38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть лучшие городские панорамы и почувствовать контрасты города на двух континентах

Xeniya
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Xeniya – ваш гид
Лазурный Босфор, белые пароходы, парящие над морем чайки, османские дворцы и минареты — идейные вдохновители маршрута, который позволит вам почувствовать дух настоящего Стамбула и познакомиться с его достопримечательностями.

На прогулке со мной вы сможете объять необъятное и побываете в местах, куда редко ступает нога туриста: всё просто — такую красоту местные жители решили приберечь для себя.
135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 2 человек
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У этой экскурсии38 отзывов
4.97
Его Величество Стамбул!
Его Величество Стамбул!

Что вас ожидает

Оттенки восточного колорита
Для начала заглянем на восточный базар, где вас окутают запахи пряностей. Здесь вы сможете купить настоящие турецкие специи, сладости и сувениры — а я подскажу, где вкуснее, свежее и дешевле. Затем вы посмотрите на город с высоты птичьего полёта и остановитесь на чай в одном необычном местечке, пользующимся популярностью у хипстеров Стамбула. А после мы сядем на корабль и, осматривая город с воды, переплывем пролив и окажемся в Азии.

По ту сторону Босфора
Сидя на колоритных топчанах и попивая турецкий чай или кофе, вы почувствуете размеренность и неспешность жизни этой части города и услышите интересные исторические факты об азиатском Стамбуле. В месте, где небо и море едва разделяет тоненькая линия горизонта, не лишними станут стихи. Вы услышите строки, посвященные Стамбулу и написанные людьми, в сердце которых город навечно занял свое почетное место.

Легенды холма Пьер Лоти
Теперь по волнам мы отправимся в Эйюп — совершенно другой по атмосфере и содержанию район Стамбула. Проплывая мимо городских достопримечательностей, вы сделаете множество чудесных снимков с необычного ракурса. На суше мы сядем на фуникулёр, который доставит вас на вершину самого загадочного холма Стамбула. Это необычное и популярное у местных жителей место, окутанное различными легендами, поразит вас изумительной панорамой османского Стамбула с множеством мечетей и парком.

Кому подойдёт прогулка

Всем, кто желает понять масштабы Стамбула, побывав за один день в нескольких совершенно разных районах города.

Организационные детали

Транспортные расходы путешественники оплачивают самостоятельно. В среднем на человека оплата проезда составит 15 турецких лир.

Его Величество Стамбул!
Его Величество Стамбул!
Его Величество Стамбул!
Его Величество Стамбул!
Его Величество Стамбул!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Xeniya
Xeniya
Привет! Меня зовут Ксения, мне 28 лет. Я знаток истории Османской Империи. Друзья прозвали меня «стамбульский следопыт», ведь мне известны места, о которых не знают даже местные аксакалы. Будучи здешним жителем, изучила культуру, традиции, кухню и негласные правила, по которым живут современные потомки османов. Со Стамбулом мы друзья, но если честно, влюблена я в него по уши! Пою ему оды, сочиняю в его честь стихи, а он делится со мной своими маленькими секретами, а иногда и великими тайнами...
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
5 ноября 2019
Эта экскурсия настолько интересна и увлекательна, просто не описать словами. Правильно составлен маршрут, интересная и познавательная информация. Хочу сказать отдельно о Ксении как о человеке, это прекрасная девушка, добрая, умная, она настолько классно всё рассказывает, настолько захватывает своим рассказом. Мы с подругой просто в восторге от данной экскурсии. У нас длительность экскурсии была около 6 часов, но они так быстро пролетели. Я рекомендую данную экскурсию, ВЫ не пожалеете. Ксения, удачи Вам и добра! Буду рада увидеть Вас снова.
3 ноября 2019
Ксения спасибо! Замечательная экскурсия.
31 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Ксения прекрасный, тактичный экскурсовод и человек. Рекомендую для первых дней пребывания в Стамбуле. Очень интересно и познавательно.
21 октября 2019
Мы не первый раз в Стамбуле, поэтому захотелось посмотреть нестандартные места и узнать что-то новое. С этой экскурсией нам это удалось. Ксения очень интересно рассказывала, нам понравилось. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет расширить свои знания о Стамбуле.
18 октября 2019
Мы были в Стамбуле только два дня. Один из них, 9 сентября, практически был заполнен экскурсией "Его Величество, Стамбул", которую проводила для нас Ксения. Это был замечательный день знакомства с великим городом. Вместе с Ксенией мы дважды пересекли Босфор, побывав и в азиатской и в европейской его частях. Проплыли на теплоходе по Золотому Рогу практически от начала до конца. Ксения донесла до нас исторические реалии, но самым ценным оказался для нас ее очень личный взгляд на Стамбул. Неожиданно мы оказывались на смотровых площадках, откуда город каждый раз представал для нас своими разными гранями, в которых отражались древние события, легенды и истории любви, и всегда оставалось место тайне. За время экскурсии нашлось место и для мирских удовольствий, будь то бокал натурального лимонада, или крепчайшего турецкого кофе. Хотим выразить Ксении благодарность за ее любовь к Стамбулу, которую она смогла передать и нам.
Людмила
11 октября 2019
Ксения, замечательный гид по Стамбулу. Сразу видно, что влюблена в этот город, увлечена им. Сложилось такое впечатление, что она знает каждый дом, каждую улочку и всю историю этого замечательного и величественного города. Ксения очень приятный собеседник, целый день пролетел незаметно, получили много интересной информации и посетили такие места, куда сами ни когда бы не собрались. Рекомендую всем кто интересуется этим городом заглянуть в него с другой стороны.
26 сентября 2019
Отличная экскурсия! Ксения - классный гид. Нет перенасыщения ненужными данными, датами, фактами из учебников. Все живо, по делу. Ведёт не по местам из путеводителей, а своим интересным маршрутом, действительно затрагивая разнообразные части города, которые никогда сам не свяжешь в один маршрут.
Ни на один вопрос Ксения не растерялась ответить :)
PS в Эйюп не поднимайтесь наверх на фуникулере, пешком это сделать гораздо интереснее и живописнее
15 сентября 2019
Здравствуйте, экскурсия очень интересная, я увидела разный Стамбул, побывала в тех местах, о которых не каждый знает. Ксения потрясающий собеседник, интересно рассказывает, увлекая за собой в историю такого разного Стамбула. Огромное ей спасибо за прекрасно проведенный день!!!
27 августа 2019
День, проведённый с Ксенией — красивый, яркий, интересный, полный незабываемых видов, вкусных покупок, прекрасных фотографий, впечатлений и эмоций, которые вы сможете положить в копилку хороших дней!
Ощущение, что это была не экскурсия, а отлично проведённое время с подругой!
Ксения — большая умница))
Очень рекомендую экскурсию!
25 августа 2019
Мы очень довольны тем, как прошел наш день в Стамбуле! Ксения показала нам город с разных сторон, и мы убедились, что не зря Стамбул называют городом контрастов. По ходу экскурсии мы посетили 3 района, но при этом программа была составлена таким образом, что за 6 часов никто не устал. Очень благодарны Вам, Ксения!
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