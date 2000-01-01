Британский музей 🖼 - один из крупнейших музеев человеческой истории 📖 и культуры в мире. Музей был основан в 1753 году на базе коллекции врача и учёного Сэра Ганса Слоана. Коллекция музея включает в себя около семи миллионов предметов, иллюстрирующих историю человеческой культуры с самого её зарождения до настоящего времени. В музее представлены памятники первобытного искусства, древневосточной и античной культуры, средневекового искусства Европы и Востока, этнографические памятники Африки, Америки, Океании, а так же собрание рисунков, гравюр, рукописей, керамики, монет, медалей. Жемчужиной музея являются некогда украшавшие Парфенон мраморные скульптуры, вывезенные в начале XIX века из Афинского акрополя лордом Эльгином. Особую ценность представляет Розеттский Камень, с помощью которого, по прошествии 4000 лет, удалось расшифровать египетские иероглифы.