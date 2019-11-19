15 отзывов оставили туристы

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The Beatles: легендарная четверка

Нереальное путешествие в мир британской сцены 1960-х и 1970-х

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£170 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
5
Dmitriy
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид по Лондону
Пешеходная экскурсия ⛳ по наиболее значимым местам в истории 📖 легендарных «The Beatles» — нереальное путешествие в мир британской сцены 1960-х и 1970-х.

Знаменитые концертные площадки, прославленные студии звукозаписи, личные дома «битлов», офисы лейблов и другие достопримечательности 🏛️ сумасшедшей эпохи английского рок-н-ролла (в том числе The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie и другие).
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка

Программа

«The Beatles» — это имя известно во всем мире, «битлы» — это больше, чем просто музыкальная группа: они — один из главных культурных мифов XX века. На этой экскурсии вы сможете лично посетить места, ставшие вехами в истории легендарного квартета.

  • Вы увидите студии, в которых творили Джон, Пол, Джордж и Ринго, включая знаменитую Abbey Road Studios, где было записано подавляющее большинство их песен; офисы «битлов», в которых составлялись графики концертов, заключались контракты, проводились пресс-конференции, а то и просто отмечались дни рождения участников группы.
  • Конечно, мы не пропустим лучшие концертные залы Лондона, где выступали «The Beatles», в том числе и London Palladium, после триумфального концерта в котором в прессе появился новый термин — «битломания».
  • Мы пройдем «по следам» именитых столичных клубов, где выступали восходящие звезды британской сцены 1960-х, ставшие легендами мировой музыки, и увидим клуб, где Пол Маккартни познакомился с музыкальным фотографом Линдой Истман, его будущей женой и верным соратником до конца своих дней. Впрочем, об истории знакомства Джона и Йоко мы тоже не забудем!
  • В Лондоне немало мест, связанных с «битловской» фильмографией — мы побываем на местах съемок сцен из фильмов, которые снимались «битлами», о «битлах» и не только.
  • Кроме того, во время тура вы посетите места, связанные с историей целой плеяды легендарных английских музыкантов 1960-х: «The Rolling Stones», Jimi Hendrix, «Led Zeppelin», David Bowie, «Pink Floyd», «Queen» и других.

На этих турах, кроме фотографий, вы также сможете увидеть видеофрагменты, иллюстрирующие события, связанные с посещаемыми местами (при условии сухой погоды).

Маршрут

Тур разбит на два самостоятельных маршрута, каждый из которых охватывает определенный район Лондона: Сохо (часть 1) и Мэрилбон (часть 2). Обе прогулки заканчиваются около студии Abbey Road и знаменитого пешеходного перехода, фотография которого стала одним из главных символов рок-музыки XX века!

Часть 1. «The Beatles»: Сохо

Основные достопримечательности:

  • Действующий лондонский офис Пола Маккартни
  • Студия, где «The Beatles» записали несколько своих песен, включая знаменитый хит «Hey Jude» (кроме того, десятки других культовых рок-альбомов 1960-70-х были записаны там же)
  • Место легендарного клуба Marquee — главной концертной рок-площадки Лондона второй половины XX века
  • Концертный зал, с выступления в котором началась «битломания»
  • Carnaby Street — пульс «свингующего Лондона» 1960-х
  • Ночной клуб, где Пол Маккартни познакомился со своей будущей женой — Линдой
  • Офис Брайана Эпстайна — административный центр «битломании»
  • Кинотеатр, в котором проходили все мировые премьеры фильмов «The Beatles»
  • Знаменитый театр, на сцене которого квартет выступал перед королевской семьей
  • Здание Apple Records, на крыше которого состоялся последний концерт группы

И конечно,

  • Abbey Road Studios и знаменитый пешеходный переход, а также
  • Лондонский дом Пола Маккартни, в котором многократно собиралась вся четверка и который принадлежит ему до сих пор!

Кроме того, за время этой экскурсии вы узнаете…

  • как странная художница Йоко Оно познакомилась с «битлом»;
  • что в действительности Джон Леннон хотел сказать со сцены во время выступления «The Beatles» перед королевской семьей;
  • сколько дублей сделал фотограф, чтобы получить «тот самый» снимок пешеходной «зебры» на Abbey Road;
  • где на самом деле прошел первый лондонский концерт Джими Хендрикса;
  • а также почему группа «Queen» в неоплатном долгу перед Полом Маккартни!

Часть 2. «The Beatles»: Мэрилбоун

Основные достопримечательности:

  • Место съемок фильма «A Hard Day’s Night»
  • ЗАГС, в котором был зарегистрирован брак Пола и Линды
  • Лондонский дом Ринго Старра
  • Дом, в котором находился модный Apple Boutique — мекка хиппи и психоделической моды конца 1960-х
  • Бывший офис EMI Records – музыкальный лейбл, открывший миру «The Beatles» и множество других звезд сцены
  • Дом, где жил Пол Маккартни во времена битломании и в котором было написано множество хитов группы, включая бессмертную «Yesterday»
  • Место съемок фильма «Help!»

И конечно,

  • Abbey Road Studios и знаменитый пешеходный переход, а также
  • Лондонский дом Пола Маккартни, в котором многократно собиралась вся четверка и который принадлежит ему до сих пор!

Кроме того, за время этой экскурсии вы узнаете…

  • кому Ринго сдавал свой лондонский дом и что из этого вышло;
  • где находится паб, в котором любили посидеть «битлы» в начале своей карьеры;
  • где Джон был арестован за хранение наркотиков;
  • куда сбежал юный Мик Джаггер, устав жить вместе с остальными «Rolling Stones»;
  • а также каким образом Его Величество Случай обеспечил карьеру великой группы!

