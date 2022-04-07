Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:30

Собор Святой Софии. Тур с аудиогидом

Самостоятельное посещение Собора Святой Софии

Групповая
Самостоятельное посещение Собора Святой Софии.

Наш представитель встретится с вами на входе в собор, поможет установить приложение-аудиогид, проводит через контроль и проведет краткий ознакомительный тур (на англ. яз). По окончании тура вы сможете остаться и самостоятельно продолжить осмотр музея с аудиогидом.

Если вы не говорите по-английски, после входа в музей вы можете пропустить ознакомительный тур и сразу приступить к самостоятельному осмотру с аудиогидом на русском языке.
Собор Святой Софии. Тур с аудиогидом
Собор Святой Софии. Тур с аудиогидом
Собор Святой Софии. Тур с аудиогидом
Собор Святой Софии. Тур с аудиогидом
Собор Святой Софии. Тур с аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Забронируйте тур в собор Святой Софии онлайн и получите дополнительные преимущества:

► нет необходимости стоять в очереди;

► мобильное приложение-аудиогид по музею на 10 языках, включая русский;

► наш ассистент проводит вас внутрь Собора и проведет 45 мин. ознакомительный тур для лучшего ориентирования в музее (только на англ. яз.). Далее Вы сможете включить аудиогид и ознакомиться с Айя-Софией самостоятельно без ограничения времени.

Время работы собора: круглосуточно, 7 дней в неделю. Молитвы проходят 5 раз в день: 4:00, 6:00, 13:00, 17:00, 22:00.

Грандиозный и величественный храм был возведен императором Юстинианом в XI веке. Для его постройки привозили колонны из Ливана и Эфеса, использовали лучшие драгоценные камни для украшений. Легенды гласят, что именно эта роскошь убедила послов от Руси в том, что православная вера — истинная.

Когда же Константинополь пал, султан Мехмет приказал перестроить храм в мечеть. В 1453 году вокруг собора возвели минареты и закрыли мозаику краской и верблюжьими шкурами с начертанными на них сурами из Корана. Кровавый отпечаток ладони Мехмета по сей день можно увидеть на стене у алтаря.

Собор Святой Софии или Айя-София 500 лет была главной святыней мусульман после Каабы. И только в 1935 году храм преобразовали в музей и открыли для туристов.

Просим обратить внимание: Собор Святой Софии находится на ремонте, поэтому не все части здания открыты.

Просим обратить внимание: посещение святых мест разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову. При необходимости можно купить недостающую часть гардероба на входе в собор примерно за 4 евро.

Программа

Собор Святой Софии

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди
  • Мобильное приложение-аудиогид по музею на русском языке для установки на собственный смартфон (iOS и Android)
  • Ассистенция на входе и 45 мин. ознакомительный тур (на англ. яз)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🚗На машине🧒Можно с детьми🖼Музеи📜История и культураСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
TourAltinkum
Нет отзывов
Тур на полдня с посещением собора Святой Софии и Голубой мечети (с гидом)
60 за 1 человека
Сердце Стамбула
6 часов
🚶 Пешая
Групповая
Yusif
Нет отзывов
Сердце Стамбула
В этом увлекательном туре вы увидите Собор Святой Софии, который является 4-м
45 за 1 человека
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Хайдар
5
5 отзывов
Два в одном: собор Святой Софии и дворец Топкапы
Исследовать султанский дворец и самый известный храм Стамбула в компании профессионального гида
100 за 1-6 чел.
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мустафа
4.8
56 отзывов
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
125100 за 1-12 чел.
4 в 1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика, мечеть Сулеймание, Малая София
5.5 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Входной билет
Hagi
4.9
33 отзыва
4 в 1: дворец Долмабахче, Цистерна Базилика, мечеть Сулеймание, Малая София
Стамбул - колыбель цивилизаций
50 за 1 человека
Стамбул и Каппадокия - двухдневный тур с перелетом
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
BreezesTour
Нет отзывов
Стамбул и Каппадокия - двухдневный тур с перелетом
В этой экскурсии совмещено посещение двух знаменитых, совершенно разных мест
от 330 за 1 человека
Старый город + Босфор
7 часов
Входной билет
Чаглар
Нет отзывов
Старый город + Босфор
Мы прогуляемся по Старому городу, увидим храм Святой Софии, дворец Топкапы, Цистерну Базилику, Голубую мечеть
159 за 1-6 чел.
Величественный Константинополь: прогулка по Старому городу
7 часов
🚶 Пешая
Входной билет
Чаглар
Нет отзывов
Величественный Константинополь: прогулка по Старому городу
Мы прогуляемся по уютным улочкам Старого города, посетим основные достопримечательности города: храм Святой Софии
159 за 1-6 чел.
Первые шаги в Стамбуле
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Mustafa
5
28 отзывов
Первые шаги в Стамбуле
Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы и Цистерна Феодосия с профессиональным гидом
125 за 1-5 чел.
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом
2 часа
Групповая
Hagi
4.5
180 отзывов
Очень популярно сейчас
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом
Проплыть между двух континентов и сделать удачные кадры с воды с главными достопримечательностями
1510 за 1 человека
Индивидуальный тур с гидом на авто по Стамбулу
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
ALİ
Нет отзывов
Индивидуальный тур с гидом на авто по Стамбулу
Мы предлагаем изучить знаковые локации древнего мегаполиса
380 за 1-4 чел.
Гастро-тур по улочкам Бейоглу: турецкий стрит-фуд
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Elena
Нет отзывов
Гастро-тур по улочкам Бейоглу: турецкий стрит-фуд
Шумный, многолюдный Стамбул гипнотизирует: хочется увидеть все, попробовать все
150 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