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Экскурсия по Британскому музею

5
1 отзыв
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
В Британском музее собрана самая большая в мире коллекция исторических и художественных экспонатов стран Африки, Азии, Европы и Океании.

Обойти всю экспозицию, состоящую из 94 галерей, будет непросто.

В компании опытного гида вы посетите наиболее интересные залы музея, сориентируетесь и при желании сможете самостоятельно вернуться к осмотру позднее.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €25 за человека

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Экскурсия по Британскому музею
Экскурсия по Британскому музею

Что вы увидите

  • Британский музей
Британский музей 🖼 - один из крупнейших музеев человеческой истории 📖 и культуры в мире. Музей был основан в 1753 году на базе коллекции врача и учёного Сэра Ганса Слоана. Коллекция музея включает в себя около семи миллионов предметов, иллюстрирующих историю человеческой культуры с самого её зарождения до настоящего времени. В музее представлены памятники первобытного искусства, древневосточной и античной культуры, средневекового искусства Европы и Востока, этнографические памятники Африки, Америки, Океании, а так же собрание рисунков, гравюр, рукописей, керамики, монет, медалей. Жемчужиной музея являются некогда украшавшие Парфенон мраморные скульптуры, вывезенные в начале XIX века из Афинского акрополя лордом Эльгином. Особую ценность представляет Розеттский Камень, с помощью которого, по прошествии 4000 лет, удалось расшифровать египетские иероглифы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер
  • Личные расходы
Начало
🚩 Great Russell Str., метро Russell Square / Holborn
Место завершения
🏁 Инфо стойка в холле музея
Экскурсия по Британскому музею
Экскурсия по Британскому музею
Экскурсия по Британскому музею
Экскурсия по Британскому музею

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Amitours D.
Amitours D.
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1 отзыв оставили туристы

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