1 отзыв оставили туристы

Воспользуйтесь билетом с быстрым проходом, ведь лучше потратить это время на осмотр собора Святого Павла – архитектурный шедевр и место проведения английских национальных праздников.

Собор Святого Павла это одновременно и действующая англиканская церковь ⛪, и одна из самых знаменитых достопримечательностей 🏛️ Лондона. Посетителям предлагаются мультимедийные гиды на iPod Touch. Слушайте и смотрите – в мультимедийном туре используется видео и фотографии 📸, а также детально рассказывается обо всех особенностях знаменитого собора.

Если вам нужен более индивидуальный подход, 4 раза в день и без дополнительной платы проводятся экскурсии 🧭 с гидом в собор и крипту. За 90 минут вы узнаете об истории 📖 собора, его художественной ценности и религиозной значимости. Также несколько раз в день можно прослушать короткую презентацию о соборе. Такие экскурсии с гидом и короткие презентации предлагаются по мере наполнения групп. Требуется регистрация по прибытии.

Гуляя по собору, вы увидите, как его наполняет естественный свет, как сияют мозаики и, конечно, обратите внимание на великолепную роспись купола. Осмотрите часовни на первом этаже, а затем, если хватит сил, поднимитесь по 257 ступеням в Галерею шёпотов, чтобы испытать в живую её уникальную акустику. Поднимитесь ещё на 119 ступеней в Каменную галерею, а затем совершите финальные 152 шага в Золотую галерею, с каждой из которых открывается впечатляющий панорамный вид на город 🏙️ забудьте посетить склеп со множеством захоронений и памятников всемирно известным британцам, в их числе адмирал Нельсон и лорд Веллингтон.