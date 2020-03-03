Что вас ожидает

Kahvaltı — брекфаст по-турецки

С чего начать утро? Конечно же, с традиционного турецкого завтрака! Никуда не спеша и смакуя необычные блюда, примостившиеся на многочисленных маленьких тарелочках, вы насладитесь ароматным свежезаваренным чаем. А я обращу ваше внимание на стаканчики-тюльпаны и расскажу о значении первой трапезы.

Праздник живота

За разговорами об истории Стамбула вы не заметите, как окажетесь на набережной. Нагуляв аппетит и насладившись свежим морским воздухом и великолепным видом на старейшую часть города, мы отправимся в уютный ресторан. Вам на выбор предложат 21 вид супа, к которому обязательно стоит взять сочный балык-экмек в лаваше, приготовленный по уникальному рецепту.

Секретные уголки

После сытного обеда мы продолжим прогулку. Я проведу вас атмосферными холмистыми улочками в старинный район, где притаилось множество лавочек, антикварных магазинов и творческих мастерских. Здесь, за столиком очаровательной кофейни, вы насладитесь густым и терпким турецким кофе и сможете попробовать традиционные сладости. В завершение прогулки мы навестим винный дом со 122-летней историей и поднимем бокал лучшего вина за знакомство!