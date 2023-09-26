Насладиться пейзажами и пикником на природе, пока все спят
Застать пробуждение природы и не застать людей вокруг — таков наш план. Агурское ущелье встретит нас уютным полумраком, бирюзовой водой реки и водопадами. Мы поднимемся по лесным тропам на Орлиные скалы, с которых откроются чудесные виды. Всё будет залито лучами восходящего солнца под звуки птиц. Среди такой красоты мы устроим пикник!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Одна из особенностей нашего приключения — вкусный и полезный завтрак в горах. А желающие смогут искупаться в водопаде чистейшей горной реки!
Если после прочитанного всё ещё остались сомнения, стоит ли пойти, то вот лишь краткий перечень плюсов этого путешествия:
- отсутствие туристов
- маршрут рядом с городом
- малая группа — только ваша компания
- свежий горный воздух
- достопримечательности на маршруте: дикий сероводородный источник, статуя Прометея, Орлиные скалы, водопады на реке Агура
- интересные факты о природе и из истории Сочи
За время похода мы пройдём 7 км, а набор/сброс высоты составит 350 м. Маршрут пролегает по грунтово-скальным тропам в зоне леса.
Кому подойдёт поход
Активным путешественникам без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей — от 8–10 лет, чтобы вы смогли полноценно насладиться форматом похода, спокойствием и созерцанием
- Для полного погружения и совпадения ожиданий с реальностью поход проводится только в ясную погоду (допустима переменная облачность)
- Продолжительность похода зависит от вашей скорости и физической подготовки. Обычно он длится от 6 до 7 часов.
- В стоимость входит завтрак в формате пикника. Если у вас есть аллергия, противопоказания или пищевые предпочтения — сообщите мне о них, чтобы я всё учла при подготовке.
В стоимость не входит
- Билет в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел.
- Трансфер от/до места начала похода — до точки старта вам нужно добраться самостоятельно. Инструкции пришлю после бронирования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе отеля Alean (остановка «Спутник»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 35 туристов
Приветствую всех любителей природы, красоты и здоровья. Меня зовут Настя. Волею судьбы я выросла в предгорье Кавказа и, возможно, именно поэтому каждая клеточка моего тела влюблена в горы. С юности занимаюсь пешим туризмом, а с 2014 года организовываю и провожу походы по Западному Кавказу для всех желающих. До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 сен 2023
Анастасия! Спасибо вам огромное за такое чудесное приключение в горах. Это было очень круто, познавательно и прекрасно. Был прекрасный маршрут, природа прекрасна, особенно виды и полезный завтрак. Получилось отличное приключение. Спасибо вам ещё раз.
С
София
24 сен 2023
Очень благодарны Насте за такой прекрасный поход! Остались только положительные эмоции и впечатления! Природа просто невероятная, и, кажется, это было самое атмосферное утро в нашей жизни! Узнали очень много нового для себя из рассказов Анастасии) Обязательно вернемся, но уже пройтись по новому маршруту)
Т
Татьяна
20 сен 2023
Даже спустя три недели, мы всё еще с удовольствием вспоминаем этот мини-поход! Маршрут включает как резкие так и долгие медленные спуски и подъемы, по сути дает попробовать насколько вам вообще подходит такой вид досуга, что очень здорово. Наша небольшая группа была разношерстная по возрасту и опыту, но все справились. С Анастасией интересно и легко, чувствуется ее забота и внимательность, предусмотрено всё, что может потребоваться неопытному путешественнику:) Отдельно хочется восхититься организацией завтрака, всё очень вкусно и сытно, а замоченная овсянка с фруктами стала нашим постоянным блюдом.
Стоило встать так рано, чтобы увидеть восход и насладиться тишиной пейзажей!
Во время нашего похода река в ущелье пересохла и искупаться не было возможности, зато мы увидели как устроены каньоны до самых мельчайших трещинок))
Стоило встать так рано, чтобы увидеть восход и насладиться тишиной пейзажей!
Во время нашего похода река в ущелье пересохла и искупаться не было возможности, зато мы увидели как устроены каньоны до самых мельчайших трещинок))
Е
Евгений
24 авг 2023
Путешествие в горы оказалось потрясающим! Встретить рассвет в горах — незабываемо!
Анастасия — отличный проводник, собеседник, знаток своего края, а также просто невероятный повар! Очень вкусный завтрак, который открыл второе дыхание для дальнейшего путешествия😉
Нам очень понравился поход, было непривычно, местами тяжеловато, но все те виды, которые мы увидели, эмоции, которые испытали, покрывают тяжести похода!
Анастасия — отличный проводник, собеседник, знаток своего края, а также просто невероятный повар! Очень вкусный завтрак, который открыл второе дыхание для дальнейшего путешествия😉
Нам очень понравился поход, было непривычно, местами тяжеловато, но все те виды, которые мы увидели, эмоции, которые испытали, покрывают тяжести похода!
А
Алексей
16 авг 2023
Анастасия восхитительный проводник в это увлекательно приключение на встречу солнцу! Отличный, живописный и удобный маршрут. Встретили рассвет с чудесный завтраком, который приготовила сама Анастасия с учетом наших пожеланий. Мы начали маршрут в 5 утра и это идеальное время, так как мы большую часть пути провели наедине с природой без людей вокруг. Нас даже сопровождали два игривых пса! С Анастасией можно обсуждать любые темы. Маршрут удобен тем, что после основной части пути можно охладиться у водопада (еще и с минимальным количеством людей) и дальше идти налегке к выходу. Определенно стоит своих денег!
Т
Татьяна
13 авг 2023
Очень интересный маршрут, особенно для романтического подарка. Настолько интересно было, поскольку Анастасия очень интересный рассказчик, что несколько часов пролетели незаметно. А как интересно и креативно она подошла к устройству завтрака… он был восхитилен! Учла особенности нашего питания и это было не передаваемо! А моменты и виды для фото она такие подсказала! Просто огонь!!! Рекомендую очень- очень! Не пожалеете!
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