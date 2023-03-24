Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
✨ Главная идея иммерсивного аудиотура — максимально погрузить участников в виртуальное пространство историй, которые оживают в реальных локациях. Помогать в этом будут спецэффекты — атмосферное звуковое сопровождение — и рассказы, записанные голосами актёров.
😎 Профессионалы поделятся советами, как контролировать уровень адреналина, заряжаться энергией от банджи-джампинга и другими секретами. Люди, которые не раз летели в пропасть с высоты двадцать третьего этажа, знают в этом толк.
🌁 Приготовьтесь к головокружительной прогулке по самому длинному подвесному мосту в России, который соединяет два живописных склона Ахштырского ущелья. Попутно вы остановитесь на смотровых площадках Скайбриджа и увидите места, с которых прыгают экстремалы. А если вы придёте сюда в вечернее время, встретите незабываемый закат на высоте 330 метров.
🏞 Любоваться горными пейзажами вдвойне приятно, если фоном звучат старинные легенды. Все истории, которые вы услышите, связаны с местами маршрута (некоторые вы увидите вблизи, другие — издалека). Это река Мзымта, Ахштырская пещера, где нашли следы первобытных людей, Корабельные скалы со своими «парусниками», заснеженные вершины Большого Кавказского хребта и древний Колхидский лес.
🔮 В конце аудиоэкскурсии вас ждёт особенный подарок — предсказание на будущее или ответ на важный для вас вопрос.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на территории Скайпарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Сочи
Провёл 2083 экскурсии для 2157 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.