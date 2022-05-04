Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Наша уникальная двухдневная экскурсия «Каппадокия» — это возможность в сопровождении опытного русскоговорящего гида увидеть мистическую провинцию, овеяную многими легендами. Извержения вулканов и природные процессы способствовали формированию удивительного, почти инопланетного пейзажа из каменных грибов, цветов и скульптур.

Местные жители считают, что тут живут феи, а каждый город Каппадокии не похож на другой и по праву считается музеем под открытым небом.

Наш тур начнется еще в ваших отелях: из указанного отеля вас заберут и отвезут на автовокзал, где вас ожидает комфортабельный автобус, на котором мы отправимся в Каппадокию (ночной переезд).

В первый день, названный «Красным туром», вы увидите подножие крепости Учхисар и музей под открытым небом, полюбуетесь розовой долиной и восхититесь необычной архитектурой скальной церкви Иоанна Крестителя в деревне Чавушин.

После обеда в ресторане турецкой кухни мы отправимся в Аванос — центр ковроткачества и гончарства, где вы сможете купить сувениры для родных и близких. Затем нас ждут долины Фей и Деврент. Последняя остановка на сегодня — символ Каппадокии «Три Красавицы», который находится в Ургюпе.

В завершение мы отправимся на ужин и остановимся в отеле, где вы сможете отдохнуть перед не менее насыщенной программой второго дня — «Зеленым туром».

Утро начнется интересно — вы увидите подземный город Каймаклы, впечатляющие турецкие катакомбы. Затем мы направимся в каньон Ыхлары. Не забудьте удобно обуться — вам предстоит пройти пешком четыре километра!

После того, как вы подкрепите силы в ресторане турецкой кухни, вас ждет уникальная церковь Ала, долина Голубей, мастерская камней и знаменитая крепость Учхисар.

Затем — свободное время, которое при желании вы можете занять полетом на воздушном шаре или сафари на квадроциклах и возвращение в Стамбул во время ночного переезда на комфортном автобусе.