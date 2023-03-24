Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур

Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор

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Променад «Страшно красиво» — это новый уровень впечатлений, которые вы получите на прогулке по самому длинному подвесному мосту в России.

С помощью приложения на смартфоне узнаете, как справляться со страхом, чтобы сосредоточиться на созерцании видов.

Откроете профессиональные секреты тех, кто совершил десятки прыжков в пропасть, и, возможно, сами на это решитесь. А также услышите легенды Кавказских гор.
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

✨ Главная идея иммерсивного аудиотура — максимально погрузить участников в виртуальное пространство историй, которые оживают в реальных локациях. Помогать в этом будут спецэффекты — атмосферное звуковое сопровождение — и рассказы, записанные голосами актёров.

😎 Профессионалы поделятся советами, как контролировать уровень адреналина, заряжаться энергией от банджи-джампинга и другими секретами. Люди, которые не раз летели в пропасть с высоты двадцать третьего этажа, знают в этом толк.

🌁 Приготовьтесь к головокружительной прогулке по самому длинному подвесному мосту в России, который соединяет два живописных склона Ахштырского ущелья. Попутно вы остановитесь на смотровых площадках Скайбриджа и увидите места, с которых прыгают экстремалы. А если вы придёте сюда в вечернее время, встретите незабываемый закат на высоте 330 метров.

🏞 Любоваться горными пейзажами вдвойне приятно, если фоном звучат старинные легенды. Все истории, которые вы услышите, связаны с местами маршрута (некоторые вы увидите вблизи, другие — издалека). Это река Мзымта, Ахштырская пещера, где нашли следы первобытных людей, Корабельные скалы со своими «парусниками», заснеженные вершины Большого Кавказского хребта и древний Колхидский лес.

🔮 В конце аудиоэкскурсии вас ждёт особенный подарок — предсказание на будущее или ответ на важный для вас вопрос.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на территории Скайпарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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