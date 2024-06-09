Азик — ваша команда гидов в Баку

Провели экскурсии для 401 туриста

читать дальше истории, культуре и архитектуре своей родины с путешественниками со всего мира. Каждый день я стараюсь показать гостям свою страну с новой стороны, чтобы вы могли почувствовать её уникальные особенности и красоту. Я уважаю свою работу и всегда стараюсь сделать всё возможное, чтобы путешественники остались довольны.

Здравствуйте, меня зовут Азик, и я гид в Азербайджане уже более 5 лет. Я считаю,что моя работа — это не просто работа, но и призвание. Я обожаю делиться знаниями об