Эмма проводит ещё 1 экскурсию

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Самара: взгляд с воды

Полюбоваться городом с борта прогулочного теплохода и познакомиться с его визитными карточками

Эмма
Эмма – представитель из Самары
Раскинувшаяся на излучине Волги, Самара буквально купается в ее внимании, и, пожалуй, именно с воды можно в полной мере оценить их гармоничный тандем.

Вы узнаете, как появилась наша замечательная набережная и знаковые монументы города, услышите о знаменитом жигулевском пиве и осмотрите Иверский монастырь.

А также погрузитесь в атмосферу речного вокзала и откроете секрет А.

Дюма.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды

Что вас ожидает

Водные ворота города
В начале путешествия я обращу ваше внимание на дух и атмосферу речного вокзала, куда приходят белоснежные лайнеры, совершающие круизы вверх и вниз по Волге. Вы увидите несколько причалов, выстроившиеся теплоходы и группы пассажиров — неизменно романтичное зрелище, придающее Самаре особое настроение.

Заметки из жизни Самары
Вы услышите любопытную историю 📖, связанную с монументом Славы на одноименной площади, символе города. Узнаете о покровителе Самары — Святом Алексии, в честь которого названа часть набережной, а также полюбуетесь миниатюрной часовней из красного кирпича с белокаменными украшениями. Выясните, когда строилась полюбившаяся и горожанам, и гостям набережная, на сколько частей она разделена и что на этом месте было раньше. А еще я расскажу, почему Александр Дюма так и не сошёл на берег, оставшись на борту парохода.

Город контрастов
Возле здания в духе средневекового замка поговорим о культовой самарской достопримечательности 🏛️ — Жигулёвском пивоваренном заводе, рядом с которым вы почувствуете запах настоящего солода. При желании, в программу включим дегустацию в баре завода. А соседствующий с предприятием женский Иверский монастырь станет одной из иллюстраций к Самаре как к городу контрастов.

«Вообще ему нравилась Самара. В отличие от линейного, очень мужского и жесткого Питера, в котором ему довелось прожить несколько лет, купеческая Самара казалась мягкой и извилисто-женственной: тянулась, как кошка, вдоль реки, привалясь к ее боку». (Д. Рубина «Синдром Петрушки»).

Организационные детали

Билет на трамвайчик оплачивается отдельно: 250-400 рублей, в зависимости от категории билета и дня недели.

Начало и место завершения
🚩 на Речном вокзале
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эмма
Эмма
Родилась и живу в Самаре. Долгое время жила в старой части города, хорошо знаю её. С удовольствием проведу вас по тихим, солнечным, живым улицам Старой Самары, расскажу много интересного на пешеходной, автомобильной и автобусной экскурсиях. Особенно люблю пешеходные экскурсии, ведь именно они передают своеобразие моего любимого города — его запахи и звуки, необыкновенные ощущения от прикосновения к живым самарским дворикам и домам. Я работаю в команде таких же увлеченных гидов, мы будем рады показать вам старинный волжский город во всей его красоте и обаянии! Мы ждём вас!
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Эмма проводит ещё 1 экскурсию

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