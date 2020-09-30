3 отзыва оставили туристы

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Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры

Сияющие на солнце травертины, античные руины и пузырьки в ваннах с целебными водами

4
3 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Кемера
Геотермальный комплекс Памуккале — уникальное творение природы, и во время этой экскурсии 🧭 вы увидите его своими глазами.

На фоне кальциевых бассейнов получатся удивительные фотографии 📸.

Вы узнаете о появлении минеральных источников, познакомитесь с античным Иераполисом и осмотрите огромный амфитеатр.

А после сможете отдохнуть в целебном бассейне, достойном самой царицы.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €37 за человека

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Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры

Что вас ожидает

Каскады с термальной водой
Памуккале — действительно must-visit-place для гостей Турции. Столетиями минеральные воды стекали по холмам — благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Отсюда и название этого места, которое в переводе с турецкого означает «хлопковая крепость». Фотографии 📸 на фоне этого чуда получаются фантастическими. Вы услышите историю 📖 образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, а также познакомитесь с легендами о греческих богах.

На обломках древности
После мы отправимся в Иераполис, священный город 🏙️, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.

Бассейн Клеопатры: вы этого достойны
И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. А мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 входят входные билеты 🎫 в Памукалле, обед в кафе (без напитков). Напитки в стоимость экскурсии не входят, просим вас взять их с собой.
  • Посещение бассейна Клеопатры по желанию и оплачивается отдельно — 15 евро за 30-40 минут.
  • Мы выезжаем рано утром около 5 часов, поэтому необходимо попросить в отеле ланч-пакет и взять его с собой; по пути мы остановимся на перекус.
  • Возьмите с собой теплую одежду (по утрам в горах ⛰️ бывает прохладно), солнечные очки, головной убор и купальные принадлежности.
  • По пути мы ненадолго заедем в винный магазин, где вы сможете бесплатно продегустировать местное вино 🍷. А после посетим фабрику текстиля в городе Денезли, который считается родиной текстильной промышленности — именно здесь до сих пор производят домашний текстиль высокого качества.
  • При недоборе группы экскурсия ⛳ не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры
Памуккале, древний Иераполис и бассейн Клеопатры

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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3 отзыва оставили туристы

30 сентября 2020
Ехали достаточно долго, по дороге посещали ткацкую фабрику и дегустировали вина, была остановка на завтрак, который входил в стоимость билета. Благодаря этому можно было размять ноги и дорога не напрягала. Очень профессиональный экскурсовод Светлана тоже скрасила дорогу рассказами. Памукале прекрасно, хотя часть чаш без воды. Если не купаться в источнике Клеопатры, то можно просто побродить по другим водоемам, поэтому одевайте шорты. Обязательно поднимитесь на стены древнего театра- чудесная панорама. Берите много воды и головные уборы.
16 октября 2019
Отдельное спасибо чудесному гиду - Замире! она - классная, позитивная, замечательная! Успехов Вам в дальнейшей работе!
22 июля 2019
Само место выглядит впечатляюще, но остановки в магазинах занимают полтора часа от экскурсии. По приезду в Памуккале чувствуешь себя уставшим. Выделяют всего три часа на экскурсию, большинству людей не хватает времени всё обойти. Купаться в бассейне Клеопатры не советую, пустая трата денег. Выглядит как общая ванна, с большим количеством людей.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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