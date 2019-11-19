15 отзывов оставили туристы

Программа

«The Beatles» — это имя известно во всем мире, «битлы» — это больше, чем просто музыкальная группа: они — один из главных культурных мифов XX века. На этой экскурсии вы сможете лично посетить места, ставшие вехами в истории легендарного квартета.

Вы увидите студии , в которых творили Джон, Пол, Джордж и Ринго, включая знаменитую Abbey Road Studios, где было записано подавляющее большинство их песен; офисы «битлов», в которых составлялись графики концертов, заключались контракты, проводились пресс-конференции, а то и просто отмечались дни рождения участников группы.

, в которых творили Джон, Пол, Джордж и Ринго, включая знаменитую Abbey Road Studios, где было записано подавляющее большинство их песен; офисы «битлов», в которых составлялись графики концертов, заключались контракты, проводились пресс-конференции, а то и просто отмечались дни рождения участников группы. Конечно, мы не пропустим лучшие концертные залы Лондона, где выступали «The Beatles», в том числе и London Palladium, после триумфального концерта в котором в прессе появился новый термин — «битломания».

Лондона, где выступали «The Beatles», в том числе и London Palladium, после триумфального концерта в котором в прессе появился новый термин — «битломания». Мы пройдем «по следам» именитых столичных клубов , где выступали восходящие звезды британской сцены 1960-х, ставшие легендами мировой музыки, и увидим клуб, где Пол Маккартни познакомился с музыкальным фотографом Линдой Истман, его будущей женой и верным соратником до конца своих дней. Впрочем, об истории знакомства Джона и Йоко мы тоже не забудем!

, где выступали восходящие звезды британской сцены 1960-х, ставшие легендами мировой музыки, и увидим клуб, где Пол Маккартни познакомился с музыкальным фотографом Линдой Истман, его будущей женой и верным соратником до конца своих дней. Впрочем, об истории знакомства Джона и Йоко мы тоже не забудем! В Лондоне немало мест, связанных с «битловской» фильмографией — мы побываем на местах съемок сцен из фильмов, которые снимались «битлами», о «битлах» и не только.

сцен из фильмов, которые снимались «битлами», о «битлах» и не только. Кроме того, во время тура вы посетите места, связанные с историей целой плеяды легендарных английских музыкантов 1960-х: «The Rolling Stones», Jimi Hendrix, «Led Zeppelin», David Bowie, «Pink Floyd», «Queen» и других.

На этих турах, кроме фотографий, вы также сможете увидеть видеофрагменты, иллюстрирующие события, связанные с посещаемыми местами (при условии сухой погоды).

Маршрут

Тур разбит на два самостоятельных маршрута, каждый из которых охватывает определенный район Лондона: Сохо (часть 1) и Мэрилбон (часть 2). Обе прогулки заканчиваются около студии Abbey Road и знаменитого пешеходного перехода, фотография которого стала одним из главных символов рок-музыки XX века!

Часть 1. «The Beatles»: Сохо

Основные достопримечательности:

Действующий лондонский офис Пола Маккартни

Студия, где «The Beatles» записали несколько своих песен, включая знаменитый хит «Hey Jude» (кроме того, десятки других культовых рок-альбомов 1960-70-х были записаны там же)

Место легендарного клуба Marquee — главной концертной рок-площадки Лондона второй половины XX века

Концертный зал, с выступления в котором началась «битломания»

Carnaby Street — пульс «свингующего Лондона» 1960-х

Ночной клуб, где Пол Маккартни познакомился со своей будущей женой — Линдой

Офис Брайана Эпстайна — административный центр «битломании»

Кинотеатр, в котором проходили все мировые премьеры фильмов «The Beatles»

Знаменитый театр, на сцене которого квартет выступал перед королевской семьей

Здание Apple Records, на крыше которого состоялся последний концерт группы

И конечно,

Abbey Road Studios и знаменитый пешеходный переход, а также

Лондонский дом Пола Маккартни, в котором многократно собиралась вся четверка и который принадлежит ему до сих пор!

Кроме того, за время этой экскурсии вы узнаете…

как странная художница Йоко Оно познакомилась с «битлом»;

что в действительности Джон Леннон хотел сказать со сцены во время выступления «The Beatles» перед королевской семьей;

сколько дублей сделал фотограф, чтобы получить «тот самый» снимок пешеходной «зебры» на Abbey Road;

где на самом деле прошел первый лондонский концерт Джими Хендрикса;

а также почему группа «Queen» в неоплатном долгу перед Полом Маккартни!

Часть 2. «The Beatles»: Мэрилбоун

Основные достопримечательности:

Место съемок фильма «A Hard Day’s Night»

ЗАГС , в котором был зарегистрирован брак Пола и Линды

, в котором был зарегистрирован брак Пола и Линды Лондонский дом Ринго Старра

Дом, в котором находился модный Apple Boutique — мекка хиппи и психоделической моды конца 1960-х

Бывший офис EMI Records – музыкальный лейбл, открывший миру «The Beatles» и множество других звезд сцены

Records – музыкальный лейбл, открывший миру «The Beatles» и множество других звезд сцены Дом, где жил Пол Маккартни во времена битломании и в котором было написано множество хитов группы, включая бессмертную «Yesterday»

Место съемок фильма «Help!»

И конечно,

Abbey Road Studios и знаменитый пешеходный переход, а также

Лондонский дом Пола Маккартни, в котором многократно собиралась вся четверка и который принадлежит ему до сих пор!

Кроме того, за время этой экскурсии вы узнаете…