Местные жители верят, что гора Бешбармак обладает магической силой и способна исполнить желания тех, кто её касается. На экскурсии вы сможете это проверить. А затем отправитесь в поселение Хыналыг, расположенное на высоте более 2000 метров над уровнем моря.
Познакомитесь с бытом и ремёслами местных жителей и заглянете к одному из них в гости на обед из блюд национальной кухни.
Познакомитесь с бытом и ремёслами местных жителей и заглянете к одному из них в гости на обед из блюд национальной кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Природные чудеса. Восхождение на скалу Бешбармак — это возможность увидеть уникальное природное образование, которое местные жители наделяют особым символизмом и мистикой.
- Культурное погружение. Поездка в самое высокогорное село в стране Хыналыг познакомит вас с древними традициями и образом жизни людей, которые веками сохраняют свои обычаи и культуру. А также с их традиционными ремёслами — резьбой по дереву, вышивкой и ткачеством.
- Гастрономический опыт. Обед у местного жителя даст вам возможность прикоснуться к секретам национальной кухни, попробовать приготовленные по аутентичным рецептам блюда (плов, шашлык, лепёшки, долму и другие) и ощутить гостеприимство горцев.
Вы узнаете:
- Какие поверья связаны со «скалой желаний» Бешбармак и как они влияют на жизнь местного населения.
- С каким трудностями сталкиваются жители высокогорных селений.
- Какие профессии и занятия распространены среди жителей Хыналыга.
- Как туризм влияет на жизнь местных сообществ и как горцы относятся к посетителям.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт путешественникам всех возрастов. Однако имейте в виду, что в программу входит несложный подъём по лестнице на скалу Бешбармак (10-20 мин).
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota, Volkswagen или Huyndai. Дорога до первой остановки займёт 40 мин.
- Отдельно оплачивается обед — €10/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 401 туриста
Здравствуйте, меня зовут Азик, и я гид в Азербайджане уже более 5 лет. Я считаю,что моя работа — это не просто работа, но и призвание. Я обожаю делиться знаниями обЗадать вопрос
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