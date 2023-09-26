Застать пробуждение природы и не застать людей вокруг — таков наш план. Агурское ущелье встретит нас уютным полумраком, бирюзовой водой реки и водопадами. Мы поднимемся по лесным тропам на Орлиные скалы, с которых откроются чудесные виды. Всё будет залито лучами восходящего солнца под звуки птиц. Среди такой красоты мы устроим пикник!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Одна из особенностей нашего приключения — вкусный и полезный завтрак в горах. А желающие смогут искупаться в водопаде чистейшей горной реки!

Если после прочитанного всё ещё остались сомнения, стоит ли пойти, то вот лишь краткий перечень плюсов этого путешествия:

отсутствие туристов

маршрут рядом с городом

малая группа — только ваша компания

свежий горный воздух

достопримечательности на маршруте: дикий сероводородный источник, статуя Прометея, Орлиные скалы, водопады на реке Агура

интересные факты о природе и из истории Сочи

За время похода мы пройдём 7 км, а набор/сброс высоты составит 350 м. Маршрут пролегает по грунтово-скальным тропам в зоне леса.

Кому подойдёт поход

Активным путешественникам без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам.

Организационные детали

Рекомендуемый возраст детей — от 8–10 лет, чтобы вы смогли полноценно насладиться форматом похода, спокойствием и созерцанием

Для полного погружения и совпадения ожиданий с реальностью поход проводится только в ясную погоду (допустима переменная облачность)

Продолжительность похода зависит от вашей скорости и физической подготовки. Обычно он длится от 6 до 7 часов.

В стоимость входит завтрак в формате пикника. Если у вас есть аллергия, противопоказания или пищевые предпочтения — сообщите мне о них, чтобы я всё учла при подготовке.

В стоимость не входит