15 отзывов оставили туристы

Программа
«The Beatles» — это имя известно во всем мире, «битлы» — это больше, чем просто музыкальная группа: они — один из главных культурных мифов XX века. На этой экскурсии вы сможете лично посетить места, ставшие вехами в истории легендарного квартета.
- Вы увидите студии, в которых творили Джон, Пол, Джордж и Ринго, включая знаменитую Abbey Road Studios, где было записано подавляющее большинство их песен; офисы «битлов», в которых составлялись графики концертов, заключались контракты, проводились пресс-конференции, а то и просто отмечались дни рождения участников группы.
- Конечно, мы не пропустим лучшие концертные залы Лондона, где выступали «The Beatles», в том числе и London Palladium, после триумфального концерта в котором в прессе появился новый термин — «битломания».
- Мы пройдем «по следам» именитых столичных клубов, где выступали восходящие звезды британской сцены 1960-х, ставшие легендами мировой музыки, и увидим клуб, где Пол Маккартни познакомился с музыкальным фотографом Линдой Истман, его будущей женой и верным соратником до конца своих дней. Впрочем, об истории знакомства Джона и Йоко мы тоже не забудем!
- В Лондоне немало мест, связанных с «битловской» фильмографией — мы побываем на местах съемок сцен из фильмов, которые снимались «битлами», о «битлах» и не только.
- Кроме того, во время тура вы посетите места, связанные с историей целой плеяды легендарных английских музыкантов 1960-х: «The Rolling Stones», Jimi Hendrix, «Led Zeppelin», David Bowie, «Pink Floyd», «Queen» и других.
На этих турах, кроме фотографий, вы также сможете увидеть видеофрагменты, иллюстрирующие события, связанные с посещаемыми местами (при условии сухой погоды).
Маршрут
Тур разбит на два самостоятельных маршрута, каждый из которых охватывает определенный район Лондона: Сохо (часть 1) и Мэрилбон (часть 2). Обе прогулки заканчиваются около студии Abbey Road и знаменитого пешеходного перехода, фотография которого стала одним из главных символов рок-музыки XX века!
Часть 1. «The Beatles»: Сохо
Основные достопримечательности:
- Действующий лондонский офис Пола Маккартни
- Студия, где «The Beatles» записали несколько своих песен, включая знаменитый хит «Hey Jude» (кроме того, десятки других культовых рок-альбомов 1960-70-х были записаны там же)
- Место легендарного клуба Marquee — главной концертной рок-площадки Лондона второй половины XX века
- Концертный зал, с выступления в котором началась «битломания»
- Carnaby Street — пульс «свингующего Лондона» 1960-х
- Ночной клуб, где Пол Маккартни познакомился со своей будущей женой — Линдой
- Офис Брайана Эпстайна — административный центр «битломании»
- Кинотеатр, в котором проходили все мировые премьеры фильмов «The Beatles»
- Знаменитый театр, на сцене которого квартет выступал перед королевской семьей
- Здание Apple Records, на крыше которого состоялся последний концерт группы
И конечно,
- Abbey Road Studios и знаменитый пешеходный переход, а также
- Лондонский дом Пола Маккартни, в котором многократно собиралась вся четверка и который принадлежит ему до сих пор!
Кроме того, за время этой экскурсии вы узнаете…
- как странная художница Йоко Оно познакомилась с «битлом»;
- что в действительности Джон Леннон хотел сказать со сцены во время выступления «The Beatles» перед королевской семьей;
- сколько дублей сделал фотограф, чтобы получить «тот самый» снимок пешеходной «зебры» на Abbey Road;
- где на самом деле прошел первый лондонский концерт Джими Хендрикса;
- а также почему группа «Queen» в неоплатном долгу перед Полом Маккартни!
Часть 2. «The Beatles»: Мэрилбоун
Основные достопримечательности:
- Место съемок фильма «A Hard Day’s Night»
- ЗАГС, в котором был зарегистрирован брак Пола и Линды
- Лондонский дом Ринго Старра
- Дом, в котором находился модный Apple Boutique — мекка хиппи и психоделической моды конца 1960-х
- Бывший офис EMI Records – музыкальный лейбл, открывший миру «The Beatles» и множество других звезд сцены
- Дом, где жил Пол Маккартни во времена битломании и в котором было написано множество хитов группы, включая бессмертную «Yesterday»
- Место съемок фильма «Help!»
И конечно,
- Abbey Road Studios и знаменитый пешеходный переход, а также
- Лондонский дом Пола Маккартни, в котором многократно собиралась вся четверка и который принадлежит ему до сих пор!
Кроме того, за время этой экскурсии вы узнаете…
- кому Ринго сдавал свой лондонский дом и что из этого вышло;
- где находится паб, в котором любили посидеть «битлы» в начале своей карьеры;
- где Джон был арестован за хранение наркотиков;
- куда сбежал юный Мик Джаггер, устав жить вместе с остальными «Rolling Stones»;
- а также каким образом Его Величество Случай обеспечил карьеру великой группы!