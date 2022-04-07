Горы - Море (с морской прогулкой)

Смешанная: автобусная и пешеходная, с прогулкой на яхте

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная, с прогулкой на яхте.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Горы - Море (с морской прогулкой)
Горы - Море (с морской прогулкой)
Горы - Море (с морской прогулкой)
Горы - Море (с морской прогулкой)

Что вас ожидает 🤩

  • Сочи
  • Гора Ахун
  • Черное море
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию, программа которой совмещает сразу две главных достопримечательности Сочи и позволяет за один день побывать в горах и насладиться морской прогулкой.

Гора Ахун считается самой высокой вершиной прибрежного Сочи. Во время экскурсии вы увидите захватывающие панорамы белоснежных вершин главного кавказского хребта, курорта Сочи и морских просторов с высоты птичьего полета.

Ну а после вас ждет увлекательное приключение — морская прогулка на комфортабельной яхте под парусом в открытом море, встреча с дельфинами, купание в прозрачной морской воде и возможность порыбачить.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе Прогулка на яхте на 1 час
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 14:00

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