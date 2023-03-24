Променад «Страшно красиво» — это новый уровень впечатлений, которые вы получите на прогулке по самому длинному подвесному мосту в России. С помощью приложения на смартфоне узнаете, как справляться со страхом, чтобы сосредоточиться на созерцании видов. Откроете профессиональные секреты тех, кто совершил десятки прыжков в пропасть, и, возможно, сами на это решитесь. А также услышите легенды Кавказских гор.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

✨ Главная идея иммерсивного аудиотура — максимально погрузить участников в виртуальное пространство историй, которые оживают в реальных локациях. Помогать в этом будут спецэффекты — атмосферное звуковое сопровождение — и рассказы, записанные голосами актёров.

😎 Профессионалы поделятся советами, как контролировать уровень адреналина, заряжаться энергией от банджи-джампинга и другими секретами. Люди, которые не раз летели в пропасть с высоты двадцать третьего этажа, знают в этом толк.

🌁 Приготовьтесь к головокружительной прогулке по самому длинному подвесному мосту в России, который соединяет два живописных склона Ахштырского ущелья. Попутно вы остановитесь на смотровых площадках Скайбриджа и увидите места, с которых прыгают экстремалы. А если вы придёте сюда в вечернее время, встретите незабываемый закат на высоте 330 метров.

🏞 Любоваться горными пейзажами вдвойне приятно, если фоном звучат старинные легенды. Все истории, которые вы услышите, связаны с местами маршрута (некоторые вы увидите вблизи, другие — издалека). Это река Мзымта, Ахштырская пещера, где нашли следы первобытных людей, Корабельные скалы со своими «парусниками», заснеженные вершины Большого Кавказского хребта и древний Колхидский лес.

🔮 В конце аудиоэкскурсии вас ждёт особенный подарок — предсказание на будущее или ответ на важный для вас вопрос.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно