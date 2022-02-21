На двух континентах (с обедом)

Автобусная и пешеходная

4
5 отзывов
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Прогулка на корабле по Босфору.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
На двух континентах (с обедом)
На двух континентах (с обедом)
На двух континентах (с обедом)
На двух континентах (с обедом)
На двух континентах (с обедом)
На двух континентах (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Площадь Ипподром
  • Змеиная колонна
  • Голубая мечеть
  • Хаммам Хюррем Султан
  • Собор Святой Софии
  • Крепость Румелихисар
  • Девичья башня
  • Мост Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Уникальная экскурсия «На двух континентах» — это сочетание увлекательных экскурсий «По следам Султана» и «Панорама Босфора». Вы можете увидеть Стамбул таким, как его сотни лет наблюдали грозные правители Османов и сравнить незабываемый колорит двух культур — европейской и азиатской.

Мы начнем нашу экскурсию на весь день с посещения площади Ипподром, построенной в далеком 203 году до нашей эры. На протяжении веков она успела побывать центром нескольких империй — римляне устраивали тут состязания, а Османы проводили дворцовые мероприятия.

Вы сможете насладиться атмосферой Старого города с его непередаваемым набором звуком — гомоном горожан, трамвайными звонками, азанами Голубой мечети. Вас ждет подаренная кайзером Вильгельмом Вторым Немецкая колонна с золотыми мозаиками, отлитую из щитов Змеиная колонна, древний Египетский обелиск.

Затем мы отправимся в место, известное каждому, кто слышал хотя бы несколько слов о Турции — дворец Топкапы, главная резиденция Султана Османского. Именно тут размещался гарем и вершились все дворцовые интриги. Стены дворца помнят 25 султанов, правивших Османской Империей. Вы увидите оружие, драгоценности и священные реликвии, побываете во внутренних помещениях и сможете прочувствовать атмосферу империи Османов.

После мы направимся к Голубой мечети — главной мечети Стамбула. Вас поразит красота ее убранства и величие, однако внутрь зайти мы не сможем — сюда пускают только мусульман. Голубая Мечеть находится на реставрации (но посещается). Внутри мечети большая часть прикрыта строительными лесами.

Затем вы увидите свидетельство любви султана Сулеймана Великолепного к женщине, ставшей первой официальной женой султана в истории — Хамам Роксоланы. Его особенность в том, что баню могли одновременно принимать и мужчины, и женщины.

После обеда в ресторане турецкой кухни мы начнем вторую часть нашей экскурсионной программы, которая покажется вам удивительное смешение европейской и азиатской культур.

Мы отправимся к величественному собору Святой Софии, который был построен всего за пять лет — и больше тысячелетия считался одним из самых больших в мире. Удивительная архитектура и уникальные украшения и сейчас привлекают к нему множество туристов.

Затем нас ожидает прогулка на корабле по Босфору — дыханию Стамбула. Вы увидите европейский и азиатский берега и сможете сравнить две культуры.

Следующий пункт нашей программы — Девичья башня, которую мы увидим со стороны моря. Она овеяна множеством легенд и имеет сложную и загадочную судьбу, о которой вам подробно поведает наш русскоговорящий гид.

Затем мы направимся в построенную на самом узком перешейке Босфора крепость Румели Хисар, которую называют «перерезающий горло». Во время штурма Константинополя в 1453 году именно эта крепость сумела отрезать город от моря.

И, наконец, вы полюбуетесь одним из самых длинных подвесных мостов мира — Босфорский мостом, который соединяет Европу и Азию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты посещения. Обед
Что не входит
  • Посещение Гарема во дворце Топкапы
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
2
1
1
М
21 фев 2022
К сожалению, экскурсия не понравилась. Если бы нам сказали, куда подойти к началу экскурсии, мы бы пришли сами, но мы ждали в отеле, пришли за нами позже назначенного времени и на экскурсию нас привели, когда она уже шла. Экскурсовод, пожилой мужчина, очень плохо говорит по-русски, слушать было тяжело. Когда пришли на обед нас рассадили тесно, по 8 человек за стол, что было не комфортно и неудобно. Пересесть не разрешили, хотя свободные столы были. Еда холодная и невкусная, особенно «впечатлил» маленький ломтик апельсина на десерт. Ну и обязательное посещение соседней лавки со сладостями, где мы все должны были что то купить. Всё безобразно!!! А сам Стамбул и Босфор великолепны!
А
12 янв 2022
Было немного утомительно, но мы все равно остались довольны. За один день смогли увидеть почти все достопримечательности, которые запланировали на этот приезд в Стамбул. Любим Турцию. Вернемся еще. Спасибо
Е
17 дек 2021
Все очень понравилось!! спасибо)
Все очень понравилось!! спасибо)Все очень понравилось!! спасибо)
И
30 авг 2020
Отличная и очень интересная экскурсия на весь день. Был просто прекрасный гид - Гюнай. Хорошо говорит по-русски, очень интересно рассказывает обо всем, очень много информации. Плюс во время прогулки по Босфору тоже идет экскурсия, причем катер был только доя нашей группы (17 человек). С обедом, но обед достаточно тусклый.
Но саму экскурсию с этим гидом очень рекомендую.
M
8 дек 2019
Посещали экскурсию 29.11.19. В целом экскурсия понравилась - экскурсовод интересно рассказывал, было видно, что много знает, неплохо говорил по-русски, наушники работали исправно, в отеле долго ждать не пришлось, приехали за нами в небольшом автобусе (типа нашей маршрутки), довезли до первого пункта экскурсии, а далее был пусть и не самый большой автобус, но вполне комфортный. Понравилось посещение Базилики, мечети Сулеймание, патриархата, церкви Девы Марии, а дворец Долмабахче вызвал полный восторг. Музей мозаик Карие произвел плохое впечатление - полуразрушенная маленькая церквушка с ОЧЕНЬ небольшими остатками мозаики, просто "полюбовались" на облезлые стены. Лучше бы и не ездили туда, даже не понятно за что берут плату за вход (в стоимость уже входила и платил гид). Кстати все входные билеты уже включены в стоимость экскурсии. Гид был неплохой - рассказывал всю дорогу не умолкая - и в автобусе во время переездов, и по дороге к достопримечательностям, и непосредственно во время посещения. Охотно отвечал на вопросы. С ним было интересно, и не хотелось отходить, чтобы что-то не пропустить. По дворцу провел по всем комнатам, кроме самых красивых (были на реконструкции) и о каждой рассказал. К слову, в Стамбуле очень много достопримечательностей находится на реконструкции, и уже не один год, и даже не один десяток лет, но при этом вход не закрывается и за установленную плату можно "наслаждаться" облезлыми стенами и строительными лесами или закрывающей реконструируемую часть тканью. Обед, влюченный в стоимость оказался лучше, чем мы ожидали, было вполне съедобно и даже вкусно. Группа была человек 20-25, но все было хорошо слышно (наушники работали хорошо) и видно, гид давал и свободное время для фотографирования, правда немного. По окончании экскурсии экскурсантов разделили - большую часть повезли в отели на автобусе, а нас (4 человека) отвезли в отель на обычной машине, т. к. туда автобусы не ходят. Спасибо за хорошую организацию, нам понравилось! Даже плохая погода впечатления не испортила. Однозначно рекомендую и экскурсию, и гида (к сожалению имя не запомнила) - дата была 29.11.19

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