3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Каскады с термальной водой

Памуккале — действительно must-visit-place для гостей Турции. Столетиями минеральные воды стекали по холмам — благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Отсюда и название этого места, которое в переводе с турецкого означает «хлопковая крепость». Фотографии 📸 на фоне этого чуда получаются фантастическими. Вы услышите историю 📖 образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, а также познакомитесь с легендами о греческих богах.

На обломках древности

После мы отправимся в Иераполис, священный город 🏙️, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.

Бассейн Клеопатры: вы этого достойны

И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. А мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения.

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