Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Удивительный Стамбул, многогранный и загадочный, невозможно понять с первого раза. Уникальная программа «Живая история», объединившая в себе сразу две экскурсии — "Древний Стамбул" и "Панорама Босфора" — это возможность многое узнать об этом городе и больше понять его историю.

Первый пункт нашей программы Дворец Долмабахче, построенный в стиле европейского барокко восемнадцатого века армянскими архитекторами для турецких султанов. Вас поразит роскошь интерьеров и культурное наполнение дворца: картины Айвазовского, написанные по индивидуальному заказу, Хрустальная Лестница, пятитонная люстра из богемского стекла, подаренная королевой Викторией.

Потом мы направимся к самой большой мечети Стамбула, Сулеймание, чей фундамент наполнен водой — это позволило мечети пережить 89 землетрясения за 450 лет. На кладбище во дворе находится мавзолей, в котором похоронен султан Сулейман Великолепный и его жена Роксолана.

Следующий пункт нашей программы — Подземная Базилика Еребатан (закрыта для посещения туристическими группами. Временно заменена на водохранилище Бинбирдирек или другую альтернативу.)

Устали от впечатлений? Самое время остановится на обед в одном из ресторанов национальной турецкой кухни.

После обеда вы увидите уникальный музей мозаик Карие, где хранятся древние мозаики и фрески, нарисованные по библейским сюжетам еще в четырнадцатом веке. (Временно заменен на Церковь Святых Сергия и Вакха (Малая София) или другую альтернативу.)

На этой экскурсии вы сможете увидеть все красоты Босфора, «дыхания Стамбула», во время прогулки на удобном туристическом кораблике. Вас ждут виды европейской и азиатской части, великолепные панорамы и множество исторических объектов.