Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:30

Забронируйте тур в собор Святой Софии онлайн и получите дополнительные преимущества:

► нет необходимости стоять в очереди;

► мобильное приложение-аудиогид по музею на 10 языках, включая русский;

► наш ассистент проводит вас внутрь Собора и проведет 45 мин. ознакомительный тур для лучшего ориентирования в музее (только на англ. яз.). Далее Вы сможете включить аудиогид и ознакомиться с Айя-Софией самостоятельно без ограничения времени.

Время работы собора: круглосуточно, 7 дней в неделю. Молитвы проходят 5 раз в день: 4:00, 6:00, 13:00, 17:00, 22:00.

Грандиозный и величественный храм был возведен императором Юстинианом в XI веке. Для его постройки привозили колонны из Ливана и Эфеса, использовали лучшие драгоценные камни для украшений. Легенды гласят, что именно эта роскошь убедила послов от Руси в том, что православная вера — истинная.

Когда же Константинополь пал, султан Мехмет приказал перестроить храм в мечеть. В 1453 году вокруг собора возвели минареты и закрыли мозаику краской и верблюжьими шкурами с начертанными на них сурами из Корана. Кровавый отпечаток ладони Мехмета по сей день можно увидеть на стене у алтаря.

Собор Святой Софии или Айя-София 500 лет была главной святыней мусульман после Каабы. И только в 1935 году храм преобразовали в музей и открыли для туристов.

Просим обратить внимание: Собор Святой Софии находится на ремонте, поэтому не все части здания открыты.

Просим обратить внимание: посещение святых мест разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову. При необходимости можно купить недостающую часть гардероба на входе в собор примерно за 4 евро.