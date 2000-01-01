1 отзыв оставили туристы

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Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом

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TicketsS – Гид из Лондона
Побывайте в величественном соборе Святого Павла в Лондоне по отличной цене.

Воспользуйтесь электронным билетом и забудьте об очереди в кассу.

Вы сможете пройти внутрь через отдельный вход и сразу отправиться на изучение огромного храма.

В соборе Святого Павла вы увидите масштабные фрески и мозаику из венецианского стекла.

Огромный храм XVIII века наглядно доказывает всю мощь Британской империи тех времён.

В усыпальнице церкви похоронены Нельсон, Уинстон Черчилль и многие другие великие люди.
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Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
Воспользуйтесь билетом с быстрым проходом, ведь лучше потратить это время на осмотр собора Святого Павла – архитектурный шедевр и место проведения английских национальных праздников.
Собор Святого Павла это одновременно и действующая англиканская церковь ⛪, и одна из самых знаменитых достопримечательностей 🏛️ Лондона. Посетителям предлагаются мультимедийные гиды на iPod Touch. Слушайте и смотрите – в мультимедийном туре используется видео и фотографии 📸, а также детально рассказывается обо всех особенностях знаменитого собора.
Если вам нужен более индивидуальный подход, 4 раза в день и без дополнительной платы проводятся экскурсии 🧭 с гидом в собор и крипту. За 90 минут вы узнаете об истории 📖 собора, его художественной ценности и религиозной значимости. Также несколько раз в день можно прослушать короткую презентацию о соборе. Такие экскурсии с гидом и короткие презентации предлагаются по мере наполнения групп. Требуется регистрация по прибытии.
Гуляя по собору, вы увидите, как его наполняет естественный свет, как сияют мозаики и, конечно, обратите внимание на великолепную роспись купола. Осмотрите часовни на первом этаже, а затем, если хватит сил, поднимитесь по 257 ступеням в Галерею шёпотов, чтобы испытать в живую её уникальную акустику. Поднимитесь ещё на 119 ступеней в Каменную галерею, а затем совершите финальные 152 шага в Золотую галерею, с каждой из которых открывается впечатляющий панорамный вид на город 🏙️ забудьте посетить склеп со множеством захоронений и памятников всемирно известным британцам, в их числе адмирал Нельсон и лорд Веллингтон.
Что входит
  • Билеты для быстрого входа со скидкой
  • Доступ в собор, крипту и на галереи
  • Мультимедийный гид
  • Экскурсии с гидом или короткие презентации (количество мест ограничено, нужна регистрации по прибытии)
Начало
🚩 Собор Святого Павла, Лондон, кладбище Святого Павл
Место завершения
🏁 Собор Святого Павла, Лондон, кладбище Святого Павла, EC4M 8AD
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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