руины старого кафедрального собора. ресторан Эспиля.
Выборгский трамвай закончил свой жизненный путь в 1957 году. Однако, его маршруты, которыми он ходил с 1912 года, остались. Пролегали они по самым красивым местам старого города и не только. По ним и отправимся в путешествие во времени и пространстве.
Во время виртуальной поездки на трамвае вы:
Узнаете историю 📖 выборгского трамвая.
Увидите фрагменты рельсов и контактной сети.
Вы побываете на территории Выборгской крепости.
Осмотрите средневековые здания, в том числе жилой дом 17 века и купеческий дом Векрута, где останавливалась Екатерина Великая и жил Витус Беринг.
Увидите Выборгский замок 🏰, Часовую башню и руины старого кафедрального собора – все главные достопримечательности 🏛️ старого города.
Познакомитесь с Выборгским модерном – национальным романтизмом.
Зайдете в здание банка, с сохранившимся витражным потолком.
А по пути в депо посчитаете пеликанов на фасадах и взойдете на бастион Панцерлакс.
И конечно же, сфотографируетесь 📸 у виновника экскурсии 🧭 – вагона Выборгского трамвая.
По итогам экскурсии вы получите представление о Выборге, его средневековом прошлом, процветании в начале 20 веке и настоящем.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Чай-кофе
сувениры.
Начало
🚩 Банковский проезд, у памятника трамваю
Место завершения
🏁 Бастион Панцерлакс
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.