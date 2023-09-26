Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью

Насладиться пейзажами и пикником на природе, пока все спят

5
6 отзывов
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Застать пробуждение природы и не застать людей вокруг — таков наш план. Агурское ущелье встретит нас уютным полумраком, бирюзовой водой реки и водопадами. Мы поднимемся по лесным тропам на Орлиные скалы, с которых откроются чудесные виды. Всё будет залито лучами восходящего солнца под звуки птиц. Среди такой красоты мы устроим пикник!
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Завтрак в горах: поход на рассвете к Орлиным скалам и Агурскому ущелью
Ближайшие даты:
29
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сен
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Описание

Что вас ожидает

Одна из особенностей нашего приключения — вкусный и полезный завтрак в горах. А желающие смогут искупаться в водопаде чистейшей горной реки!

Если после прочитанного всё ещё остались сомнения, стоит ли пойти, то вот лишь краткий перечень плюсов этого путешествия:

  • отсутствие туристов
  • маршрут рядом с городом
  • малая группа — только ваша компания
  • свежий горный воздух
  • достопримечательности на маршруте: дикий сероводородный источник, статуя Прометея, Орлиные скалы, водопады на реке Агура
  • интересные факты о природе и из истории Сочи

За время похода мы пройдём 7 км, а набор/сброс высоты составит 350 м. Маршрут пролегает по грунтово-скальным тропам в зоне леса.

Кому подойдёт поход

Активным путешественникам без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст детей — от 8–10 лет, чтобы вы смогли полноценно насладиться форматом похода, спокойствием и созерцанием
  • Для полного погружения и совпадения ожиданий с реальностью поход проводится только в ясную погоду (допустима переменная облачность)
  • Продолжительность похода зависит от вашей скорости и физической подготовки. Обычно он длится от 6 до 7 часов.
  • В стоимость входит завтрак в формате пикника. Если у вас есть аллергия, противопоказания или пищевые предпочтения — сообщите мне о них, чтобы я всё учла при подготовке.

В стоимость не входит

  • Билет в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел.
  • Трансфер от/до места начала похода — до точки старта вам нужно добраться самостоятельно. Инструкции пришлю после бронирования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе отеля Alean (остановка «Спутник»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Е
26 сен 2023
Анастасия! Спасибо вам огромное за такое чудесное приключение в горах. Это было очень круто, познавательно и прекрасно. Был прекрасный маршрут, природа прекрасна, особенно виды и полезный завтрак. Получилось отличное приключение. Спасибо вам ещё раз.
С
24 сен 2023
Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная, и, кажется, это было самое атмосферное утро в нашей жизни! Узнали очень много нового для себя из рассказов Анастасии) Обязательно вернемся, но уже пройтись по новому маршруту)
Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная,
Т
20 сен 2023
Даже спустя три недели, мы всё еще с удовольствием вспоминаем этот мини-поход! Маршрут включает как резкие так и долгие медленные спуски и подъемы, по сути дает попробовать насколько вам вообще подходит такой вид досуга, что очень здорово. Наша небольшая группа была разношерстная по возрасту и опыту, но все справились. С Анастасией интересно и легко, чувствуется ее забота и внимательность, предусмотрено всё, что может потребоваться неопытному путешественнику:) Отдельно хочется восхититься организацией завтрака, всё очень вкусно и сытно, а замоченная овсянка с фруктами стала нашим постоянным блюдом.
Стоило встать так рано, чтобы увидеть восход и насладиться тишиной пейзажей!
Во время нашего похода река в ущелье пересохла и искупаться не было возможности, зато мы увидели как устроены каньоны до самых мельчайших трещинок))
Даже спустя три недели, мы всё еще с удовольствием вспоминаем этот мини-поход! Маршрут включает как резкие
Е
24 авг 2023
Путешествие в горы оказалось потрясающим! Встретить рассвет в горах — незабываемо!
Анастасия — отличный проводник, собеседник, знаток своего края, а также просто невероятный повар! Очень вкусный завтрак, который открыл второе дыхание для дальнейшего путешествия😉
Нам очень понравился поход, было непривычно, местами тяжеловато, но все те виды, которые мы увидели, эмоции, которые испытали, покрывают тяжести похода!
Путешествие в горы оказалось потрясающим! Встретить рассвет в горах — незабываемо!Путешествие в горы оказалось потрясающим! Встретить рассвет в горах — незабываемо!
А
16 авг 2023
Анастасия восхитительный проводник в это увлекательно приключение на встречу солнцу! Отличный, живописный и удобный маршрут. Встретили рассвет с чудесный завтраком, который приготовила сама Анастасия с учетом наших пожеланий. Мы начали маршрут в 5 утра и это идеальное время, так как мы большую часть пути провели наедине с природой без людей вокруг. Нас даже сопровождали два игривых пса! С Анастасией можно обсуждать любые темы. Маршрут удобен тем, что после основной части пути можно охладиться у водопада (еще и с минимальным количеством людей) и дальше идти налегке к выходу. Определенно стоит своих денег!
Анастасия восхитительный проводник в это увлекательно приключение на встречу солнцу! Отличный, живописный и удобный маршрут. Встретили
Т
13 авг 2023
Очень интересный маршрут, особенно для романтического подарка. Настолько интересно было, поскольку Анастасия очень интересный рассказчик, что несколько часов пролетели незаметно. А как интересно и креативно она подошла к устройству завтрака… он был восхитилен! Учла особенности нашего питания и это было не передаваемо! А моменты и виды для фото она такие подсказала! Просто огонь!!! Рекомендую очень- очень! Не пожалеете!
Очень интересный маршрут, особенно для романтического подарка. Настолько интересно было, поскольку Анастасия очень интересный рассказчик, чтоОчень интересный маршрут, особенно для романтического подарка. Настолько интересно было, поскольку Анастасия очень интересный рассказчик, чтоОчень интересный маршрут, особенно для романтического подарка. Настолько интересно было, поскольку Анастасия очень интересный рассказчик, чтоОчень интересный маршрут, особенно для романтического подарка. Настолько интересно было, поскольку Анастасия очень интересный рассказчик, чтоОчень интересный маршрут, особенно для романтического подарка. Настолько интересно было, поскольку Анастасия очень интересный рассказчик, что

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