38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Оттенки восточного колорита

Для начала заглянем на восточный базар, где вас окутают запахи пряностей. Здесь вы сможете купить настоящие турецкие специи, сладости и сувениры — а я подскажу, где вкуснее, свежее и дешевле. Затем вы посмотрите на город с высоты птичьего полёта и остановитесь на чай в одном необычном местечке, пользующимся популярностью у хипстеров Стамбула. А после мы сядем на корабль и, осматривая город с воды, переплывем пролив и окажемся в Азии.

По ту сторону Босфора

Сидя на колоритных топчанах и попивая турецкий чай или кофе, вы почувствуете размеренность и неспешность жизни этой части города и услышите интересные исторические факты об азиатском Стамбуле. В месте, где небо и море едва разделяет тоненькая линия горизонта, не лишними станут стихи. Вы услышите строки, посвященные Стамбулу и написанные людьми, в сердце которых город навечно занял свое почетное место.

Легенды холма Пьер Лоти

Теперь по волнам мы отправимся в Эйюп — совершенно другой по атмосфере и содержанию район Стамбула. Проплывая мимо городских достопримечательностей, вы сделаете множество чудесных снимков с необычного ракурса. На суше мы сядем на фуникулёр, который доставит вас на вершину самого загадочного холма Стамбула. Это необычное и популярное у местных жителей место, окутанное различными легендами, поразит вас изумительной панорамой османского Стамбула с множеством мечетей и парком.

Кому подойдёт прогулка

Всем, кто желает понять масштабы Стамбула, побывав за один день в нескольких совершенно разных районах города.