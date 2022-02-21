Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Уникальная экскурсия «На двух континентах» — это сочетание увлекательных экскурсий «По следам Султана» и «Панорама Босфора». Вы можете увидеть Стамбул таким, как его сотни лет наблюдали грозные правители Османов и сравнить незабываемый колорит двух культур — европейской и азиатской.

Мы начнем нашу экскурсию на весь день с посещения площади Ипподром, построенной в далеком 203 году до нашей эры. На протяжении веков она успела побывать центром нескольких империй — римляне устраивали тут состязания, а Османы проводили дворцовые мероприятия.

Вы сможете насладиться атмосферой Старого города с его непередаваемым набором звуком — гомоном горожан, трамвайными звонками, азанами Голубой мечети. Вас ждет подаренная кайзером Вильгельмом Вторым Немецкая колонна с золотыми мозаиками, отлитую из щитов Змеиная колонна, древний Египетский обелиск.

Затем мы отправимся в место, известное каждому, кто слышал хотя бы несколько слов о Турции — дворец Топкапы, главная резиденция Султана Османского. Именно тут размещался гарем и вершились все дворцовые интриги. Стены дворца помнят 25 султанов, правивших Османской Империей. Вы увидите оружие, драгоценности и священные реликвии, побываете во внутренних помещениях и сможете прочувствовать атмосферу империи Османов.

После мы направимся к Голубой мечети — главной мечети Стамбула. Вас поразит красота ее убранства и величие, однако внутрь зайти мы не сможем — сюда пускают только мусульман. Голубая Мечеть находится на реставрации (но посещается). Внутри мечети большая часть прикрыта строительными лесами.

Затем вы увидите свидетельство любви султана Сулеймана Великолепного к женщине, ставшей первой официальной женой султана в истории — Хамам Роксоланы. Его особенность в том, что баню могли одновременно принимать и мужчины, и женщины.

После обеда в ресторане турецкой кухни мы начнем вторую часть нашей экскурсионной программы, которая покажется вам удивительное смешение европейской и азиатской культур.

Мы отправимся к величественному собору Святой Софии, который был построен всего за пять лет — и больше тысячелетия считался одним из самых больших в мире. Удивительная архитектура и уникальные украшения и сейчас привлекают к нему множество туристов.

Затем нас ожидает прогулка на корабле по Босфору — дыханию Стамбула. Вы увидите европейский и азиатский берега и сможете сравнить две культуры.

Следующий пункт нашей программы — Девичья башня, которую мы увидим со стороны моря. Она овеяна множеством легенд и имеет сложную и загадочную судьбу, о которой вам подробно поведает наш русскоговорящий гид.

Затем мы направимся в построенную на самом узком перешейке Босфора крепость Румели Хисар, которую называют «перерезающий горло». Во время штурма Константинополя в 1453 году именно эта крепость сумела отрезать город от моря.

И, наконец, вы полюбуетесь одним из самых длинных подвесных мостов мира — Босфорский мостом, который соединяет Европу и Азию.