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По маршруту выборгского трамвая

Оксана Ю.
Оксана Ю. – Гид из Выборга
По маршруту выборгского трамвая
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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По маршруту выборгского трамвая
По маршруту выборгского трамвая

Что вы увидите

  • Средневековые дома
  • в том числе жилой
  • Выборгский замок
  • круглая башня
  • бастион Панцерлакс
  • эрмитаж Выборг
  • банки и доходные дома
  • бывший ресторан Лехтовара
  • гранитный дворец Хакмана
  • здание рынка
  • Часовая башня
  • руины старого кафедрального собора. ресторан Эспиля.
Выборгский трамвай закончил свой жизненный путь в 1957 году. Однако, его маршруты, которыми он ходил с 1912 года, остались. Пролегали они по самым красивым местам старого города и не только. По ним и отправимся в путешествие во времени и пространстве.

Во время виртуальной поездки на трамвае вы:

  • Узнаете историю 📖 выборгского трамвая.
  • Увидите фрагменты рельсов и контактной сети.
  • Вы побываете на территории Выборгской крепости.
  • Осмотрите средневековые здания, в том числе жилой дом 17 века и купеческий дом Векрута, где останавливалась Екатерина Великая и жил Витус Беринг.
  • Увидите Выборгский замок 🏰, Часовую башню и руины старого кафедрального собора – все главные достопримечательности 🏛️ старого города.
  • Познакомитесь с Выборгским модерном – национальным романтизмом.
  • Зайдете в здание банка, с сохранившимся витражным потолком.
  • А по пути в депо посчитаете пеликанов на фасадах и взойдете на бастион Панцерлакс.
  • И конечно же, сфотографируетесь 📸 у виновника экскурсии 🧭 – вагона Выборгского трамвая.
  • По итогам экскурсии вы получите представление о Выборге, его средневековом прошлом, процветании в начале 20 веке и настоящем.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чай-кофе
  • сувениры.
Начало
🚩 Банковский проезд, у памятника трамваю
Место завершения
🏁 Бастион Панцерлакс
По маршруту выборгского трамвая
По маршруту выборгского трамвая
По маршруту выборгского трамвая
По маршруту выборгского трамвая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Ю.
Оксана Ю.
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