3 часа
Квест
до 3 чел.
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
Проникнуться контрастами азиатской части города - от древних мечетей до пряничных домиков
Начало: На пристани Ускюдар
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
€125 за всё до 3 чел.
2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-игра по острову Хейбелиада
Из Стамбула - на живописный остров: погулять, поиграть и весело провести время
Начало: На о. Хейбелиада
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
€25 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Квест
до 3 чел.
Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
Погрузиться в колоритную атмосферу, историю и быт азиатской части города
Начало: На пристани района Кадыкёй
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
€125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 мая 2024Для нас экскурсию провела Олеся. Перед экскурсией с нами связались и скинули точку встречи. Олеся-очень приятный в общении в гид,
- ИИрина9 мая 2024Экскурсию проводила Олеся, к тому что она очень много рассказала истории, завлекла нас и погрузила в Османскую Империю, она еще и душевный собеседник! Много дала советов на следующие дни. Олеся как родная, очень приятная! Спасибо! ❤️❤️❤️
- ООльга8 мая 2024Экскурсия была замечательная! Девочкам большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Игры»
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