Выборгский трамвай закончил свой жизненный путь в 1957 году. Однако, его маршруты, которыми он ходил с 1912 года, остались. Пролегали они по самым красивым местам старого города и не только. По ним и отправимся в путешествие во времени и пространстве.

Во время виртуальной поездки на трамвае вы: