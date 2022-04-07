Приглашаем вас на экскурсию, программа которой совмещает сразу две главных достопримечательности Сочи и позволяет за один день побывать в горах и насладиться морской прогулкой.

Гора Ахун считается самой высокой вершиной прибрежного Сочи. Во время экскурсии вы увидите захватывающие панорамы белоснежных вершин главного кавказского хребта, курорта Сочи и морских просторов с высоты птичьего полета.

Ну а после вас ждет увлекательное приключение — морская прогулка на комфортабельной яхте под парусом в открытом море, встреча с дельфинами, купание в прозрачной морской воде и возможность порыбачить.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.