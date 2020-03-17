5 отзывов оставили туристы

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Hello, London! Обзорная экскурсия

Главные достопримечательности восточного Лондона и старого Сити на автобусе

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Группа не более 40 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе Bloomsbury
  • Заказать экскурсию

£30 за человека

У этой экскурсии5 отзывов
4
Алла
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Алла – экскурсионное агентство по Лондону
Приготовьтесь поприветствовать The capital of Great Britain! За 4 часа вы поймёте устройство города и узнаете о главных районах.

В западном Лондоне вас ждёт Букингемский дворец, Вестминстерское Аббатство, Парламент, Трафальгарская площадь и другие исторические памятники.

А в восточном Сити вы окажетесь в старейшем районе Лондона, где древнее прячется за стеклянными небоскрёбами и чувствуется энергетика одного из ведущих деловых центров мира.
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Бренды Лондона в City of Westminster
В пышной западной части города вы проедете по must-see местам британской столицы, знакомясь с интересными событиями прошлого и современностью каждой достопримечательности, а также встретите королевскую конную гвардию в сверкающих золотом шлемах. В маршрут войдут:

  • Букингемский Дворец — действующая резиденция британских монархов;
  • Мемориал принца Альберта — неоготический монумент со скульптурами, открытый королевой Викторией в память о любимом муже;
  • Вестминстерское Аббатство — роскошная готическая церковь, где коронуются все английский короли и королевы, начиная с XI века;
  • Парламент — ажурное здание с башней Биг-Бен, ставшей символом Лондона;
  • Трафальгарская площадь, на которой вы увидите величественную колонну Адмирала Нельсона, охраняемую львами, и здание Национальной галереи;
  • Улица Whitehall, где сосредоточены британские министерства.

Старый новый Сити
Видя многочисленные стеклянные небоскрёбы, путешественники часто избегают Сити. Между тем, это самый старый район Лондона, колыбель города. Здесь вас ждёт переплетение прошлого и современности: великолепный Кафедральный собор Святого Павла с редким для архитектуры Лондона куполом и примеры ультрасовременной архитектуры, в том числе знаменитый лондонский «огурец» Нормана Фостера. Вы узнаете об устройстве Сити как настоящего города в городе, увидите офис Лорда-мэра (эта должность существует с 1189 года) и ведущие финансовые учреждения мира — Банк Англии и Лондонскую Фондовую Биржу. И конечно, проедете вдоль Темзы и полюбуетесь Тауэрским мостом.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые приехали в Лондон и хотят познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности.

Организационные детали

  • Это автобусная групповая экскурсия. Предполагаются две остановки — у Мемориала принца Альберта и у собора Святого Павла (остановки могут изменяться, если перекрыты дороги).
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсия заканчивается около музея Виктории и Альберта (если перекрыты дороги, место может измениться)
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия
Hello, London! Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Место встречи для начала в районе Bloomsbury.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алла
Алла
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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5 отзывов оставили туристы

17 марта 2020
Добрый день! Экскурсия, к сожалению, не понравилась совершенно и очень жаль потраченных денег. В 8. 30 мы прибыли к отелю, где было место сбора на экскурсию, там ожидал автобус, затем поехали за туристами в другой отель. Сразу стало понятно, что экскурсия не сборная, а приобреталась в рамках пакетного тура для организованой группы отдыхающих из отелей, а нас как- будто захватили мимоходом) Пока ехали к первой достопримечательности/ мемориал Альберта/, экскурсовод часто повторял, что подробнее о опроезжаемых достопримечательностях расскажет группе завтра во время пешей экскурсии, рассказывала о грядущих экскурсиях, которые предстоят группе в ближайшее время. Вообщем, чувствовали мы себя лишними)) по маршруту были ужасные пробки, но это, конечно, не вина гида. К Трафальгарской площади не поехали, а направились сразу к собору св. Павла, где нас высадили на 30 минут для самостоятельного осмотра. Гид затем сказала, что дальше мы не поедем, а вернемся к музею Альберта и Виктории, тк иначе группа не успеет на запланированную позднее экскурсию в Виндзор(!). Мы ушли, чтобы осмотреть центр самостоятельно. Таким образом экскурсия длилась до 11. 20, никак не 4 часа. Мы так и не осмотрели лондонский огурец, лондон сити, тауэрский мост и тд. Даже не заезжали в тот район. Отдельно отмечу, что гид Наталья без конца отвлекалась на телефон, "зависала" на середине предложния, а то и вовсе обрывая мысль и заканчивая предложения на слове " поэтому. ". вообщем удовольствие не получили никакого, заплатили 69 фунтов. ( извините за опечатки, пишу с телефона, очень не удобно редактировать текст)
16 февраля 2020
Огромное спасибо гиду за познавательную и интересную экскурсию. Было очень круто!
3 января 2020
Для «первого знакомства» с Лондоном экскурсия очень удачно скомпанована, а гид Наталья - замечательный рассказчик и профи!: легко и познавательно об основном, плюс очень приятна в общении. Спасибо Наталье и Трипстеру - за интересные экскурсии: Hello, London!, Windsor, Westminster Abbey, National Gallery!
25 декабря 2018
Все было хорошо. Тщательно продуманные остановки, чтобы поближе ознакомиться с достопримечательностями. Не слишком часто, но и не мало. В самый раз. Интересный рассказ о Лондоне. Советы, что можно было бы посетить интересного ещё. Вообщем, действительно все понравилось
10 декабря 2018
От экскурсии осталось двоякое впечатление. С одной стороны, сама гид очень старательно и ответственно подошла к подаче информации, с другой, сам формат экскурсии (почти все время в автобусе, с минимальными остановками) оставил ощущение, что видели все как «по дороге в аэропорт». Мы дополнили эмоции на следующий день пешеходной экскурсией с тем же гидом и в целом остались очень довольны.

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