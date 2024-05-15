Игры – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Стамбуле, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
Пешая
29 отзывов
3 часа
Квест
до 3 чел.
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
Проникнуться контрастами азиатской части города - от древних мечетей до пряничных домиков
Начало: На пристани Ускюдар
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
125 за всё до 3 чел.
Квест-игра по острову Хейбелиада
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-игра по острову Хейбелиада
Из Стамбула - на живописный остров: погулять, поиграть и весело провести время
Начало: На о. Хейбелиада
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
25 за всё до 4 чел.
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
Пешая
101 отзыв
3.5 часа
Квест
до 3 чел.
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
Погрузиться в колоритную атмосферу, историю и быт азиатской части города
Начало: На пристани района Кадыкёй
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
    Для нас экскурсию провела Олеся. Перед экскурсией с нами связались и скинули точку встречи. Олеся-очень приятный в общении в гид,
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    который обладает обширными историческими знаниями, а также знаниями о современной жизни Турции и Стамбула в частности. Экскурсия в формате квеста очень понравилась, необычная, интересная и оригинальная идея. Материал преподнесен структурировано, интересно и последовательно. Сами районы, где проходила экскурсия очаровали, как собственно и Олеся. С удовольствием погуляли по районам после экскурсии. Огромное спасибо! С нетерпением ждем новой встречи!

  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
    Экскурсию проводила Олеся, к тому что она очень много рассказала истории, завлекла нас и погрузила в Османскую Империю, она еще и душевный собеседник! Много дала советов на следующие дни. Олеся как родная, очень приятная! Спасибо! ❤️❤️❤️
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
    Экскурсия была замечательная! Девочкам большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
  2. Квест-игра по острову Хейбелиада
  3. Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 125. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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