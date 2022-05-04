Каппадокия (тур на 2 дня)

Автобусная и пешеходная

Авторский тур
Автобусная и пешеходная.

Выезд из Стамбула в 20:00, ночной переезд,приезд в Каппадокию утром около 6-7:00, первый экскурсионный день, ночь в отеле, второй экскурсионный день и вечером выезд назад в Стамбул (ночной переезд с возвращением в Стамбул около 7-8 утра).

Проживание 1 ночь и 2 дня в Каппадокии в отеле категории 3-4*.

2 ночных переезда Стамбул-Каппадокия-Стамбул с русскоязычным сопровождающим.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Каппадокия (тур на 2 дня)
Каппадокия (тур на 2 дня)
Каппадокия (тур на 2 дня)
Каппадокия (тур на 2 дня)

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Учхисар
  • Розовая долина
  • Церковь Иоанна Крестителя в скале
  • Аванос
  • Долина Фей в Пашабаг
  • Долина Деврент
  • Ургюп
  • Подземный город Каймаклы
  • Каньон Ыхлара
  • Церковь Ала
  • Долина Голубей
  • Мастерская камней
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Наша уникальная двухдневная экскурсия «Каппадокия» — это возможность в сопровождении опытного русскоговорящего гида увидеть мистическую провинцию, овеяную многими легендами. Извержения вулканов и природные процессы способствовали формированию удивительного, почти инопланетного пейзажа из каменных грибов, цветов и скульптур.

Местные жители считают, что тут живут феи, а каждый город Каппадокии не похож на другой и по праву считается музеем под открытым небом.

Наш тур начнется еще в ваших отелях: из указанного отеля вас заберут и отвезут на автовокзал, где вас ожидает комфортабельный автобус, на котором мы отправимся в Каппадокию (ночной переезд).

В первый день, названный «Красным туром», вы увидите подножие крепости Учхисар и музей под открытым небом, полюбуетесь розовой долиной и восхититесь необычной архитектурой скальной церкви Иоанна Крестителя в деревне Чавушин.

После обеда в ресторане турецкой кухни мы отправимся в Аванос — центр ковроткачества и гончарства, где вы сможете купить сувениры для родных и близких. Затем нас ждут долины Фей и Деврент. Последняя остановка на сегодня — символ Каппадокии «Три Красавицы», который находится в Ургюпе.

В завершение мы отправимся на ужин и остановимся в отеле, где вы сможете отдохнуть перед не менее насыщенной программой второго дня — «Зеленым туром».

Утро начнется интересно — вы увидите подземный город Каймаклы, впечатляющие турецкие катакомбы. Затем мы направимся в каньон Ыхлары. Не забудьте удобно обуться — вам предстоит пройти пешком четыре километра!

После того, как вы подкрепите силы в ресторане турецкой кухни, вас ждет уникальная церковь Ала, долина Голубей, мастерская камней и знаменитая крепость Учхисар.

Затем — свободное время, которое при желании вы можете занять полетом на воздушном шаре или сафари на квадроциклах и возвращение в Стамбул во время ночного переезда на комфортном автобусе.

Программа

Крепость Учхисар, Розовую долину, церковь Иоанна Крестителя в скале в деревне Чавушин, Аванос, Долину Фей в Пашабаг, Долину Деврент, Ургюп, подземный город Каймаклы, каньон Ыхлара (пешая прогулка 4 км), церковь Ала, долину Голубей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Завтрак
  • Обед в отеле 3-4* в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую неделю с пятницы по воскресенье (2 дня) в 20:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Каждую неделю с пятницы по воскресенье (2 дня) в 20:00

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