Ярослав проводит ещё 2 экскурсии

❗ Экскурсия ⛳ проводится с мая по октябрь.

Программа

🌲 10. 30 — встреча на ж/д вокзале Сортавала или по согласованию.

🌲 10. 40 — подъем на гору Священника (высота около 30 метров). С вершины вам откроются пейзажи залива Ляпяярви и место, где был основан Никольско-Сердобольский погост, древнейшая церковь ⛪ Приладожья. А в пути вас будет «сопровождать» небольшой ручеек с уютным водопадом.

🌲 11. 30 — подъем на гору Композиторов. Она входит в состав Пётсеваарского скального массива. Это и есть склоны одного из древнейших вулканов на земле, Ристиярвского. Вы увидите, что осталось от 2. 5 километрового вулкана, и взглянете на так называемые Малые Хибины. Маршрут проходит по оборудованной тропе, через гранитные скалы и молодой сосновый лес 🌳. Здесь вас тоже встретит игривый ручеек и радоновое озеро. А на вершине перед вами предстанут поистине сказочные панорамы Ладоги. Но это только цветочки, ягодки будут на мысу Импиниеми!

🌲 12. 50 — комплексный обед в кафе.

🌲 13. 30 — водопад Ляскеля. Вы посетите один из мощнейших порогов Южной Карелии, где в 1912 году финны построили бумажно-целлюлозную фабрику и функционирующую до сих пор ГЭС.

🌲 14. 00 — водопад 9 мая. Необычный бурный лесной водопад, на котором когда-то находилась мельница, а позднее и ГЭС.

🌲 14. 30 — мыс Импиниеми. Пересаживаемся на катер, чтобы побыстрее добраться на один из красивейших мысов Ладоги. Вы погуляете по гранитным набережным, подниметесь на высшую точку мыса, где отыщете каменоломни и финские военные укрепления, вырезанные прямо в гранитном массиве. А также увидите Валаам и все близлежащие шхеры. Выйдете на скальный язычок, вдающийся во внутреннее «висящее» озеро. Там вы проведете около 2 часов и затем вернетесь на катере обратно.

🌲 18. 00 — окончание экскурсии 🧭 на ж/д вокзале города Сортавала.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено полное сопровождение профессионального гида

Если вы на своем авто — то я к вам подсаживаюсь, и мы едем по маршруту. Если необходим транспорт, то он оплачивается отдельно от 5000 рублей на группу до 3 человек (легковая машина), для большей группы можно заказать микроавтобус от 8000 до 12000 руб., в зависимости от вместимости микроавтобуса и количества человек в группе.

Оплачивается дополнительно: катание на катерах от поселка Импилахти — 1500 руб. /чел. ; обед в кафе — 300 руб. /чел.

Особенности организации поездки