5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Бренды Лондона в City of Westminster

В пышной западной части города вы проедете по must-see местам британской столицы, знакомясь с интересными событиями прошлого и современностью каждой достопримечательности, а также встретите королевскую конную гвардию в сверкающих золотом шлемах. В маршрут войдут:

Букингемский Дворец — действующая резиденция британских монархов;

— действующая резиденция британских монархов; Мемориал принца Альберта — неоготический монумент со скульптурами, открытый королевой Викторией в память о любимом муже;

— неоготический монумент со скульптурами, открытый королевой Викторией в память о любимом муже; Вестминстерское Аббатство — роскошная готическая церковь, где коронуются все английский короли и королевы, начиная с XI века;

— роскошная готическая церковь, где коронуются все английский короли и королевы, начиная с XI века; Парламент — ажурное здание с башней Биг-Бен, ставшей символом Лондона;

— ажурное здание с башней Биг-Бен, ставшей символом Лондона; Трафальгарская площадь , на которой вы увидите величественную колонну Адмирала Нельсона, охраняемую львами, и здание Национальной галереи;

, на которой вы увидите величественную колонну Адмирала Нельсона, охраняемую львами, и здание Национальной галереи; Улица Whitehall, где сосредоточены британские министерства.

Старый новый Сити

Видя многочисленные стеклянные небоскрёбы, путешественники часто избегают Сити. Между тем, это самый старый район Лондона, колыбель города. Здесь вас ждёт переплетение прошлого и современности: великолепный Кафедральный собор Святого Павла с редким для архитектуры Лондона куполом и примеры ультрасовременной архитектуры, в том числе знаменитый лондонский «огурец» Нормана Фостера. Вы узнаете об устройстве Сити как настоящего города в городе, увидите офис Лорда-мэра (эта должность существует с 1189 года) и ведущие финансовые учреждения мира — Банк Англии и Лондонскую Фондовую Биржу. И конечно, проедете вдоль Темзы и полюбуетесь Тауэрским мостом.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые приехали в Лондон и хотят познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности.