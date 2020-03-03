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Плутая старинными улочками, заглянуть в лучшие кафе и погрузиться в культуру питания стамбульцев

Алена
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Алена – ваш гид
Путь к сердцу Стамбула лежит через желудок! И это неудивительно, ведь некоторые блюда Анатолийской кухни уже занесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Я познакомлю вас с местными традициями и проведу по лучшим заведениям.

Деликатесы, кофе, сладости — успеем попробовать все!
€150
120 за экскурсию
скидка20%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
Встреча — у метро Şişhane
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Гастро-тур: все включено!
Гастро-тур: все включено!

Что вас ожидает

Kahvaltı — брекфаст по-турецки
С чего начать утро? Конечно же, с традиционного турецкого завтрака! Никуда не спеша и смакуя необычные блюда, примостившиеся на многочисленных маленьких тарелочках, вы насладитесь ароматным свежезаваренным чаем. А я обращу ваше внимание на стаканчики-тюльпаны и расскажу о значении первой трапезы.

Праздник живота
За разговорами об истории Стамбула вы не заметите, как окажетесь на набережной. Нагуляв аппетит и насладившись свежим морским воздухом и великолепным видом на старейшую часть города, мы отправимся в уютный ресторан. Вам на выбор предложат 21 вид супа, к которому обязательно стоит взять сочный балык-экмек в лаваше, приготовленный по уникальному рецепту.

Секретные уголки
После сытного обеда мы продолжим прогулку. Я проведу вас атмосферными холмистыми улочками в старинный район, где притаилось множество лавочек, антикварных магазинов и творческих мастерских. Здесь, за столиком очаровательной кофейни, вы насладитесь густым и терпким турецким кофе и сможете попробовать традиционные сладости. В завершение прогулки мы навестим винный дом со 122-летней историей и поднимем бокал лучшего вина за знакомство!

Организационные детали

  • Перечисленная дегустация блюд входит в стоимость
  • При желании, за отдельную плату вы можете заказать дополнительные напитки/блюда
  • В прогулку так же входит съёмка на мой телефон и камеру (по вашему желанию). Фотографии с телефона высылаются сразу же через airdrop. С камеры — в течение недели.
Гастро-тур: все включено!
Гастро-тур: все включено!
Гастро-тур: все включено!
Гастро-тур: все включено!
Гастро-тур: все включено!
Гастро-тур: все включено!
Гастро-тур: все включено!
Гастро-тур: все включено!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у метро Şişhane.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алена
Алена
Меня зовут Аня, и я живу в Турции почти 4 года. Не являюсь лицензированным гидом, а знакомлю путешественников со Стамбулом как местный житель. Я провожу авторские прогулки, в которых мы никуда не бежим, в которых мы чувствуем всю самую соль Босфора. Для вас я открою атмосферные места, лучшие виды, прекрасные турецкие завтраки, много ароматного кофе, сделаю красивые фотографии и расскажу об этом загадочном и таком манящем Стамбуле. Мои гости получают советы, где лучше совершать покупки, чтоб не быть обманутым, как работает транспортная система в Стамбуле, где попробовать самый лучший кофе и многое-многое другое.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 марта 2020
Все было супер!Великолепная экскурсия .Все легко,просто ,вкусно .Однозначно стоит своих денег.Приятный день в приятной компании.

Алена проводит ещё 2 экскурсии

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