Организационные детали

  • Внимание! Оба тура предполагают короткое путешествие на метро (Zone 1-2). Стоимость проезда не входит в стоимость экскурсии. Просьба заблаговременно приобрести проездной билет самостоятельно, чтобы не задерживать остальных участников экскурсии.
  • Обе экскурсии могут быть объединены в одну по индивидуальному заказу (за дополнительную плату).
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка
The Beatles: легендарная четверка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.
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15 отзывов оставили туристы

19 ноября 2019
Хочу поблагодарить Дмитрия за потрясающую экскурсию. Супер профессионал своего дела. Досконально знает историю The Beatles. Потрясающий рассказчик. Для любителей творчества The Beatles истинная находка. Настоятельно рекомендую этого гида.
19 сентября 2019
Дмитрий, огромное Вам спасибо за столь интересный экскурс в историю легендарной четвёрки. Мы с мужем получили невероятное удовольствие и с удовольствием прошли по значимым местам этой группы. Всем рекомендуем.
3 июля 2019
Здорово, когда мыс гидом на одной волне! Спасибо, я никогда не забуду эту экскурсию, которую ждал столько лет!
18 июня 2019
Великолепная авторская экскурсия по основным лондонским местам деятельности знаменитой четверки. Дмитрий - замечательный рассказчик, который оригинально преподносит материал, погружая в эпоху битломании, попутно повествуя об иных легендах британского рока 20 века. В следующее посещение Лондона обязательно воспользуемся услугами этого первоклассного гида в рамках других программ!
8 июня 2019
6 июня 2019 года Дмитрий провел для нас экскурсию в историю Битлз. Она превзошла наши ожидания! Очень интересный рассказ Дмитрий дополнял уникальными фото. Мы увидели много легендарных мест, связанных с битлами и не только. Попутно Дмитрий рассказывал также и о других рок-группах, связанных с Лондоном. Было интересно и битломану со стажем и 14-летнему подростку. Полный восторг! Дмитрий - лучший гид, с которым нам довелось путешествовать! Когда в следующий раз будем в Лондоне - непременно снова обратимся к Вам.
11 мая 2019
Была с Дмитрием на экскурсии-прогулке по местам боевой славы группы «Битлз». Я не могу назвать себя битломаном, поскольку в тот период, когда в мире гремела битломания, меня еще не было на свете. Тем не менее, в моем далеком отрочестве я с большой нежностью относилась к этой группе, их музыка сформировала мои музыкальные пристрастия и вкусы на годы вперед, и именно группа "Битлз" ассоциировалась у меня с Англией, английской музыкой и свободой. Возможно поэтому я решила увидеть те места Лондона, которые неразрывно связаны с историей группы Битлз, увидеть в каком-то смысле другой Лондон, под иным углом, с другого ракурса. Могу сказать, что благодаря Дмитрию мне это полностью удалось. Великолепное знание темы и владение материалом – это то, что стало очевидно с первых минут общения. Многие факты я узнала впервые в ходе нашей экскурсии. Дмитрий показал такие потаенные уголки города, провел такими секретными переулками и тропами, о существовании которых я даже не подозревала, хотя бывала в Лондоне до этого много раз. Цель была достигнута – я увидела Лондон 60-х годов, прониклась царящей в городе атмосферой, идеями и духом того далекого времени, увидела «знаковые» места, связанные с историей группы «Битлз» и британской музыкой в целом. Это, действительно, в каком-то смысле совершенно другой Лондон, непохожий на тот, что я видела и знала до этого. И от этого еще более интересный и яркий. И все это, несомненно, заслуга Дмитрия. Спасибо эму за это!
11 января 2019
Я даже не могу назвать это экскурсией.. это больше чем экскурсия !... полное погружение в то особенное время с профессиональным знанием всей истории Битлз.. масса уникальной и оригинальной информации.. интересное собственное мнение и комментарии по истории Битлз, окружающих их людей и событий.. Если вы их поклонник, то мой вам совет, это будет ваше самое замечательное время в Лондоне с Битлз.. несмотря на все остальное что здесь есть.. Спасибо, Дмитрий!
27 декабря 2018
Экскурсия "Битлз легендарная четверка" превзошла все мои лучшие ожидания. Дмитрий очень хорошо знает тему, с ним интересно пообщаться даже искушенному битломану, пришел на экскурсию вооруженный до зубов фото и видео материалами. Сам маршрут выстроен оптимальным способом. Дмитрий отлично общается с участниками экскурсии, владеет вниманием слушателей, рассказывает увлеченно, с душой. С ним легко договориться, он прислушивается к пожеланиям и настроению участников и ведет экскурсию с персональным подходом к каждой группе. Мы получили массу удовольствия, заряд позитивных эмоций, новые знания и отлично провели время!
13 июня 2018
Гид хороший рассказчик, владеет темой, хорошо подготовлен, имеет демонстрационный материал. Я как человек далекий от музыки узнала много нового об этой индустрии, и в частности про «Битлз». Гид отвечал на все вопросы, даже не косающиеся темы. Лондон открылся с другой стороны. Рекомендую.
Victoria
2 мая 2018
Дмитрий, спасибо Вам большое! Вы прекрасно излагаете материал, очень интересно и с личной неподдельной любовью к группе The Beatles. Сразу видно, что от души, а это главное при экскурсиях тет-а-тет. Нам Лондон открылся с другой стороны. Вы большой профессионал своего дела! Все очень понравилось!
Ещё 5 отзывов

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