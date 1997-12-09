Ярослав проводит ещё 2 экскурсии

Незабываемые виды с вершин, живописные водопады и прогулка на катере к самому красивому мысу озера

Ярослав
Ярослав – представитель из Сортавалы
Вас ждут склоны Ристиярвского вулкана и Малые Хибины, пейзажи залива Кирьявалахти и необычные ракурсы с горы ⛰️ Композиторов, место основания Сортавалы и древнейшей церкви Приладожья.

А на мысе Импиниеми вы встретите все, чем славится край: сосновый лес 🌳, мох, гранитные набережные и скалы, каменоломню с финскими укреплениями, шхеры, «висящее» озеро и панораму Валаама.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 13 500 ₽ за экскурсию

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Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги

Экскурсия ⛳ проводится с мая по октябрь.

Программа

🌲 10. 30 — встреча на ж/д вокзале Сортавала или по согласованию.
🌲 10. 40 — подъем на гору Священника (высота около 30 метров). С вершины вам откроются пейзажи залива Ляпяярви и место, где был основан Никольско-Сердобольский погост, древнейшая церковь ⛪ Приладожья. А в пути вас будет «сопровождать» небольшой ручеек с уютным водопадом.
🌲 11. 30 — подъем на гору Композиторов. Она входит в состав Пётсеваарского скального массива. Это и есть склоны одного из древнейших вулканов на земле, Ристиярвского. Вы увидите, что осталось от 2. 5 километрового вулкана, и взглянете на так называемые Малые Хибины. Маршрут проходит по оборудованной тропе, через гранитные скалы и молодой сосновый лес 🌳. Здесь вас тоже встретит игривый ручеек и радоновое озеро. А на вершине перед вами предстанут поистине сказочные панорамы Ладоги. Но это только цветочки, ягодки будут на мысу Импиниеми!
🌲 12. 50 — комплексный обед в кафе.
🌲 13. 30 — водопад Ляскеля. Вы посетите один из мощнейших порогов Южной Карелии, где в 1912 году финны построили бумажно-целлюлозную фабрику и функционирующую до сих пор ГЭС.
🌲 14. 00 — водопад 9 мая. Необычный бурный лесной водопад, на котором когда-то находилась мельница, а позднее и ГЭС.
🌲 14. 30 — мыс Импиниеми. Пересаживаемся на катер, чтобы побыстрее добраться на один из красивейших мысов Ладоги. Вы погуляете по гранитным набережным, подниметесь на высшую точку мыса, где отыщете каменоломни и финские военные укрепления, вырезанные прямо в гранитном массиве. А также увидите Валаам и все близлежащие шхеры. Выйдете на скальный язычок, вдающийся во внутреннее «висящее» озеро. Там вы проведете около 2 часов и затем вернетесь на катере обратно.
🌲 18. 00 — окончание экскурсии 🧭 на ж/д вокзале города Сортавала.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено полное сопровождение профессионального гида
  • Если вы на своем авто — то я к вам подсаживаюсь, и мы едем по маршруту. Если необходим транспорт, то он оплачивается отдельно от 5000 рублей на группу до 3 человек (легковая машина), для большей группы можно заказать микроавтобус от 8000 до 12000 руб., в зависимости от вместимости микроавтобуса и количества человек в группе.
  • Оплачивается дополнительно: катание на катерах от поселка Импилахти — 1500 руб. /чел. ; обед в кафе — 300 руб. /чел.

Особенности организации поездки

  • Экскурсию ⛳ проведу я или другой гид из моей команды
  • Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута
Начало и место завершения
🚩 на Старовыборгском шоссе
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги
Лучшие панорамы Ладоги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ярослав
Ярослав
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
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Ярослав проводит ещё 2 экскурсии

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