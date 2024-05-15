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который обладает обширными историческими знаниями, а также знаниями о современной жизни Турции и Стамбула в частности. Экскурсия в формате квеста очень понравилась, необычная, интересная и оригинальная идея. Материал преподнесен структурировано, интересно и последовательно. Сами районы, где проходила экскурсия очаровали, как собственно и Олеся. С удовольствием погуляли по районам после экскурсии. Огромное спасибо! С нетерпением ждем новой встречи!