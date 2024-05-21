Приглашаем в путешествие на юг Азербайджана! Мы посетим два очень разных региона. Ленкорань и окрестности — это тропический рай, где растут чай и цитрусовые. Лерик на границе с Ираном — затерянный в горах мир с изумрудными лесами, водопадами и стремительными реками. Не обойдётся и без знакомства с южной кухней. Вы попробуете лявянги, выпечку из тандыра и многое другое.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ленкорань: озеро, чайная плантация и не только

Вы оцените визитные карточки города: памятник генерал-майору Ази Асланову, исторический маяк, ж/д вокзал, Ханский дворец и монумент «Самоварный круг». А также посетите чайную плантацию. Увидите, как выращивают местный чай, и разберётесь в его сортах. Мы расскажем о роли чая в жизни азербайджанцев. Кроме того, вы побываете на озере Ханбулан. Расположенное глубоко в Талышских горах, оно покорит вас чарующими видами.

Лерик: водопады и музей Долгожителей

Дорога в горный Лерик проходит по Гирканскому национальному парку — приготовьтесь к фантастическим видам! Также по пути вы увидите мавзолей Бобогиль, где похоронен полководец и проповедник 15 века. В самом Лерике посетите музей Долгожителей — он раскроет секреты крепкого здоровья местных жителей. А ещё полюбуетесь водопадами «Девушка» и «Юноша», живописно расположенными в чаще леса.

Знакомство с национальной кухней

На традиционный завтрак вы остановитесь в аутентичном ресторане посреди пустынных песчаных ландшафтов. А на обед — в зоне отдыха на склонах бурной горной реки. Вам подадут специалитеты ленкоранской кухни: несколько разновидностей лявянги (блюд с оригинальной местной начинкой), омлет с орехами, салат, деревенский хлеб-тендир и вкуснейший домашний компот.

Бузеирские пещеры

Высоко в горах Лерика спрятана одна из самых завораживающих точек нашего маршрута — гигантский горный массив с многовековыми пещерами, уходящими глубоко внутрь склона. Виды, окружающие эти пещеры, вызывают искреннее восхищение, которое можно почувствовать только наедине с природой. Тонкая дорога, прорезанная, казалось бы, внутри самого склона, лишь добавляет месту неповторимый шарм.

Смотровая площадка

На перепутье между Ленкоранем и Лериком мы остановимся на живописной смотровой площадке. Небольшой ручеек, протекающий у подножья, лишь усилит общее очарование этого места. Здесь вы оцените природные красоты Лерика и насладитесь освещающей прохладой.

Организационные детали