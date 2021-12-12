Живая история (с обедом)

Автобусная и пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Прогулка на корабле по Босфору.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Живая история (с обедом)
Живая история (с обедом)
Живая история (с обедом)
Живая история (с обедом)
Живая история (с обедом)
Живая история (с обедом)
Живая история (с обедом)
Живая история (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Подземная Базилика Еребатан
  • Музей мозаик Карие
  • Пролив Золотой рог
  • Мост Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Удивительный Стамбул, многогранный и загадочный, невозможно понять с первого раза. Уникальная программа «Живая история», объединившая в себе сразу две экскурсии — "Древний Стамбул" и "Панорама Босфора" — это возможность многое узнать об этом городе и больше понять его историю.

Первый пункт нашей программы Дворец Долмабахче, построенный в стиле европейского барокко восемнадцатого века армянскими архитекторами для турецких султанов. Вас поразит роскошь интерьеров и культурное наполнение дворца: картины Айвазовского, написанные по индивидуальному заказу, Хрустальная Лестница, пятитонная люстра из богемского стекла, подаренная королевой Викторией.

Потом мы направимся к самой большой мечети Стамбула, Сулеймание, чей фундамент наполнен водой — это позволило мечети пережить 89 землетрясения за 450 лет. На кладбище во дворе находится мавзолей, в котором похоронен султан Сулейман Великолепный и его жена Роксолана.

Следующий пункт нашей программы — Подземная Базилика Еребатан (закрыта для посещения туристическими группами. Временно заменена на водохранилище Бинбирдирек или другую альтернативу.)

Устали от впечатлений? Самое время остановится на обед в одном из ресторанов национальной турецкой кухни.

После обеда вы увидите уникальный музей мозаик Карие, где хранятся древние мозаики и фрески, нарисованные по библейским сюжетам еще в четырнадцатом веке. (Временно заменен на Церковь Святых Сергия и Вакха (Малая София) или другую альтернативу.)

На этой экскурсии вы сможете увидеть все красоты Босфора, «дыхания Стамбула», во время прогулки на удобном туристическом кораблике. Вас ждут виды европейской и азиатской части, великолепные панорамы и множество исторических объектов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты посещения. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
12 дек 2021
Рекомендую
M
1 ноя 2021
It was so good. Ill highly recommend this tour. Thanks guys for all.

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