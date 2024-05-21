Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)

Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Приглашаем в путешествие на юг Азербайджана! Мы посетим два очень разных региона. Ленкорань и окрестности — это тропический рай, где растут чай и цитрусовые.

Лерик на границе с Ираном — затерянный в горах мир с изумрудными лесами, водопадами и стремительными реками. Не обойдётся и без знакомства с южной кухней. Вы попробуете лявянги, выпечку из тандыра и многое другое.
4.75
4 отзыва
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ленкорань: озеро, чайная плантация и не только

Вы оцените визитные карточки города: памятник генерал-майору Ази Асланову, исторический маяк, ж/д вокзал, Ханский дворец и монумент «Самоварный круг». А также посетите чайную плантацию. Увидите, как выращивают местный чай, и разберётесь в его сортах. Мы расскажем о роли чая в жизни азербайджанцев. Кроме того, вы побываете на озере Ханбулан. Расположенное глубоко в Талышских горах, оно покорит вас чарующими видами.

Лерик: водопады и музей Долгожителей

Дорога в горный Лерик проходит по Гирканскому национальному парку — приготовьтесь к фантастическим видам! Также по пути вы увидите мавзолей Бобогиль, где похоронен полководец и проповедник 15 века. В самом Лерике посетите музей Долгожителей — он раскроет секреты крепкого здоровья местных жителей. А ещё полюбуетесь водопадами «Девушка» и «Юноша», живописно расположенными в чаще леса.

Знакомство с национальной кухней

На традиционный завтрак вы остановитесь в аутентичном ресторане посреди пустынных песчаных ландшафтов. А на обед — в зоне отдыха на склонах бурной горной реки. Вам подадут специалитеты ленкоранской кухни: несколько разновидностей лявянги (блюд с оригинальной местной начинкой), омлет с орехами, салат, деревенский хлеб-тендир и вкуснейший домашний компот.

Бузеирские пещеры

Высоко в горах Лерика спрятана одна из самых завораживающих точек нашего маршрута — гигантский горный массив с многовековыми пещерами, уходящими глубоко внутрь склона. Виды, окружающие эти пещеры, вызывают искреннее восхищение, которое можно почувствовать только наедине с природой. Тонкая дорога, прорезанная, казалось бы, внутри самого склона, лишь добавляет месту неповторимый шарм.

Смотровая площадка

На перепутье между Ленкоранем и Лериком мы остановимся на живописной смотровой площадке. Небольшой ручеек, протекающий у подножья, лишь усилит общее очарование этого места. Здесь вы оцените природные красоты Лерика и насладитесь освещающей прохладой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • В стоимость всё включено: транспорт, питание, входные билеты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€73
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парных ворот Cтарого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
21 мая 2024
Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!Отличная организация. Замечательный и веселый гид Ашраф!
Е
19 мая 2024
Хорошая экскурсия с насыщенной программой. Замечательный гид Ашраф познакомил нас с югом Азербайджана (и не только). Талышские горы, густые леса, бурные реки. Завораживающие виды, чистейший воздух, прекрасная местная кухня. Всё очень понравилась. Организация на высоте.
Е
5 мая 2024
Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод Ашраф. Отлично подан материал, грамотная русская речь, впечатляющие интерьеры. Отдельное спасибо водителю Тунзаю.
С
19 апр 2024
Если вы хотите больше узнать об Азербайджане, то это тур для вас. Посмотреть Южный регион, природу, горы, попробовать местную еду. Наш гид Кямал очень профессионально и доходчиво рассказал об истории этого региона и в общем сложилась полная картина о стране. Накормили прекрасным завтраком и обедом.

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