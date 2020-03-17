5 отзывов оставили туристы

Бренды Лондона в City of Westminster
В пышной западной части города вы проедете по must-see местам британской столицы, знакомясь с интересными событиями прошлого и современностью каждой достопримечательности, а также встретите королевскую конную гвардию в сверкающих золотом шлемах. В маршрут войдут:
Старый новый Сити
Видя многочисленные стеклянные небоскрёбы, путешественники часто избегают Сити. Между тем, это самый старый район Лондона, колыбель города. Здесь вас ждёт переплетение прошлого и современности: великолепный Кафедральный собор Святого Павла с редким для архитектуры Лондона куполом и примеры ультрасовременной архитектуры, в том числе знаменитый лондонский «огурец» Нормана Фостера. Вы узнаете об устройстве Сити как настоящего города в городе, увидите офис Лорда-мэра (эта должность существует с 1189 года) и ведущие финансовые учреждения мира — Банк Англии и Лондонскую Фондовую Биржу. И конечно, проедете вдоль Темзы и полюбуетесь Тауэрским мостом.
Путешественникам, которые впервые приехали в Лондон и хотят познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности.