Go City: London Explorer Pass

Посмотрите лучшие достопримечательности Лондона в одном темпе с одним мобильным билетом

4.7
31 отзыв
Входной билет
Go City: London Explorer Pass
Go City: London Explorer Pass
Go City: London Explorer Pass
Go City: London Explorer Pass
Go City: London Explorer Pass
Go City: London Explorer Pass
Go City: London Explorer Pass
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сэкономьте до 25% на лучших достопримечательностях Лондона с этим горячим пропуском Explorer Pass. Выберите 2, 3, 4, 5, 6 или 7 достопримечательностей и экскурсий из списка 65+ достопримечательностей и посмотрите лучшие достопримечательности Лондона в своем собственном темпе.
London Explorer Pass от Go City - это пакет цифровых кредитов, который загружен кредитами, причем каждая достопримечательность стоит один кредит. Например, 3 достопримечательности = 3 кредита, 7 достопримечательностей = 7 кредитов.
Если вы приехали в Лондон надолго, то не беспокойтесь о том, что время закончится. Ваш абонемент рассчитан на 60 дней, и вы сможете выбрать множество достопримечательностей по всему Лондону. Пройдитесь по сцене шекспировского театра "Глобус", восхититесь готической архитектурой Вестминстерского аббатства и даже полюбуйтесь видом с Осколка.
Здесь найдется что-то для каждого: от поездок по Темзе на транспорте hop-on hop-off для любителей достопримечательностей до экскурсий по стадиону "Уэмбли" и "Челси" для любителей спорта.

Ответы на вопросы

Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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