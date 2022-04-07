Отдых в историческом хаммаме Чемберлиташ

Программа для самостоятельного посещения

Групповая
Программа для самостоятельного посещения.

Продолжительность банной процедуры - примерно 1,5 часа.

После завершения процедуры вы сможете остаться в хаммаме сколько пожелаете.
Отдых в историческом хаммаме Чемберлиташ
Отдых в историческом хаммаме Чемберлиташ
Отдых в историческом хаммаме Чемберлиташ
Отдых в историческом хаммаме Чемберлиташ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Отдохните от достопримечательностей Стамбула и окунитесь в банную культуру Турции. Вас ждет, возможно, один из лучших хаммамов с 500-летней историей. Хаммам Чемберлиташ — это идеальное место для расслабления и умиротворения. Попариться по-турецки — обязательное развлечение при посещении Стамбула. Ведь неотделимой частью турецкой культуры является турецкая баня в сочетании с традиционным турецким банным массажем (турецким скрабом).

Насладитесь походом в исторический хаммам Чемберлиташ и приятно удивитесь, как омолодится кожа вашего тела благодаря традиционному турецкому массажу (турецкому скрабу). Отдых в хаммаме не требует предварительной резервации и не ограничен по времени пребывания. По завершении банной процедуры, вы сможете остаться в нем сколько пожелаете.

Хаммам Чемберлиташ построил архитектор Синан в XVI веке для султанши Нурбану. Мозаичные полы, золотые и серебряные краны с родниковой водой, прекрасные лежанки, покрытые золотом. Поговаривают, что Нурбану Султан практически не покидала залов хаммама, занимаясь косметическими процедурами и раскрашивая свое тело хной.

Время работы хаммама Чемберлиташ: 07:30 - 24:00. Ежедневно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Банные принадлежности
  • Процедура скраббинга и вспенивания
Что не входит
  • Чаевые банщику
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:30

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