалов, выстроившиеся теплоходы и группы пассажиров — неизменно романтичное зрелище, придающее Самаре особое настроение.

Заметки из жизни Самары

Вы услышите любопытную историю 📖, связанную с монументом Славы на одноименной площади, символе города. Узнаете о покровителе Самары — Святом Алексии, в честь которого названа часть набережной, а также полюбуетесь миниатюрной часовней из красного кирпича с белокаменными украшениями. Выясните, когда строилась полюбившаяся и горожанам, и гостям набережная, на сколько частей она разделена и что на этом месте было раньше. А еще я расскажу, почему Александр Дюма так и не сошёл на берег, оставшись на борту парохода.

Город контрастов

Возле здания в духе средневекового замка поговорим о культовой самарской достопримечательности 🏛️ — Жигулёвском пивоваренном заводе, рядом с которым вы почувствуете запах настоящего солода. При желании, в программу включим дегустацию в баре завода. А соседствующий с предприятием женский Иверский монастырь станет одной из иллюстраций к Самаре как к городу контрастов.

«Вообще ему нравилась Самара. В отличие от линейного, очень мужского и жесткого Питера, в котором ему довелось прожить несколько лет, купеческая Самара казалась мягкой и извилисто-женственной: тянулась, как кошка, вдоль реки, привалясь к ее боку». (Д. Рубина «Синдром Петрушки»).

Организационные детали

Билет на трамвайчик оплачивается отдельно: 250-400 рублей, в зависимости от категории билета и дня недели.