Ежедневно в 07:30

Отдохните от достопримечательностей Стамбула и окунитесь в банную культуру Турции. Вас ждет, возможно, один из лучших хаммамов с 500-летней историей. Хаммам Чемберлиташ — это идеальное место для расслабления и умиротворения. Попариться по-турецки — обязательное развлечение при посещении Стамбула. Ведь неотделимой частью турецкой культуры является турецкая баня в сочетании с традиционным турецким банным массажем (турецким скрабом).

Насладитесь походом в исторический хаммам Чемберлиташ и приятно удивитесь, как омолодится кожа вашего тела благодаря традиционному турецкому массажу (турецкому скрабу). Отдых в хаммаме не требует предварительной резервации и не ограничен по времени пребывания. По завершении банной процедуры, вы сможете остаться в нем сколько пожелаете.

Хаммам Чемберлиташ построил архитектор Синан в XVI веке для султанши Нурбану. Мозаичные полы, золотые и серебряные краны с родниковой водой, прекрасные лежанки, покрытые золотом. Поговаривают, что Нурбану Султан практически не покидала залов хаммама, занимаясь косметическими процедурами и раскрашивая свое тело хной.

Время работы хаммама Чемберлиташ: 07:30 - 24:00. Ежедневно.